En el barrio, la calle, una fiesta, un partido deportivo (de espectador o participante), el trabajo, la escuela (desde preescolar hasta el doctorado), siempre hay un equipo, un grupo de compañeros. Hay siempre un interés que es digno de la atención de los que están cerca. No hay más: La amistad es dignidad de interés (Aristóteles, Ética Nicomáquea). Es así. No es malo ni bueno, simplemente así es. Algunos se sienten ofendidos: “me usó como un Kleenex”. No, en todo caso, “se usaron como unos Kleenex”. La moral judeo cristiana plantea una serie de preceptos morales que incluso propone hasta cierto punto de masoquismo y el consecuente sadismo: Poner la otra mejilla. Ya Freud se ocupó de eso largamente (El malestar en la cultura). Seguramente, ni uno de los amables lectores estaría dispuesto a llamar a unos ladrones, que lo despojaran de su auto, para ofrecerles otro de su propiedad. Mucho menos pasa cuándo quien quita algo o hace una afrenta cae en el terreno sentimental o familiar. Lo que pasa cuando alguien incumple es una respuesta que puede llegar incluso a la violencia, cuándo no a la venganza, más allá del resentimiento.

En los equipos hay un código. Por ejemplo, en el barrio hay uno que es líder, pero cuando deja de cumplir con salvaguardar el territorio, los bienes de los otros, inmediatamente llega otro y lo desplaza. Los del barrio no están a la espera de que se digne el líder enfrentar a los otros o reponga lo que se despojó. No. El que salta se le va encima ante cualquier reclamo, y, para eso el primero que cae es el que falló. En los partidos deportivos es igual. Como en un grupo de amigos que salen de fiesta, si el que era el líder se atemoriza, sale uno que detiene a los que amenazan o quieren llevarse la comida y bebida del grupo. Así es en la dignidad de interés. Por supuesto, hay líderes que embaucan.

DE ENGAÑAR CON LA VERDAD

En eso de hacer una finta, embaucar, siempre hay los que quieren ser engañados, o cándidos. Nadie puede llamarse a engaño. En el régimen autoritairo mexicano, el de la hegemonía del PRI, había un dicho popular que decía: Engañó con la verdad. Esto se refería a cuando un presidente de la República decidía por un candidato a gobernador o presidencial. No había engaño, se querían embaucar, no les gustaba la realidad. Pero, que sí vale y mucho, sobre todo es que no tenían la posibilidad de enfrentar a quién los estaba engañando. Hay otra anécdota del presidente Adolfo Ruiz Cortines, al respecto, la guardamos para otra entrega, a ver si un amable lector, experto de aquellos años, la reconoce antes.

DE UNA ANÉCDOTA DE UN LÍDER DE LA CTM

Van estas líneas publicadas hace unos años en EL DEBATE: “Uno de los líderes históricos de la CTM, de hecho el sucesor en línea de mando de Fidel Velázquez, fue Emilio M. González, no heredó el mando a su muerte en 1997, porque ya muy enfermo él mismo muere un año después. Llegó a ser gobernador de Nayarit en 1981, cuando apenas habían logrado ese nombramiento tres líderes cetemistas. En 1992, después de que se eligió candidato a gobernador a Renato Vega, Emilio González visitó Sinaloa, platicando con un joven político priista sinaloense que andaba con ansias de novillero, le contó una fábula: “Un año, el invierno se adelantó en las montañas, y un pajarito que se disponía a emigrar al sur cayó congelado y lo cubrió la nieve; en eso paso una vaca y deja caer una plasta de estiércol; con el calor de esa plasta el pajarito sacó la cabeza y comenzó a trinar; al oírlo un lobo hambriento, se acercó, limpió al pajarito de estiércol en la nieve y se lo comió.” El joven político priista, para la gerontocracia cetemista tener menos de 40 años era ser un jovenzuelo, miró extrañado al viejo líder cetemista. Parecía querer descifrar tanto el sentido de la fábula como situarla como una referencia de Esopo, La Fontaine o . Entonces, Don Emilio le dijo: “Sí joven, tiene que recordar, cuando hay problemas, no siempre hay que levantar el vuelo, a veces hay que caminar; no todo el que lo ca... es malo, ni todo el que te limpia es bueno; y, cuando esté con la mier... hasta el cuello, mantenga la boca cerrada.” (Lecturas, 18/Marzo/2012), Ese joven después fue gobernador de Sinaloa, su nombre, Juan S. Millán Lizárraga.

PÁRRAFOS: DE NEGATIVO

El domingo 24 de mayo, después de 20 días de aislamiento, recibí el resultado negativo de la prueba de COVID. La prueba se tomó el viernes 22 de mayo. A todas las personas que estuvieron en contacto a distancia les envío mi agradecimiento. La buena orientación en materia de alimentación y ejercicio físico de mi padre fue fundamental para haber sorteado con salud la infección del coronavirus. Desde este espacio se invita a todos los amables lectores a reformar sus hábitos alimenticios si ellos los tienen en una condición de obesidad o sobrepeso. Ayuden a otros ciudadanos, médicos, enfermeras y personal del sector salud a poder dar una mejor respuesta a esta pandemia. Pero, sobre todo, se debe construir seguridad por los ciudadanos a las familias. Sin la eliminación de la obesidad y el sobrepeso en el cuerpo de los mexicanos y sinaloenses, el coronavirus u otros virus, los harán vulnerables. La muerte se puede acercar antes de tiempo. Y, será muy difícil construir una viabilidad social y económica para los sinaloenses y mexicanos.

