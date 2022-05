De gobierno de coalición.

audima

Van parte de unas notas publicadas hace casi dos años: En febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma constitucional. Uno de los artículos constitucionales reformados fue el 89, donde se establecen: “Las facultades y obligaciones del Presidente” de la República. Se adicionó la fracción XVII que da la siguiente facultad al presidente:

“XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.

El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición”. (Adicionada en su contenido mediante Decreto publicado en el DOF el 10 de febrero de 2014. N. E. de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: Entrará en vigor el 1o. de diciembre de 2018, de conformidad con el Artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto)

El andamiaje constitucional para un gobierno de coalición se completó con otra reforma constitucional. En las facultades del Senado, al reformarse el artículo 76 constitucional, Fracción II: “Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga; (Reformada mediante decreto publicado en el DOF el 27 de mayo de 2015).

A partir de esto, el Senado se convierte en un control del Ejecutivo, aunque se le exenta de su ratificación a los que señala la fracción citada. De esta manera, el presidente de la república que decidiera “OPTAR” por un gobierno de coalición para efectos prácticos estaría formando un gobierno parlamentario, pues sus secretarios tendrían el voto de la mayoría de Senado” (Lecturas, EL DEBATE, 5/Jul/2020). En 2021, sólo hubo elección de diputados federales. Morena conservó la mayoría en esa Cámara, no le fue necesario apelar a esa facultad constitucional, al presidente Andrés Manuel López Obrador.

De Sinaloa 2024

Para después de la elección de 2024, esto podría aplicar para el poder ejecutivo y legislativo en Sinaloa. Y, el tema podría tener influencia, en la esfera político electoral local, desde ahora. Es decir, si el partido del gobernador Rubén Rocha Moya, Morena, decide ir en coalición electoral representa que habrá un convenio entre los partidos que participen y ahí se plasman las metas de elección de cada uno.

Habida cuenta que los gobiernos de coalición ya están en la Constitución de México, se podría hacer una reforma constitucional en Sinaloa para incluirlos. O bien, los convenios de coalición electoral podrían incluir esa opción. Es decir, sí el convenio de coalición electoral establece como meta legislativa que el gobernador “OPTARÁ” por un gobierno de coalición, entonces, podría ser vinculante después de la elección. Sin duda sería materia de recursos ante instancias jurisdiccionales en materia electoral.

Entre los partidos interesados en formar una coalición electoral, en el proceso local 2024, podrían analizar la posibilidad de incluir, sustentados en la Constitución de México y desde el poder legislativo local, la inclusión de una cláusula de que el gobernador “OPTARÁ” por un gobierno de coalición. Teniendo que haber reformas constitucionales y legales para hacerlo a propuesta del ejecutivo o legislativo local. Pudiendo ser materia de recursos e impugnaciones antes el poder judicial local y federal. Aunque el presidente López Obrador aceptó la consulta de revocación de mandato que legalmente hubiera podido no aplicar. Igual el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha aceptado la reforma constitucional para la revocación de mandato local. A seguir analizando.

Párrafos: De elección presidencial 2024

La facultad presidencial de “optar” por un gobierno de coalición sin duda será retomada por los diversos partidos que se han manifestado por ir en coalición electoral para las elecciones presidencial de 2024. La interrogante es: ¿cuándo empezará a salir ese tema? O bien, si no sale: Por un lado, es porque no hay interés real en lograr una alternancia, sino en la preservación de las prerrogativas y asientos en el legislativo que la representación proporcional otorga. Y, por el otro, porque Morena no ocupa pues, como lo muestran las encuestas de preferencias electorales, cuenta con la mayoría hasta ahora.