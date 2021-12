De fin de año

En este mes hay muchos movimientos. En los trabajos, en las familias, en los grupos de amigos, en las relaciones sentimentales, en la política, en los negocios, en la economía. El común denominador es que se deja atrás un año. Es un momento que da la certeza que hay uno menos en el planeta. No sobra quién diga que se aplaude la fortuna de seguir en uno más. Sin duda. Pero lo certero es que hay uno menos, que se está un año más cerca del fin. O bien, del agotamiento de uno de los escenarios que se planteó arriba. El fin de un mandato, el fin de un acuerdo laboral. Así es como no puede dejar se verse el fin del año.

En medio de esta temporalidad está la pandemia covid-19. La fatalidad de este virus ha hecho que la lucha para mantenerse alejados del contagio y la posibilidad de la muerte anticipada haga que el futuro se vea aún más incierto. Quizá esto es un elemento por el cual, la atención en los diferendos de lo público no ha sido como en otra circunstancia. La acción política se ve lejana para muchos ciudadanos ante la inminencia del peligro de muerte. La constante llamada al pueblo del presidente Andrés Manuel López Obrador no deja de ser un elemento que trasmite tranquilidad ante la incertidumbre. No se puede dejar de reconocer que la política de vacunación se ha ido extendiendo a la mayor parte de la población. Inclusive hay cada vez más incidencia de personas no vacunadas, por propia voluntad, que llegan a morir por la infección covid-19. Y, no acudieron al llamado a vacunarse de las dependencias gubernamentales. Se siguen organizado por el gobierno federal las jornadas de vacunación, y, afortunadamente cada día son miles que se vacunan.

DE L’APPEL AU PUEPLE Y DEMOCRACIA

Ese llamado al pueblo es un ejercicio de búsqueda de control político, está constatado en las ciencias políticas, punto. Hoy, en México, el presidente López Obrador ha mostrado la eficacia de su llamado al pueblo, sobre todo en el ámbito de una sociedad que vive la inminencia del peligro mortal de la pandemia. La incertidumbre, el miedo a verse en el más allá (quienes creen en alguna divinidad o iglesia), el temor a la muerte, hacen que muchos se acojan a ese llamado al pueblo que constantemente hace el presidente López Obrador.

La respuesta a ese llamado incluso se ha visto reflejada en los altos porcentajes de aprobación de la figura presidencial y en resultados electorales favorables en muchas entidades en las elecciones del 2021. Pero, que sí vale, no necesariamente es algo que se verá traducido en apoyo electoral el 2024. Falta mucho para ello. No son los tiempos aún. Por más que unos y otros adelanten vísperas. Faltan dos años al menos. Además, es de esperarse que la pandemia logre ser controlada en los próximos meses. Entonces, la acción política y la social tendrán otros referentes, sin duda. Y vendrá el ejercicio de rendición de cuentas, las elecciones que suceden en todo régimen democrático. Y ellas se traducirán en votos, a favor o en contra, de cada partido político y sus candidatos.

Mientras tanto, hay que insistir, subrayar, recordar: deben seguirse las medidas de seguridad e higiene, lavarse las manos constantemente, usar el cubrebocas, evitar conglomeraciones, mantener la distancia. La vacunación va a avanzando, cada vez más.

PÁRRAFOS: DE FRASES PRESIDENCIALES Y PRENSA

“¿Una empresa mercantil organizada como negocio profesional, tiene derecho a que el Estado le dé publicidad para que sistemáticamente se le oponga? Ésta, señores, es una relación perversa, una relación morbosa, una relación sadomasoquista que se aproxima a muchas perversidades que no menciono aquí por respeto a la audiencia. José López Portillo: “Te pago para que me pegues. ¡Pues no faltaba más!”. Carlos Salinas de Gortari: “Ni los veo, ni los oigo”. Vicente Fox Quezada: “Ya no leo los periódicos para evitar enojarme”. Andrés Manuel López Obrador: “Fíjense que no leo ni siquiera la editorial de El Universal o del Reforma, menos voy a leer el editorial de ese periódico (Financial Times)”. Ahí están las citas presidenciales, de presidentes durante su mandato sexenal. Algo, sin duda, esbozan estas expresiones de sus relaciones con los medios de comunicación y la libertad de expresión. A analizar.