De festival de fin de cursos

Para todas las profesoras de Riguito

La posibilidad de ver un año pasar a un infante es un logro de muchos. Del infante en primer lugar, sin duda. El esfuerzo de ir a un lugar ajeno al hogar hace que se enfrente a una de las tres fuentes del malestar descritas por Freud: los otros. Llegar a la escuela es uno de los primeros contactos del niño con esos que lo van a acompañar el resto de su vida, aquellos que componen la sociedad.

Es el descubrimiento de los otros que lo llevará a empezar a reconocer límites. Desde el principio básico juarista: el respeto al derecho ajeno es la paz. No puede agarrar los dulces de otro, no puede quitarle los juguetes a otro alumno. Por más que ese que trae su compañero se parecido al montón que se han esforzado los padres en adquirirle. Tampoco puede agarrar el alimento que no es de él. Sólo puede comer y tomar de lo que le mandaron de su hogar. Además, ese año que pasó fue el logro de haber conseguido independiente dar sus primeros pasos en la convivencia con otros. Irá sólo al baño, aunque eso signifique que deberá usar los cambios que lleva en la mochila.

Permanecer sentado en las horas que así lo dicta la profesora. Su cuerpo le lleva a otra fuente de malestar. Ya no puede hacer libremente movimientos ni desplazamientos. Debe empezar a limitar sus movimientos y conservar el orden establecido por las maestras. Finalmente, la tercera fuente de malestar le llega del medio ambiente. El sol en las horas de ejercicio. No se trata a voluntad el tiempo que se pasa al aire libre. Tampoco los que debe permanecer en el salón. Ya su contacto con la naturaleza debe ser medido, pues una parte de su día despierto lo va a ir pasando en mayor medida en un salón de clases.

DE LOS NIÑOS

Estos elementos hacen que la escuela le enseñe al infante el control, los límites, la convivencia social, las primeras tareas que serán revisadas por otra persona que no es la familia. Ese infante después de pasar el año escolar tendrá un bagaje cultural que le hará más sociable. Un ser humano que convivirá con otros. Aprender a protegerse de los obstáculos y a cuidarse del medio ambiente. Irá reconociendo poco a poco las letras, después las palabras. Y al final del año escolar va a tener un festival. En donde sus maestras invirtieron su tiempo y esfuerzo para hacerles sus disfraces. Estarán con ellos practicando los bailes y ejercicios. Es el día que ellos van a parase frente a todos los otros. Los padres y familiares de sus amigos. Estarán un montón de gente. La mayoría desconocidos para ese infante. Irá, seguramente, con el pasar de los años acostumbrando a ese enfrentamiento. La música y el baile hacen que ellos mismos vayan construyendo su momento dionisiaco. De inmanencia nietzscheana. Es el espectáculo que los hace sentirse parte del todo en la sociedad. Su desfile frente a todos. Llega el festival de fin de año y ellos buscan en la multitud la mirada de los padres, hermanos, familiares. Ahí están ellos gritando y brincando para ser reconocidos por los infantes que son las estrellas del festival. Ellos también sienten que sus hijos estuvieron en lugar ajeno al hogar. Y que ya empezaron a vivir en sociedad. El vuelo de la libertad empezó.

PÁRRAFOS: DE LOS PROFESORES

En ese festival de fin de cursos ellos son parte fundamental. Nunca será suficiente el agradecimiento que tendrán los padres. Más allá que sean del sector público o privado. Son los agentes de socialización de esos pequeños que van entrando a la vida en sociedad. Cada uno de ellos hizo un esfuerzo por que sus alumnos presentaran los mejores disfraces, baile y coreografía.

Cada padre lleno de orgullo siente que su hijo es el mejor, el más sonriente y la pieza fundamental de toda la obra, vaya del festival entero. En ese momento los padres les están reconocidos a los profesores. Algunos lo manifiestan más o menos. Pero cada día que llegan los niños a la escuela es la mejor muestra de ese respeto y agradecimiento. Es lo mismo para cada profesor, desde educación inicial hasta el doctorado. Un amigo erudito y profesor universitario enseñó que el título más honorifico al que puede aspirar una persona es al de profesor. Ese día del festival el agradecimiento para los profesores lo demuestra. Ese orgullo de cada padre se debe a su trabajo con los niños que hacen su festival dirigidos y en muchas ocasiones inclusive, con los más pequeños, de la mano de sus profesores. Tiene razón ese amigo erudito y profesor universitario.

Se siente igual, al ver a los profesores en un festival de fin de cursos de educación inicial, que cuando se logra que un alumno universitario apruebe su examen de grado de maestría o doctorado. Van desde este espacio, muchas felicidades a los profesores en todos sus festivales de fin de cursos. Gracias.

