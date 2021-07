De frialdad numérica

Los números son fríos. La muerte es definitiva. La enfermedad es un lapso de tiempo en que la vida se detiene y el cuerpo lucha por seguir en el planeta. La pandemia covid-19 sigue en México. En Sinaloa ya estamos en el día 496 desde el primer caso detectado. Ayer, la Secretaría de Salud de Sinaloa reportó que iban 43,756 casos totales de infectados de covid-19, y 6,486 muertes por esta pandemia. Esto representa que casi 15 de cada 100 (14.8%) personas que se infectan de covid-19 en Sinaloa mueren. El 6 de junio de este año las autoridades de salud del estado reportaban que había 39,564 infectados, lo que representa un aumento de más del 10% de infectados en un mes. Estos son sólo algunos de los números que están ahí, abiertos y accesibles a todos los ciudadanos en el portal de la Secretaría de Salud de Sinaloa.

Ante estas cifras cada quién puede volcar su ansiedad, coraje o desesperación contra quién pueda. Lo único real ante estos números fríos y letales es que para poder mantener la pandemia lejos del cuerpo de cada uno es necesario observar las medidas de higiene que dictan las autoridades de salud federales, estatales y municipales: LAVARSE LAS MANOS, USAR CUBREBOCAS, mantener la sana distancia, evitar aglomeraciones, quedarse en casa lo más posible, andar en lugares abiertos y al aire libre, evitar la obesidad, cuidar la presión arterial. Y, la recomendación del amigo de rancho no debe olvidarse: “andar como si las manos las tuviera uno enjibadas de estiércol de vaca”. Entonces, si se va a agarrar la cara, lavarse las manos primero, o, agarrar un papel o tela limpios. No hay más que hacer para mantener el coronavirus lejos del cuerpo.

Esto aplica en el trabajo, en el transporte, en los comercios, en las salidas. Cada quién debe buscar que su entorno esté limpio. Y, ante cualquier síntoma tomar precauciones. No es tiempo en Sinaloa de relajar las medidas de higiene. Pero sobre todo, de cuidarse. La vacunación está avanzando. Es algo definitivo. Pero aún faltan muchas dosis por aplicar. Mientras tanto deben de seguirse observando las medidas de higiene.

DE BENITO JUÁREZ Y CHILE

El ser ciudadano da derechos y obligaciones. Cada ciudadano tiene el derecho a la vida, la salud, la libertad. Hay una sentencia de uno de los héroes nacionales de México, el presidente Benito Juárez, que en estos tiempos de pandemia es necesario recordar: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Cada ciudadano tiene el deber de respetar el derecho a la vida del otro ciudadano. Los infantes en custodia y guardia de un ciudadano son responsabilidad de ese ciudadano. No hay poder del Estado que observando el derecho a la libertad pueda cuidar a cada ciudadano.

Chile es un país con un régimen político democrático, igual que México. En Chile hay una alta tasa de vacunación, casi nueve de los veinte millones de habitantes. A pesar de eso, desde el 19 de mayo pasado se volvió a instaurar un toque de queda. Nadie puede salir a la calle después de las 10 de la noche. Punto. Además de esto, hay restricciones en la circulación de las personas durante el día. Y, se van actualizando las condiciones en que pueden circular. Estas restricciones no son para ver si una persona quiere o no acatar. Si quiere andar en la playa, en un restaurante, ir a pasear al malecón, al río. Hacer o ir a una fiesta. Ir a un bar a tomar y bailar durante la noche. NO. Estas restricciones las TIENEN que observar TODOS en Chile o son detenidos por el ejército. No por un cuerpo de policía, o como se le denomina ahora en México, guardia nacional. No, el ejército vestido de militar. No hay libertad de tránsito. El gobierno decide cuándo se puede circular y a qué hora se puede. Si se quebranta esta orden, el ejército diente al infractor. Las condiciones de estas restricciones se pueden consultar en el “Instructivo para permisos de desplazamiento” del Gobierno de Chile. No lo firma ninguna entidad, provincia o municipalidad. No. El Gobierno de Chile. Punto.

PÁRRAFOS: DE CIUDADANÍA LIBRE Y RESPONSABLE

En nuestro país aún no hay un instructivo de este tipo del Gobierno de México, por lo cual hay libertad de circulación y actividades a realizar para la ciudadanía. También, hay responsabilidad de cada ciudadana y ciudadano para observar las medidas de higiene para prevenir la infección de covid-19. Así debe ser. Mientras no haya un instructivo para permiso de desplazamiento del Gobierno de México, como lo hay en Chile. Hay que reiterar: México y Chile son países con regímenes políticos democráticos.

