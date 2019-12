De fin de año

Cuando uno llega al 31 de diciembre no queda de otra más que mirar atrás, para revisar y analizar y seguir. Es el momento en que decides cómo vas a seguir, el año siguiente. Ya dos décadas del nuevo siglo. La vertiginosidad de la información hace que este siglo sea menos trágico que otros. Las masacres alrededor de la Segunda Guerra Mundial no hubieran sido posibles si la información hubiera llegado de expedita a los demás países. Sin duda es un siglo en donde las miserias humanas duelen más porque nos las tira a la cara una pantalla que tiene, además de imagen, sonido.

En lo que viene el 2020 en Sinaloa está la preparación de los actores políticos para la elección local y federal del 2021. Habrá, sin duda, movimientos en las estructuras de gobierno federal, estatal y municipal. Sinaloa irá viendo como unos actores sociales comienzan a abrir nuevas fronteras para buscar acercarse a la representación política. Líderes partidistas tendrán que hacer estructuras seccionales y mover militancia, en el marco de la ley, para presentar sus institutos a la sociedad. Es el primer paso. Algunos partidos ya lo hacen, otros pronto van a empezar. Luego, vendrán acercamientos y negociaciones entre partidos y sus dirigencias, formales e informales, para procesar posibilidades de coaliciones, alianzas y candidaturas comunes. Hay que recordar que los partidos de nueva creación deberán de contender sin coalición para buscarán su registro definitivo. Se van a explorar la posibilidad de candidaturas comunes, a reserva de lo que establezca los tribunales electorales (Acuerdo del Consejo General del INE: INE/CG64/2016).

Estas alianzas entre partidos pueden ser fundamentales en las preferencias electorales, sobre todo en la elección de gobernador.

Por otro lado, será el segundo año del gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las variaciones económicas internacionales podrían afectar el entorno nacional.

También, las elecciones presidenciales en los USA serán un componente externo que va a tener, obligadamente, efectos en México. No es sólo la frontera que nos une, sino la relación económica de las dos naciones. El desarrollo de la elección presidencial norteamericana y su resultado final tendrán efecto directo con la esfera económica y la política nacional. En fin, el 2020 se esperan los efectos de la esfera política local y los externos. Habrá que estar atentos a estos elementos.

PÁRRAFOS: DE MI PADRE

Van unas notas publicadas allá por 2014, que precedieron las de septiembre de 2006. Fueron muestras de amor que le mandé a mi padre, estando aquí en el planeta. Van para que queden más cerca y aquí seguimos. “En el recuento de los recuerdos, nuestra sociedad machista poco espacio deja al padre. La angustia de castración y el miedo a matarlo para convertirse en el amante y hombre de verdad frente a la mujer, nos circunscriben al gimoteo mercantil y edipesco de culto a la madre. En el baúl de viajes y pasados hay dos canciones que hay que recordar acerca de la figura paterna: Una, del catalán Patxi Andión, “Padre”; y la otra, del chileno Ángel Parra, “El ferroviario” (Lecturas del 17 de septiembre de 2006). Ambos imbuidos en la cultura de protesta de los sesenta y setenta. El segundo con la ilusión de Salvador Allende y su utopía revolucionaria truncada por la dictadura pinochetista, donde su tío perdió la vida y a su madre la precipitó al fin. El catalán, bajo el ostracismo y represión del franquismo. En “Padre”, Patxi Andión dibuja a quien lo va construyendo:

“Eres como el cantar de un campesino que al cantar va labrando nuestro camino. Eres como un dolor mal repartido que se volvió canción y no quejido”. La lección moral la recibe el catalán con la muestra de la medianía que se quiere republicana, Patxi Andión, dice: “Compañero del sol, fiel compañero, nunca te preocupó en nada ser el primero, eres como el sudor, callado y quieto, y nunca abriste el cajón de tu propio respeto”. Enseña que aún en la ambición, “no abrir el cajón del propio respeto”, es lo único que deja dormir tranquilo: “Compañero del sol, fiel compañero, nunca te preocupó en nada ser el primero; eres como el sudor: callado y quieto, y nunca abriste el cajón de tu propio respeto”. Por eso, quizá, recuerda la canción: “No quisiste jamás salvarte sólo, porque no hay salvación decías, sino es con todos. No sabes de venganzas ni de desquites. Gorrión que cantó siempre, aún sin alpiste”. La última estrofa de la canción es un mensaje que hoy, ya en la España y Cataluña democráticas, nos permite ver hacia dentro, más que sólo a la represión franquista. Ver hacia ese sentimiento interior que a veces los fantasmas machistas impiden aceptar: “Eres toda mi sangre, el aire, la mar, la barca, el remo y el navegante. Timonel de mi alma, más que nadie. Y aún eres muchas cosas más, que me callo y me callan, padre” (EL DEBATE, Lecturas 11/Mayo/2014). El mismo Patxia Andion escribió, años después, otra canción, “Carta a mi padre”, dónde le relata, ya que no está, lo que es de su vida. Esa, la relatamos el primer artículo del próximo año, para decirle al mío, acá seguimos padre.

