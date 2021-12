De grupos políticos

La confrontación entre integrantes de un equipo político es parte de la ley de hierro de la oligarquía de toda organización social (Robert Michels). En un salón de clases los cuatro amigos que se juntan para administrar las cuotas de sus compañeros para cuando la fiesta de fin de año o la graduación, se convierten en una oligarquía. Acaban, incluso intimidando a quienes les piden cuentas cuando notan los otros que esos cuatro piden mejores tortas y refrescos, por ejemplo. En un grupo político como el que gira en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador no podía ser diferente. Los personajes que tienen alguna posibilidad de ser los candidatos del partido en que ellos y el presidente militan comienzan a tener sus adeptos y seguidores. Hoy, con las redes sociales se hacen públicas manifestaciones que antes quedaban sólo en una cantina o parranda. Gritos y despropósitos que son, evidentemente, producto de una intoxicación de alcohol y quizá inclusive hasta de alcaloides ilegales. E inmediatamente se publicitan para afectar a cualquiera que sea el personaje que apoya del grupo político del presidente de la República.

DE LOS DESTAPES

Acerca de este término se publicó lo siguiente de las nominaciones de candidatos presidenciales en el marco del régimen político mexicano producto de la Revolución Mexicana: “Los llamados Destapes de precandidato a la Presidencia de la República en el México institucional, es una práctica política que tiene su origen desde el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario (PNR) que adopta el lema de “Instituciones y Reforma Social” y fundado por el presidente Plutarco Elías Calles en 1929.

El primer Destape se dio en la “Convención de Querétaro” en 1929 cuando el expresidente Calles (líder del llamado Maximato caracterizado por mantener el control político de México después de su mandato durante las administraciones de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez) a través del delegado del PNR

Manuel Reyes, dio a conocer el nombre de Pascual Ortiz Rubio como el abanderado de su partido.

El concepto de “Tapado” se aplica en México al presunto candidato, especialmente en elecciones presidenciales, cuyo nombre se mantiene en secreto hasta última hora, de forma tal que al momento de dar a conocer el nombre, se efectúa el “Destape”.

El politólogo Arnaldo Córdoba señala que en el periodo cuando comienzan a tomar forma las precandidaturas, el Presidente de la República no interviene; es cuando aparecen figuras que crean expectativas y la conformación de adhesiones y alianzas entre grupos, en distintas formas y a los diferentes posibles precandidatos sin que se manifiesten abiertamente; éstos deben actuar con mesura para no exponerse a apresuramientos, no debe manifestarse en público porque provocaría rupturas. (CORDOVA, Arnoldo. “Los estrechos marcos de la sucesión”, Nexos No. 188, Agosto de 1993, México). Por su parte, el Presidente tiene que ir pulsando el ritmo de las adhesiones y los apoyos que cada posible precandidato va ganando, sin que hagan campaña. El presidente una vez llegado el momento, “solo declara de modo directo y secreto a cada grupo, quien es el precandidato que obtuvo las mayores adhesiones”. (El Sistema Político Mexicano, El agotamiento de un modelo neocorporativo, Rigoberto Ocampo Alcántar, 2001).



PÁRRAFOS: DE GOBERNABILIDAD

A pocos días del inicio de la segunda mitad del actual sexenio, va una parte de la conclusión de ese capítulo, muy de acorde al personal estilo de gobierno del presidente López Obrador: “Resaltando que seguimos en un régimen democrático: “Después de 1988 es aún un hecho que el presidente de la República tiene como facultad meta constitucional el designar al candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República. Sin embargo, a diferencia de sus antecesores, el nuevo candidato del PRI no tenía asegurada su elección. Las reformas a la legislación electoral en 1990, en 1993 y 1994 expresaron que el tránsito hacia un régimen electoral plural y más igualitario entre los partidos políticos se está operando en México. Una demostración de este nuevo modelo de intermediación de intereses, fuera de la esfera corporativa estatal es la existencia de nuevas fuerzas que antes no formaban parte de los grupos de interés con reconocimiento oficial, y que ahora son parte del sistema político y comienzan a mostrarse como grupos legítimos de interés que exigen ser tomados en cuenta en la búsqueda de nuevos consensos (incluso electorales). Son ellos, justamente, los que están presionando al sistema para que cambie de modelo…El lugar privilegiado que la figura presidencial ocupa en el modelo corporativo mexicano lo convierte, inmediatamente, en actor del cambio y también, en garante de que este se produzca dentro del ámbito de la institucionalidad y la gobernabilidad; esto es, sin violencia revolucionaria -aunque pueda haber manifestaciones de desestabilización- que nos remita a un momento de absoluto caos para la construcción de una nueva sociedad” (Ibídem, Rigoberto Ocampo Alcántar). El compromiso de todos los ciudadanos DEBE ser dar continuidad al régimen democrático en una sociedad con gobernabilidad.