De enfermedades respiratorias

El llamado de las autoridades es a mantener un control estricto sobre los familiares que tengan síntomas de una enfermedad respiratoria. El médico será el que determine si son producidas por un virus o una bacteria. En ese sentido tendrán todos los mexicanos la responsabilidad de cuidar a sus hijos y seres queridos. Igual, será su irresponsabilidad sino cuidan y observan los protocolos que están informando las autoridades.

En unos días se va a conmemorar la explotación petrolera. En esa ocasión, los mexicanos salieron a la calle a mostrar su solidaridad con la medida tomada por el presidente Lázaro Cárdenas. Campesinos llevando sus gallinas para colaborar con el presidente. Esa demostración solidaria es la que deben los mexicanos manifestar ahora. Cuidar a los suyos en su hogar. Mientras menos enfermos lleguen a los servicios de salud será más factible que el Estado pueda contener los efectos del coronavirus.

DE TIEMPOS DE LEER

Ante el aviso de que habrá tiempos de quedarse en casa, es la oportunidad de buscar empezar a leer. De ver los libros como unos amigos que acompañan y nos enseñan otros sitios, otras personas, y, comparten esos amigos muchos sentimientos que tenemos adentro. Van unas líneas que he compartido con alumnos y aquí en otras ocasiones, hay que retomarlas ahora que habrá días en que se tendrá que estar en el hogar para acompañar a los seres queridos. La apuesta es contra la pantalla de televisión, computadora, tablet, o celular. Va la apuesta amable lector, vamos a ganarle a las imágenes y construyamos la imaginación, cómo lo pedía John Lennon: Imagine all the people living life in peace.

DE ALGUNOS LIBROS

Va un recuento de textos que puede ser útil para iniciar el gusto por la lectura. Si en algunos amables lectores o sus seres queridos queda la inquietud y nace el interés, iremos construyendo un México y Sinaloa mejor: En el balance de los años está la forzada recomendación a la lectura. Siempre está en primerísimo lugar “Crimen y Castigo” de Dostoievski, luego “Rojo y Negro” de Sthendal y “Memorias de Adriano” de Youcenar. Después vienen reclamos, que si Sthendal es muy aburrido, que después de Dostoievsky los otros dos autores se hacen muy pesados.

En un ánimo más relajado, siguen otros títulos, buscando interesar, crear el hábito de la lectura. Es cuando se propone “Demian” de Hesse, “Doctor Faustus” de Thomas Mann. Esperando que cada uno vaya encontrando “El lobo estepario”, “La montaña mágica”, “Los Buddenbrooks” y porque no, “Sidharta”, igual que con los anteriores uno esperaría que se hubiera encontrado a “El jugador”, “Los endemoniados”, “Alexis o el tratado del inútil combate”, “Fuegos”, “Del amor”, “La cartuja de Parma”, etc.

En este recorrido por la literatura universal, no puede dejar de venir, obligadamente, el reclamo del español. Es cuando se asoman peligrosamente los éxitos comerciales. Para alejarlos y dejar un poco de perspectiva, siempre se deberá recurrir a la cuna de la lengua castellana: “El Quijote” de Miguel de Cervantes Saavedra. Después se puede regresar a lo contemporáneo en el ámbito de las lenguas latinas. Encontramos a Jorge Amado con “Tierras del Sin Fin”, nada más para que cuando llegue García Márquez y “El amor en tiempos del cólera” no nos sorprenda. Igual que hay que ir a “Isabel” de André Gidé para cuando llegue “Aura” de Fuentes nos quede clara la ruta. Pero bueno, por supuesto que hay que pasar por “Cien años de soledad” de García Márquez y “Las buenas conciencias” de Fuentes, los originales sin duda. No puede dejarse de lado a Balzac y las novelas de la Comedia Humana, imprescindible leer “Las ilusiones perdidas”.

Luego se va caminando un poco por todos lados en la librería. Por el simple gusto de leer. Si ya llegó ese momento, se va al descubrimiento de otros mundos, espacios, distancias y formas. Ahí es donde está la posibilidad, en un momento dado de hacer altos, de hacer miradas interiores. De poder despejar el momento de la agitada cotidianidad. Además, sobre todo, acercarse a la posibilidad de dominar y controlar la lengua materna, el castellano.

PÁRRAFOS: DE LIBROS PARA LOS MÁS JÓVENES

Para ellos van seis textos, que podrían iniciar el amor a la lectura. Cada uno tiene los suyos, en Lecturas van éstos. Además, que son muy accesibles de precio. Y fáciles de localizar. A los amables lectores que no los han leído, es la oportunidad de leerlos con los jóvenes queridos y empezar juntos la aventura más interesante e importante de sus vidas, eso sí estoy seguro que será, descubrir la lectura. La propuesta son estos textos: “El principito” de Antoine de Saint’ Exupéry. “El fantasma de Canterville” de Oscar Wilde. “Viaje al centro de la tierra” de Julio Verne. “Romeo y Julieta” de W. Shakespeare. “El viejo y el mar” de Ernest Hemingway. Y, “La metamorfosis” de Franz Kafka.

