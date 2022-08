De gobernabilidad y seguridad pública

La semana pasada en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua: asesinatos e incendios de tiendas comerciales. Hace unas semanas Zacatecas y Guanajuato. El viernes pasado en Baja California. “Narcos QUEMAN CARROS y 'tapan' las entradas de Mexicali, Rosarito, y otros municipios en BC: Al igual que en ciudad Juárez, hombres armados incendian vehículos en las principales ciudades de Baja California…De acuerdo a medios locales…varios hombres armados incendiaros autos y autobuses de pasajeros en…” (EL DEBATE, 12/Ago/2022). De nuevo, en la madrugada de ayer sábado, incendios en Guanajuato. La cifra de homicidios dolosos, en esa violencia, aumenta cotidianamente.

El tema central de estas manifestaciones de inseguridad es la falta de gobernabilidad. Si no hay gobernabilidad no es posible la seguridad pública. Los intereses del crimen organizado no DEBEN estar por encima de la viabilidad del Estado en México: “Universidades, casinos, fábricas y bares decidieron suspender actividades indefinidamente debido al clima de inseguridad que se respira en Baja California: La Universidad Autónoma de Baja California (UABC), anunció la suspensión de labores para el día sábado 13 de agosto, debido a los 'narcobloqueos' ocurridos la tarde del viernes en todo el estado. En el Campus Tijuana se tuvo que habilitar el gimnasio de la universidad para que los alumnos puedan pasar ahí la noche, ya que el sistema de transporte público, anunció también la suspensión de sus actividades. Mediante un comunicado oficial el Sistema Municipal del Transporte en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, anunció que, debido a los incidentes violentos que tuvieron lugar en la ciudad, se determinó la suspensión temporal del servicio…(EL DEBATE, 13/Ago/2022).

Una de las funciones esenciales del Estado es la seguridad de los seres humanos que habitan su territorio. La violencia y crímenes en las últimas semanas y días en México muestran al Estado mexicano sin proveer seguridad pública en algunas zonas del país. El Estado está fallando en su conjunto: nivel federal, estatal y municipal, y, poder legislativo, ejecutivo y judicial.

De un General: Culiacán y Jalisco

En entrevista el con Julio Hernández “Astillero” el periodista e investigador académico especialista en seguridad nacional, Juan Veledíaz, dijo el viernes pasado que “Los militares no son policías…Los militares tienen una visión de la seguridad nacional…No es lo mismo que la seguridad pública” (Astillero Informa, 12/Ago/2022). En esa misma entrevista Juan Veledíaz hizo un señalamiento que sin duda será un tema de mayor investigación de los medios de comunicación y describe su punto de análisis sobre la diferencia entre militares y civiles en la tarea de seguridad pública: Por un lado, el General Maximiliano Cruz Ramos era el Comandante de la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán, Sinaloa, cuando sucedió el “Culiacanazo” el 17 de octubre de 2019, dónde el ejercito detuvo y liberó a Ovidio Guzmán. Acción que inclusive en una conferencia de prensa en Culiacán, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó haber dado esa orden: “el Presidente de nuevo se puso al micrófono para darle respuesta y de nuevo puntualizó que él dio la orden de liberarlo” (EL DEBATE, 27/May/2022).

Y, por otro lado, señaló Veledíaz, casi tres años después, el mismo General Maximiliano Cruz Ramos es, desde diciembre de 2021, el Comandante de la Quinta Región, que comprende los estados de Zacatecas, Nayarit, Colima, Jalisco y Aguascalientes, y sigue siendo el Comandante al menos hasta el viernes pasado. Es decir, el máximo mando militar en el estado de Jalisco, mientras ardían tiendas comerciales y había bloqueos por parte del crimen organizado, es el mismo General que era el máximo mando militar en Culiacán, en 2019, durante el “Culiacanazo”.

Párrafos: De periodista amenazado

EL DEBATE ha publicado reportajes de las amenazas al periodista Juan Manuel Partida Valdez. El miércoles pasado el mismo día que él hizo público esas agresiones. Luego, el jueves que Partida Valdez recibió protección “del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas” (EL DEBATE, 11/Ago/2022). La diligencia, de estas dos instancias del ámbito público de Sinaloa, muestra que la ley para la protección de periodistas tiene ese resultado tangible. Lo que es inenarrable, en una democracia, es que haya personas que amenacen de muerte a un periodista. El asesinato de Luis Enrique Ramírez, tragedia que enlutó a todos quienes estamos en EL DEBATE, es una muestra de que es REAL que criminales PUEDEN asesinar periodistas. De nuevo, las instancias de procuración de justicia de Sinaloa deben evitar la impunidad en ese homicidio. No hay excusa que valga, debe haber justicia. Y, bajo ninguna circunstancia, un asesinato más de periodistas en Sinaloa. La libertad de expresión garantiza otras libertades.