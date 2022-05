De encuesta

audima

Uno de los diarios nacionales que inició con el ejercicio de hacer encuestas de preferencias electorales fue Reforma. El lunes pasado publicó “Rumbo al 2024”, de mayo de este año. Hay números “duros” a analizar, van unas notas sobre algunos. La percepción de los partidos es mayoritariamente positiva para Morena, y negativa para PAN y PRI las repuestas a las variables siguientes son: “Beneficia a los que menos tienen” 65%, 5% y 7%. “Maneja mejor los programas sociales” 64%, 7% y 8%. “Se preocupa por la gente” 59%, 8% y 6%. “Maneja mejor la economía” 46%, 9% y 8%. “Tiene mejores candidatos” 41%, 9% y 7%. Resalta una pregunta sobre inseguridad pública. En medio de información oficial, en cuanto al número de homicidios aún mayor en 3 años y meses del sexenio que todos en otros sexenios, como el de Felipe Calderón. A la variable: “Tiene mejores estrategias contra el crimen organizado” 33%, 8% y 9%.

Estos datos reflejan una percepción actual en dónde, lo que haga mal o muy mal el gobierno del Presidente López Obrador, no se refleja en la percepción ciudadana. Reforma es un medio de comunicación que está muy lejos de ser vocero o aliado político del gobierno federal actual. Las menciones criticando a Reforma, del Presidente en sus conferencias matutinas, son constantes. A pesar de eso, Reforma publica una encuesta que describe su base social favorable arriba del 50%. Además, el análisis comparativo con los dos partidos de oposición (PAN y PRI) pone en evidencia el menosprecio que tienen en las preferencias ciudadanas. A seguir analizando esta encuesta.

De dictadura uruguaya

A pregunta expresa sobre el asesinato de periodistas en México a una profesionista uruguaya de la tercera edad, que llegó exiliada a México en los setenta, respondió: “no debería publicar cosas que le pongan en peligro”. La respuesta fue una pregunta: “¿Me está diciendo una persona que huyó de una dictadura militar en los setenta, que en México no se ejerza la libertad de expresión porque se corre peligro quien la ejerce, como en una dictadura?”. No hubo oportunidad de profundizar ni argumentar. Para el análisis político comparativo, van dos notas sobre la dictadura uruguaya de una investigación en ciencias políticas. Cómo surgió y algunas consecuencias de … “La dictadura uruguaya (1973-1985) forzó al exilio a cerca de 380.000 personas, casi el 14% de la población. El exilio empezó siendo algo temporal en los países vecinos para poder continuar la militancia contra el régimen. Ser militante supone negar que la militancia los convierta en víctimas. La tortura, la prisión o la muerte son solo consecuencias de esa lucha. En los años más duros de la represión dictatorial, el exilio deja de ser algo temporal para convertirse en un exilio en países más lejanos y de larga duración” …

“El golpe de Estado que dio origen a la dictadura cívico-militar uruguaya (1973- 1985) estuvo precedido de una grave crisis política, económica y social (1) durante el gobierno de Pacheco Areco (1967-1972) que dejó en evidencia la falta de capacidad por parte de los partidos políticos tradicionales para encontrar salidas viables. El presidente electo Juan María Bordaberry disuelve las cámaras el 27 de junio de 1973 y habilita a las Fuerzas Armadas y a la policía a “adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos” (2). De forma previa al golpe, el poder ejecutivo comenzará a utilizar las Medidas Prontas de Seguridad (3), previstas en “caso grave e improvisto de conmoción interior” de forma sistemática. En septiembre de 1971 se autoriza la creación de las Fuerzas Conjuntas para que las Fuerzas Armadas y la policía asumieran la “lucha antisubversiva”.” (Magdalena Schelotto, « La dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985): la construcción de la noción de víctima y la figura del exiliado en el Uruguay post-dictatorial », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], Questions du temps présent, puesto en línea en marzo 2015).

Párrafos: De dos periodistas asesinadas

El lunes pasado subió a once el número de periodistas asesinados. Dos mujeres mexicanas periodistas fueron asesinadas a balazos en Veracruz. Tres días después del asesinato de Luis Enrique Ramírez. En una dictadura no se publica, ni deja de ocurrir constantemente la agresión del Estado a periodistas. Como en Cuba que sigue pasando desde principios de los sesenta del siglo pasado hasta este año. Lo terrible es que en México se sigue publicando el asesinato de periodistas y los medios de comunicación exigiendo justicia. Pero, ni los asesinatos se detienen, ni hay una resolución de los aparatos de procuración de justicia ni del Poder Judicial, en los ámbitos estatal ni federal. Once periodistas asesinados en lo que va del 2022 en México. No queda más que seguir todo el día con “precaución, atención y cuidado”.