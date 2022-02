De familia y leyes

audima

Una ley en cualquier ciencia es algo invariable. No importa cómo, siempre sucederá. Por ejemplo, si se deja caer un objeto caerá al suelo, esté la persona en dónde esté en el planeta Tierra, incluso, en cualquier parte del Universo. En algunos lugares puede durar más tiempo en llegar al suelo, pero siempre, llegará. Esto se llama ley de gravedad y la descubrió Isaac Newton en el siglo XVII…Hay personas que no conocen las leyes y pueden hacer análisis erróneos, o bien, sorprenderse.

En las ciencias políticas está la ley de hierro de las oligarquías, la descubrió Robert Michels a principio del siglo XX. Esta ley dice que en toda organización social se tiende a la formación de una oligarquía que además se reproduce. Entre los agricultores de una región se forma un grupo que controla y, además, son sucedidos en el control por sus propios hijos. Es así en toda acción social. Y, por supuesto, en los partidos políticos (campo de estudio de Michels para formular su ley sociológica); en las empresas privadas, donde la herencia es el más claro ejemplo; en el gobierno de lo público; en las reinas del Carnaval de Mazatlán; en fin, en cualquier acción social.

De familiares

En las elecciones se conoce que hay familiares de funcionarios en listas de candidatos, sobre todo plurinominales. Es una ley sociológica. El tema central, en una democracia, es que los ciudadanos tienen el poder de decidir si ese candidato, familiar de quien detenta el poder, es capaz de tener el voto de la mayoría de los ciudadanos. Punto. Lo demás, es sólo ignorancia de una ley de las ciencias políticas. Igual que en una empresa privada, los hijos por herencia se vuelven dueños. Se puede decir que uno es un tema público y lo otro privado. Pero no, la empresa se hace de riqueza en base a la explotación de los trabajadores y del usufructo de lo público en mayor cantidad que un ciudadano...En fin, pasa en los deportes, la música (Vicente y Alejandro Fernández), en cualquier organización social.

Uno de los elementos centrales de la ley de hierro de la oligarquía es quizá su capacidad de reproducción: la posibilidad de quienes heredan el poder en la organización sean capaces de ejercerlo y mantenerlo. El heredado no necesariamente es el mejor en el mando, como si fue quién tomó el control inicial. Esto sucede en política y en empresas, el padre puede ser un líder destacado, la segunda generación puede llegar al poder, sin que nada asegure el talento para ser eficiente en el control, y, mucho menos en la reproducción. En algunos casos basta una segunda o tercera generación para ver fortunas dilapidadas y sin ninguna capacidad de reproducción. (Notas de Lecturas, EL DEBATE, 3/Abr/2016).

De unos ejemplos

La familia es parte de la oligarquía en el poder. Uno, en Michoacán ha habido de 1928 a la fecha un abuelo, padre y un nieto gobernadores del Estado: el presidente Lázaro Cárdenas del Río, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Lázaro Cardeñas Batel. Dos, en sindicatos llega a heredarse el control de la secretaría general. Tres, los hijos de un representante electo van a tener influencia, negarlo es como decir que un objeto que se tira al suelo no va a caer: por una razón moral quedará suspendido. Lo único que puede un político es controlar a su familia, sino será, tarde o temprano un problema. Cuatro, algunos incluso la usan para deslindarse. En el caso del presidente Luis Echeverría Alvarez “después de su sexenio tuvo algunas participaciones en la escena política nacional, una como contrapeso a otro expresidente: “Otra sacudida ocurrió en 1995. Ese fue un enfrentamiento que Echeverría tuvo con el entonces también ya ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Con ganas de retomar un papel protagónico en la política nacional, en septiembre de ese año, Echeverría acusó a Salinas de la crisis económica del país y de haber querido buscar una relección. Salinas se defendió…y lo acusó de ser el coordinador de un grupo…que arremetían en su contra. Fue entonces cuando Echeverría acuñó la frase: “No coordino a nadie, ni a mis nietos” (Andres Becerril, Excélsior, 17/Ene/2022). Diría el dicho mexicano: “para que la cuña apriete debe de ser del mismo palo”.

Párrafos: De un presidente y un periodista

El reportaje de Carlos Loret de Mola sobre fortuna y estilo de vida del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador no es con señalamientos al periodista que se puede desmentir. Lo único que queda al presidente es demostrar que sus hijos NO HAN TENIDO, NI TENDRÁN INFLUENCIA EN SU GOBIERNO. Igual que cualquier gobernador o alcalde en funciones. Así como expresidentes, exgobernadores o exalcaldes. Un familiar, por más que sea hijo de un representante electo, no tuvo los votos para ganar la elección. NO DEBE NI PUEDE OPINAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LO PÚBLICO MÁS ALLÁ QUE CUALQUIER CIUDADANO. Pero, que sí vale, ahí está la ley de hierro de la oligarquía de Robert Michels. Y permítame, amable lector, para concluir, la pregunta: ¿Si tira un lápiz al suelo, que pasa?