De enfermedades isquémicas del corazón

En el supermercado están racionando mercancías: sólo 2 mantequillas, 4 litros de leche, 2 kilogramos de frijol. Inclusive la cerveza está racionada. Para comprar latas de refresco, no hay límite: todas las que se quiera comprar. Apenas el miércoles se mencionó la cifra oficial de diabéticos en México de 12 millones. Ayer esto se publicó de las muertes por la infección de COVID 19: “Los reportes oficiales revelan que 43.33% de los muertos tenía padecimientos circulatorios y 40% diabetes mellitus, dos enfermedades que aquejan a más de 20 millones de mexicanos. Además, 41.67% de los difuntos padecía de obesidad, afección en la que México es el primer lugar mundial, pues actualmente uno de cada tres adultos cuenta con sobrepeso. Cabe recordar que representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalaron que en nuestro país se corre el riesgo de que se eleve el porcentaje de casos graves por COVID-19 debido a la mayor incidencia de diabetes y obesidad en la población. Actualmente hay 60.6 millones de mexicanos (casi 50% de la población) con sobrepeso y obesidad, lo cual se asocia principalmente con el padecimiento de diabetes y enfermedades cardiovasculares” (Milenio Diario, 4/Abr/2020).

El efecto del coronavirus en una población obesa, con sobrepeso y millones de diabéticos y enfermedades isquémicas del corazón, puede ser devastador. Aún más mortal que la diabetes estas enfermedades del corazón son parte del problema que puede ocasionar una tragedia nacional. Este es el recuento de muertes por enfermedades isquémicas del corazón: 2016 más de 97 mil muertes, 2017 más de 101 mil, 2018 más de 108 mil. Más muertes que por la diabetes.

¿Qué son enfermedades isquémicas del corazón?: “La cardiopatía isquémica crónica constituye un síndrome caracterizado por una disminución del aporte de sangre oxigenada al miocardio que desde un punto de vista estructural, funcional o estructural y funcional afecte el libre flujo de sangre de una o más arterias coronarias epicárdicas o de la microcirculación coronaria. Su principal sustrato fisiopatológico lo constituye la aterosclerosis coronaria definida como un complejo proceso inflamatorio y progresivo en donde intervienen numerosos mecanismos como la disfunción endotelial, la peroxidación lipídica, la sobre expresión de moléculas de adhesión celular, los depósitos de sales de calcio así como la trombosis intravascular entre otros” (IMSS, 2009).

DE MI PADRE Y LAS CHORREADAS

Mi padre, era cardiólogo. Cuando en 2007 escribí el primer ensayo académico sobre diabetes y descubrí ese término de “enfermedades isquémicas del corazón” entre las principales causas de muerte de los mexicanos. En 2006 en México murieron de diabetes mellitus 68,421 persona, de enfermedades isquémicas del corazón 53,823 y de agresiones, incluidos los homicidios dolosos, 10, 452 (Inegi). Sorprendido por el término pregunté: ¿Papá que son esas enfermedades? Como cuando niño, me llevó a su estudio y sacó su diccionario médico. Me leyó, seguramente una definición técnica como la de arriba. Ante mi cara de duda, dejó su diccionario y me dijo: “Mijo, es la chorreada de asientos con carne asada, tacos de buche, tripa, carnitas y chicharrón, pozole y menudo: es la grasa tapando las arterias”. Ya no hubo necesidad de más explicaciones técnicas.

Él ya no está, se fue a los 86 años. Desde los cuarenta se puso a dieta y midió su alimentación, pero sobre todo, empezó a hacer ejercicio. Caminar, luego trotar, más tarde volvió a caminar, aún al final, ya de más de ochenta años, seguía saliendo al malecón de Mazatlán a caminar todos los días. Cuando sus hijos cumplieron 40 años empezó a llamar la atención en el sobrepeso, no fue muy cálido ni cariñoso, directo y honesto como siempre: “Cuidado, pónganse a hacer ejercicio o se me van a morir cabro...”. Empecé nadando luego surf y cuando no se puede pues a caminar, como decía papá: “20 minutos de ida y 20 de regreso, a paso firme”. Rolando fue al extremo, se hizo maratonista. Xóchitl y Renato nunca han sido obesos y si alguna vez han tenido sobrepeso lo controlan de inmediato.

DE LOPEZ-GATELL

Ayer en conferencia de prensa el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dijo “el sobrepeso nos pesa”, para sintetizar el problema de la enfermedad que está produciendo el coronavirus. La nota dice: Hay un “…incremento de muertes por el coronavirus SARS-COV2 en personas con condiciones como hipertensión, diabetes y obesidad…De acuerdo con el subsecretario en México se registran 600 mil muertes al año, de las cuales 300 mil están relacionadas con la mala alimentación. Las primeras causas de muerte en el país, explicó, son diabetes, enfermedad cardiovascular, cerebro vascular, así como enfermedad crónica del hígado: "El sobrepeso nos pesa. Hoy enfrentamos una epidemia de COVID-19 con estos estragos prolongados de mala alimentación", señaló López-Gatell. Asimismo, indicó que la mala alimentación no es un factor que dependa enteramente de la voluntad de las personas, sino de la sobreoferta de alimentos industrializados con un bajo nivel nutricional y alto nivel calórico. "Hay cuatro elementos particularmente importantes, el exceso de sal, exceso de grasa, azúcar y calorías totales", indicó. Finalmente, recordó que las medidas de sana distancia y el aislamiento domiciliario no están dirigidos exclusivamente a los adultos mayores, ya que hay sectores de la población que por sus características tienen mayor probabilidad de presentar complicaciones ante el covid-19 y morir” (Milenio Diario 4/abr/2020).

PÁRRAFOS: DE PASABA POR AQUÍ

Ayer murió el autor y cantante español Luis Eduardo Aute, a los 76 años. El sigue en cada una de sus canciones. Acompañó muchos viajes y muchas etapas. Seguirá acompañando. Si no lo conoces amable lector, oye algunas de estas de sus canciones: Las cuatro y diez, Una de dos, Pasaba por aquí, Aleluya. En fin, a partir de ahí cada uno irá construyendo su compañía en estos días de guardar, una invitación a oírlo, y descubrir que él sigue ahí acompañando.