De elogio a la traición

Van estas líneas, reflexiones y citas, hechas allá en el lejano enero de 2013, unos meses antes de la elección local en Sinaloa en julio de 2013. En el libro “Elogio de la traición” de Jeambar y Roucaute, encontramos estas citas: “Regla ajena e inevitable del gobierno de los hombres, factor fundamental de cohesión social, la traición es una necesidad imperiosa de los estados democráticos desarrollados. Es por ahora el único método que permite administrar el tiempo y los períodos sociales”...“En un universo de complejidad creciente, la rigidez provoca grietas, mientras que el pragmatismo permite enfrentar obstáculos, sortear las dificultades, superar los bloqueos”...“Fuerza motriz de la política, la negación es necesaria para la conquista del poder, su estabilidad y su eficiencia. Es el instrumento que permite armonizar los intereses del gobernante y el gobernado, el escudo contra la ceguera y la arbitrariedad de lo que Benjamín Constant llamaba el interés del amo”.

Pero la traición no es el fraude, ni violar la voluntad popular, eso es trampa y delito electoral tipificado en la ley y es castigado por las autoridades, incluso con pena corporal. Veamos lo que para estos autores hace el equilibrio entre la traición y las elecciones. “Con todo (la traición), no es una puerta abierta a los oportunismos: en efecto, la traición encuentra sus límites en la elección...cuando (la traición) vuelve la espalda a las aspiraciones del elector, sufre una sanción. Así, entre traición y elección se establece un equilibrio frágil con el cual los políticos no pueden jugar impunemente. Es sin duda en esa combinación incierta que el arte político encuentra su nobleza. Ejercicio peligroso para el que lo practica, la alquimia traición-elección camina siempre al borde del precipicio del fracaso y el abismo de la irracionalidad”.

DEL VOTO

Podemos, para finalizar estas citas, decir que lo que detiene la caída en el abismo (por ejemplo, de la percepción ciudadana en las encuestas) es, precisamente, la racionalidad del voto democrático. Ahí va a triunfar quien la ciudadanía decide que obtenga más votos, independientemente de si fue, o no, consecuente con cierta rigidez moral o partidista. La última sanción es la del sufragio popular, el voto el día de la elección, en donde cada voto cuenta uno, y sólo uno (Lecturas, EL DEBATE, 13/Ene/2013).

En cada elección en un régimen democrático se repiten las mismas acciones: rendición de cuentas y posibilidad de alternancia. Reflejadas ambas en el voto libre de todos los ciudadanos. La igualdad y la libertad son la base de ese ejercicio electoral. Así que ahí estarán las y los ciudadanos sinaloenses el próximo 6 de junio definiendo, con su voto quién será el próximo gobernador, presidente municipal, diputado local y diputado federal. Todos serán electos con la mayoría de los votos de la elección. Y ganará el que más votos obtenga. Punto.

PÁRRAFOS: DE VERANO

Aún faltan semanas para que inicie el verano en Sinaloa. Pero el calor ya se siente en todo el estado. La sequía trajo un crudo y largo invierno. Y, ahora, intensifica el calor. Las lluvias están siendo esperadas por todos. En el campo y en la ciudad. El agua es vida. Esta sequía debe servir para que todas y todos los sinaloenses cuidemos el agua. Es un recurso natural. Debemos cuidarla. Sólo su ausencia hace devolver la consciencia del adjetivo que la describe: líquido vital. Es tiempo que los adultos muestren a los infantes y jóvenes la importancia del agua. Que sea esta sequía una enseñanza que no pase desapercibida para la ciudadanía. Las empresas tienen un importante peso en el cuidado del agua. La persecución de la utilidad no debe ser el aniquilamiento de este vital recurso natural. Igualmente la ciudadanía debe cuidar el agua. Es deber de todas y todos. A ahorrar agua, porque en plena pandemia covid-19, su utilización es fundamental para lavarse las manos y alejar el virus de nuestros cuerpos.