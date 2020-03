De enfermedades y sociedades

Para muchos historiadores la conquista de América por los españoles e ingleses ha planteado interrogantes. Sin embargo, encontraron una hipótesis que el tiempo y las diversas investigaciones científicas han ido demostrando: los españoles conquistaron a los aztecas y otras civilizaciones de América, no por las armas o poder de guerra, sino por las enfermedades y virus que trajeron: Viruela y sarampión. Estas son sólo algunas de las enfermedades que padeció la población indígena a la llegada de los españoles a América. Actualmente, la mayoría de esas enfermedades están erradicadas. El antropólogo David J. Melzer, de la Southern Methodist University de Dallas, las recopiló en su libro “A pest in the land. New Worlds epidemics in a global perspective (University of New Mexico Press, 2003). En su texto Melzer demuestra como las defunciones de las epidemias fueron diezmando las poblaciones indígenas, más allá de las armas de los conquistadores españoles. Así es como se construyó México, con una conquista por los virus.

Va una pequeña reseña de este texto (Publicado en revista Creces, Diciembre 1997): “La conquista de América y las infecciones. Sólo un puñado de españoles derrotaron al imperio azteca, muy consolidado y organizado. Lo mismo ocurrió en el resto de América. Los estudios actuales parecen señalar que no fueron tanto las armas las que marcaron la diferencia, sino más bien las enfermedades que diezmaron rápidamente a la población indígena. Hay razones que explican porque la población indígena no tenía inmunidad para las nuevas enfermedades traídas por los conquistadores.

A menudo se afirma que en la primera centuria después de la llegada de Colón al Nuevo Mundo fallecieron más indígenas que los que nacieron, debido a enfermedades infecciosas traídas por los conquistadores españoles. Su población se vio diezmada por la viruela, el sarampión, la influenza, la peste bubónica, la difteria, el tifus, la escarlatina, la varicela, la fiebre amarilla y la tos convulsiva. Todas enfermedades con las que los indígenas nunca habían tenido contacto y que por lo tanto no habían tenido posibilidad de desarrollar inmunidad contra ellas.

Tales enfermedades encontraron una población absolutamente virgen para todas estas pestes, que en cambio habían azotado a Europa por varios siglos. David J. Melzer del Departamento de Antropología de la Southern Methodist University de Dallas, en su libro "The Search for the First Americans", describe y trata de explicar todo esto.

¿Es que los aborígenes tenían una falla en su sistema inmunológico que los hacía más susceptibles a estas enfermedades? ¿Por qué enfermedades que eran relativamente benignas en los europeos tuvieron efectos tan devastadores en la población indígena? El autor se remonta a 11,500 años antes de la llegada de Colón para hallar una respuesta.

LAS PESTES Y LA DERROTA

El hecho es que todas estas pestes se extendieron muy rápidamente y en todas direcciones, causando gran mortandad en los indígenas, propagándose aun antes que ellos fueran tomando contacto directo con los conquistadores. La razón era muy simple. Por ejemplo la viruela tiene un periodo de incubación de 10 a 14 días, y el virus se esparce por la respiración y también por las ropas y frazadas contaminadas. Cuando los primeros síntomas aparecían en algún asentamiento aborigen, ya individuos que aún no habían desarrollado la enfermedad se habían desplazado a otros lugares, llevando con ellos la infección. Es decir, las enfermedades se expandieron más rápido que los mismos conquistadores.

La elevada mortalidad de los indígenas asombraba a los conquistadores y así lo relatan en sus crónicas. La verdad es que muchas de sus conquistas militares fueron en gran parte favorecidas por la ayuda de estos males. Al menos así lo parece cuando Hernán Cortés derrotó tan fácilmente al imperio Azteca. Cuando él volvió a la capital, la ciudad de Tenochtitlán, que había tenido que abandonar para combatir a Pánfilo de Narváez, se encontró con una población a la que sin dificultad dominó con una escasa tropa. Algunos historiadores atribuyeron la victoria a la superioridad de las armas españolas, a su caballería, al ingenio militar de Cortés o incluso al espíritu misionero que daba especial ánimo y valentía a sus combatientes.

Pero la verdad parece ser otra. Para ese entonces ya la plaga de viruela estaba haciendo estragos tanto en adultos como en niños. El conquistador halló una ciudad enferma, porque de otro modo no se habría podido explicar que llegara a dominar con tan poco obstáculo a una población de 1.5 millones de un imperio tan bien organizado. La conquista, más que una guerra convencional fue una guerra microbiológica”.

PÁRRAFOS: DE NUEVOS VIRUS

Afortunadamente, hoy en día la información y atención médica están globalizadas y la llegada, de ultramar, de un virus desconocido a una parte del planeta es rápidamente combatida y controlada. Como es el caso de los virus de influenza. Y más recientemente, en el caso de Sinaloa, del coronavirus. Sinaloa está preparado y sus ciudadanos reciben información para tomar las medidas de control a ese virus. Para estar alejados del contagio de este peligroso virus. Van las medidas de prevención que señala la Secretaría de Salud de Sinaloa: Adoptar medidas de higiene respiratoria.

Cubrirse la boca y nariz al estornudar. Lavarse las manos, con agua y jabón, frecuentemente. Evitar el contacto animal. Evitar lugares concurridos. En el caso particular de los centros educativos de todos los niveles, el primer filtro es la casa: Si el alumno tiene problemas para respirar, fiebre, tos, gripa o dolor de garanta: los padres NO DEBERÁN de llevar a los alumnos a su centro educativo y SÍ DEBEN ir a ver al médico. Ese filtro ciudadano será fundamental para que ese virus y otros muchos no lleguen a infectar a otros alumnos. Esa será, una vez más, la demostración del valor ciudadano de todos los sinaloenses.

