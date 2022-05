De homicidio de un periodista

audima

Luis Enrique Ramírez fue un periodista de EL DEBATE, en las diversas manifestaciones culturales de Sinaloa y el país. Su paso por Mazatlán es recordado en el ámbito cultural. También, fue un columnista político que era muy leído por los grupos de interés y de representación política de Sinaloa. Su pertenencia al EL DEBATE era referencia, en los dos ámbitos: cultural y político. El jueves pasado, 5 de mayo, fue asesinado. Es un crimen contra un periodista que ha conmocionado a muchos ámbitos sociales, económicos y políticos de Sinaloa y el país.

A su familia nos permitimos decirle, en este espacio, que lo recuerden siempre, así, él estará con ellos siempre. Todos los que compartimos EL DEBATE y muchos periodistas de Sinaloa y México nos queda recordarlo y releerlo. Eso hará que esté aquí con nosotros.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa está haciendo el trabajo de investigación y haciendo públicos los avances. Esa muestra de transparencia será algo que dará certeza de una búsqueda de justicia para la familia de Luis Enrique y para la sociedad sinaloense. El homicidio de un periodista es una amenaza contra las libertades que están consagradas en la Constitución de México. No debe cesar el esfuerzo de la FGS para dar con los responsables de este homicidio y aplicar todo el peso de la ley.

De precaución, atención y cuidado

El miedo no existe, se le repite al más pequeño, existe precaución, atención y cuidado. En una acción social en dónde han asesinado a 9 periodistas en los primeros meses del año, es una realidad política y social para todos los que publicamos en un medio de comunicación que se debe andar con precaución, atención y cuidado. Ejercer la libertad de expresión es el mejor homenaje que se le puede rendir al recuerdo de Luis Enrique Ramírez. El gobernador Rubén Rocha Moya recordó, en su mensaje, que fue su coordinador de comunicación en su campaña de 1998. Ahí está el ejercicio de la libertad de expresión, de Luis Enrique, siempre tuvo críticas y elogios para los actores políticos, más allá de su amistad con ellos.

Muchos actores políticos de Sinaloa pueden recordar las veces que trató su acción a favor y las que lo hizo en contra. Eso lo hacía tan leído y seguido. Además, su prosa era accesible y escrita en un español impecable. Esa lección queda para todos los que tenemos la oportunidad de publicar en un medio de comunicación. Se escribe en español, punto. Va la publicación de estas líneas, el mejor homenaje, en recuerdo de Luis Enrique Ramírez. A la espera de que el

Estado, en sus diversas manifestaciones en México y Sinaloa, haga justicia al homicidio de Luis Enrique y dé con los responsables y ejerza todo el peso de la ley contra ellos.

Párrafos: De oligarquía de partidos y democracia

La transición y la construcción de la democracia ha sido un trabajo de décadas de cientos de miles de mexicanas y mexicanos. La consolidación del régimen democrático del país no DEBE ir para atrás. Los actores políticos SIEMPRE van a buscar construir su oligarquía partidista. No es nada nuevo. Es una ley sociológica, descubierta por Robert Michels a principios del siglo XX. No debe extrañar que un militante de partidos políticos de izquierda proponga una reforma que busque lo contrario a lo que él le favoreció, como es el caso de Pablo Gómez, es puro análisis político electoral y conocimiento de su propia estructura electoral. Es la búsqueda de la reproducción de la oligarquía de su partido político. Es algo consustancial a la acción política y partidista. El único límite es, como lo deja asentado el mismo Michels: la posibilidad de alternancia y elecciones democráticas. Mientras siga el régimen democrático en México, los demás partidos podrán votar a favor o en contra de proyectos de reformas legales o constitucionales. Y el voto de la mayoría de los ciudadanos, en las próximas elecciones, podrá hacer un ejercicio de rendición de cuentas y decidir si hay, o no, alternancia en los representantes políticos del Ejecutivo federal y Legislativo local y federal. Así de simple y transparente es la democracia y los dos frenos que planteó Robert Michels a la oligarquía de los partidos políticos. En la libertad, la observancia de los derechos humanos y del régimen democrático, se seguirá viviendo un México libre. Lo contrario es otra cosa. Y del autoritarismo ya muchos mexicanos conocen. Los que no, basta una revisión de Cuba, para conocer un régimen autoritario. Lejos, afortunadamente, está México. Además, nadie puede olvidar: somos parte del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Esto tiene una connotación económica, pero también política. A seguir analizando.