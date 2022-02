De fiesta, pandemia y farsa

audima

Ayer sábado la Secretaría de Salud de Sinaloa, en el informe diario de la pandemia COVID 19, reportó desde el primer caso hace dos años y un mes: 9,624 defunciones asociadas a la pandemia, 118,708 casos totales y 2,234 casos activos ese día, en el estado. Esos son los números de la pandemia al 26 de febrero de 2022. Por otro lado, el jueves pasado iniciaron, formalmente, las festividades del carnaval de Mazatlán 2022. Los videos de las redes han estado informando de las concentraciones masivas de personas en los sitios tradicionales donde está cerrada la circulación, está permitido beber bebidas alcohólicas y se hace una enorme fiesta.

Es una farsa (sinónimo de mascarada) trágica ver a las personas en esos videos usar el cubrebocas como collar, en la frente como visera de una cachucha, o hasta como antifaz. Trágico, porque hoy hay personas en los hospitales de Sinaloa y Mazatlán, incluso intubadas, y, personal médico arriesgando su vida por atender a esos enfermos. Además de los más de dos mil que informa el gobierno estatal que están infectados en ese momento. Farsa de mascaradas y bebidas alcohólicas.

Ahora sí que aunque Mazatlán 2022 no era lo que estaba en la mente de José Alfredo Jiménez su canción ilustra esa farsa: “No vale nada la vida, la vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada…” (“Caminos de Guanajuato”). Y para redondear la farsa, los versos de José Alfredo dedicados a Mazatlán, ahí sí que ni mandados a hacer: “Aquí hasta un pobre se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar…”.

Sólo es de esperar que aquellos que andan con la mascarada de traer el cubrebocas de collar, antifaz o visera, si se contagian de COVID 19, hagan honor a José Alfredo Jiménez y canten o piensen sino pueden pronunciar palabras porque están intubados, en su aislamiento, sus versos: “la vida no vale nada” y “aquí la vida se pasa sin llorar”.

De responsabilidad ciudadana

Lo que si debe ser observado y cuidado por la autoridad es que cada adulto con un infante debe ser observado y reconvenido (“Censurar, reprender a alguien por lo que ha hecho o dicho”, RAE) a que ese infante porte cubrebocas y observe las medidas sanitarias y de higiene que ha publicado el gobierno del estado de Sinaloa. Si un infante llega al hospital o muere por una infección de COVID 19 debido a un contagio durante las fiestas del Carnaval será múltiple la responsabilidad, sin duda. Pero el primer indiciado será el adulto que tiene legalmente su custodia y guarda. De eso sabe, y mucho, el secretario general de gobierno de Sinaloa, Enrique Inzunza.

Los videos de la farsa de los adultos en las zonas carnavaleras de Mazatlán DEMUESTRAN, más allá de una hipótesis, que la cultura política de esos ciudadanos no es participativa ni tiene orientación evaluativa, no es cultura política responsable de las acciones de quienes las ejecutan, ni democrática. Una persona que decide suicidarse comente ese acto por el dolor que sólo él sabe lo inconmensurable que es (“Enorme, que por su gran magnitud no puede medirse”, RAE).

Los adultos en los videos del carnaval de Mazatlán 2022 son muestras de creencias y sentimientos, esas personas son parroquianos y, en el mejor de los caso, súbditos. No hay evaluación ni participación en los controles que dicta el Estado para prevenir el contagio de COVID 19, lo que observaría un ciudadano con cultura política participativa y democrática. No, actúan a partir de una creencia: no les va pasar nada. O, de un sentimiento: tienen un escudo fantasioso.

Los adultos, hay que recalcarlo, subrayarlo e insistirlo, pueden hacer con su libertad lo que ellos deseen, mientras no afecten la libertad de otros. Los infantes bajo de su custodia y guarda son su responsabilidad y esos adultos deben de cuidar que ellos sí observen las medidas que las autoridades dictaron para prevenir el contagio de la pandemia.

Párrafos: De Constitución e invasión

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha actuado, ante la invasión de Rusia en Ucrania, como Jefe del Estado mexicano guiado por los postulados constitucionales: Fracción X del Artículo 89 constitucional: “Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales...”. Bajo ese marco se pronunciaron el presidente de la república, el secretario de relaciones exteriores y el representante de México ante la ONU sobre la invasión de Rusia a Ucrania. En ese sentido la Doctrina Estrada se mantiene como pilar de la política exterior mexicana.