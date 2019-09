De fin de segunda década

Estamos a pocos días de que empiece la tercera década del siglo XXI. Esto hace que haya generaciones para las que el siglo XX es historia lejana. Los movimientos sindicales ferrocarrileros, magisteriales y de médicos en los cincuentas, el movimiento estudiantil de 1968, la guerrilla rural y urbana de los setentas, el temblor de 1985 en la Ciudad de México, la elección presidencial de 1988 y la caída del sistema, la autonomía del órgano electoral (IFE hoy INE), la pérdida de la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997, la primera alternancia en la Presidencia de la República en 2000. Todo eso es historia lejana para 18.5% de los mexicanos que no había nacido en 2000. También, para el 11.6 % que en 2000 tenían de un día de nacido hasta 15 años. Es decir, para el 30.1% de los mexicanos esos hechos sociales son parte de la historia. De libros de texto. Para ellos siempre ha habido credencial del INE, elecciones democráticas, periódicos y televisión críticos o no de políticos. Para tres de cada 10 mexicanos el pasado régimen autoritario no afectó su vida de ciudadanos. Como la conquista, las encomiendas de indígenas de la colonia, la guerra de independencia, de reforma y la revolución, el régimen de partido único, son historia.

Para ellos la presidencia ha sido alternada por tres partidos. En la mayoría de sus estados ha habido alternancia las gubernaturas y presidencias municipales.

En las elecciones de 2018, según datos del INE, más del 50% de los ciudadanos menores de 29 años votaron. Esto muestra jóvenes que no conocieron el régimen autoritario y participaron, algunos por segunda vez, en una elección presidencial, pudiendo observar como su voto tuvo el poder de cambiar de partido al presidente. No tienen referencia a que un partido no se vaya del poder, sí la mayoría lo quiere.

DE CONTINUIDAD Y REGRESIÓN

Estos hechos son los que describen la consolidación del régimen democrático mexicano. El futuro puede sólo transitar por dos caminos: la continuidad del régimen democrático o una regresión autoritaria. El camino que se elegirá en México se verá en proceso electoral 2020-2021, que iniciará en un año exactamente. Vayan aquí unas notas sobre lo que no democracia (Lecturas 22/Dic/2014):

“En el ya lejano 1998, se publicaron en un texto las siguientes notas sobre lo que es y no es democracia: “Las inercias autoritarias en cualquier régimen en tránsito a la democracia amenazan con el fantasma de la inestabilidad y la ingobernabilidad. Si estas presiones tienen lugar es porque la democracia no es garantía de crecimiento económico y desarrollo social. Siguiendo a Philippe Schmitter y Terry Karl (“Lo que es...y lo que no es la democracia”) podemos afirmar que democracia no es: (a) eficiencia económica, pues en un régimen en tránsito, durante una período de alternancia pueden darse fenómenos de fuga de capitales, desinversión y desequilibrios estructurales (inflación, devaluaciones, etc.) en la esfera económica; (b) eficiencia administrativa, el conocimiento de los engranajes burocráticos de un nuevo grupo de políticos en el poder como resultado de la transición presupone una etapa de aprendizaje durante la cual el aparato burocrático del régimen autoritario persiste y puede llevar a disfuncionalizar los mecanismos de gobierno; este efecto puede ocasionar irritación en la ciudadanía en general y tener importantes incidencias entre el sector empresarial por las repercusiones de esa ineficiencia administrativa en el desarrollo de las fuerzas productivas; (c) un proceso con surgimiento ordenado, la posibilidad de una coexistencia de fuerzas a favor y contra el cambio lleva a una escena política en la que la gobernabilidad es un reto para los actores políticos, cada decisión debe ser concertada y por cada arista no limada se corre el peligro de hacer explotar la frágil esfera de consenso que sostiene la transición o si se prefiere, la construcción de la normalidad democrática; (d) economía de libre mercado; “Muchas de las democracias más exitosas y bien establecidas de la actualidad, han recurrido al proteccionismo y al cierre de fronteras, y se han apoyado extensamente en las instituciones públicas para promover su desarrollo económico. Mientras la compatibilidad a largo plazo, entre la democracia y el capitalismo no parece estar en duda, a pesar de su continua tensión, no es claro, todavía, si la promoción de metas económicas liberales tales como el derecho de los individuos a la propiedad y a la ganancia, la función aclaradora de los mercados, el arreglo privado de las disputas, la libertad para producir sin la regulación gubernamental, o la privatización de empresas estatales, necesariamente contribuye a la consolidación de la democracia” (Schmitter y Karl). La dinámica del libre mercado puede, en un período de construcción de la democracia, provocar desequilibrios cuyas consecuencias tengan un alto costo social y conlleven a tensiones que obliguen al régimen político a retrocesos en aras de conservar la gobernabilidad y la estabilidad”.

PÁRRAFOS: DE CRISIS PARA ESE 30.1%

“Estos cuatro elementos nos permiten situar un escenario en donde la factibilidad de la consolidación de la democracia pasa por una perspectiva nada halagadora para una ciudadanía que construye su alternativa en medio de una de las crisis más severas de su historia moderna…”.

Fin de la cita. En el inicio del cuarto trimestre de 2019, para el 30.1% de los mexicanos, hoy es la crisis más severa que han vivido: no tienen acceso a los satisfactores que sus celulares les enseñan. Las redes sociales le espetan a la cara y quizá nunca van a poder tener. Además, muchos están viendo que las cosas van de mal en peor, sus padres pierden el empleo o no hay para ellos.

Estudiar no les da ascenso social. No logran dejar la casa paternal. Para analizar en este año antes del inicio del proceso electoral 2020-2021.

