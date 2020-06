De ideas: los jóvenes

Un hombre culto es un hombre de ideas. Un funcionario público tiene el deber de ser un hombre de ideas. El 14 de octubre de 2017 se tuvo la oportunidad de entrevistar en EL DEBATE al entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Van unas ideas que a la luz de lo que vendrá en pocos meses en Sinaloa vale la pena anotar y reflexionar.

R. Ocampo: Siendo secretario de Desarrollo Social, dijiste hace 2 años, en SLP: “Los jóvenes son fundamentales en la construcción de un México incluyente, como sujetos de derechos y actores de la competitividad y el liderazgo que necesita el país”. Me llamó la atención porque el tema es los jóvenes. Estuviste, en Mazatlán, con los jóvenes del PRI. ¿Qué les dices a los jóvenes de México?

J. A. Meade: La frase que usábamos entonces tiene un significado profundo. Si uno va viendo, grupo por grupo, el reto de inclusión, lo es para el adulto mayor, el joven, lo es para el artesano, para los indígenas. Cada uno de esos grupos tiene sus retos y vulnerabilidades. Y nos obliga a trabajar de forma equitativa para resolverlo. Visto así, el joven, sin duda, es un sujeto de derechos. Tiene derecho a terminar su educación, y, que nosotros lo acompañemos para que lo logre. Tiene derecho a tener espacios de vivienda. Tiene derecho a su propia vivienda y que esta vivienda sea digna. Tiene derecho a no estar preocupado de si va a ser o no capaz de alimentarse. Tiene derecho a no preocuparse de que le falte doctor, medicina o clínica. Ahí, estamos viendo al joven en quienes debemos volcarnos para asegurar que esté incluido en la construcción de México.

Pero tiene otra dimensión el joven, es por definición quién va ser actor de ese cambio. Si nosotros logramos que cumpla con educación, tenga crédito para sus sueños, tenga acceso a su vivienda, vamos a potenciar esa creatividad que tiene el joven. Vamos a potenciar ese tiempo y espacio que tiene para construir, esa visión de futuro y tiempo para verlo realizado, que México necesita. Por lo que el joven es, al mismo tiempo, un sector que enfrenta retos, que desde el gobierno podemos acompañarlo, pero es, también, un actor de cambio. Al que si le vamos encontrando esos espacios de participación, nos va a asegurar que tengamos un país mucho más dinámico, moderno, flexible, y, con mucha más esperanza.

R. Ocampo: EL DEBATE tiene más de cuatro millones de seguidores en sus redes sociales. Los millennials, Secretario, un comentario, dinos algo de los millennials.

J. A. Meade: Mira, los millennials hoy enfrentan el reto de empezar a construir sin cargas, sin equipaje. Empezar a construir siendo los primeros que han tenido acceso pleno a la modernidad, a las telecomunicaciones, a los que el mundo no está restringido por su geografía, sino por lo ancho de su visión. Esos millennials son a quienes les va a tocar la responsabilidad de mejorar lo que nosotros hagamos, de corregir en donde nos hayamos quedado cortos. Y, de terminar de transformar un país que hoy está en un momento muy importante. Con muchos esfuerzos hemos venido haciendo avances, superando retos. Claramente, nos quedan muchas cosas por hacer, como país. Y esa consolidación, de esta generación, esa consolidación de este país, que tiene a la vista la posibilidad de entrar de lleno al desarrollo, de resolver de fondo los problemas de la pobreza, a ellos tocará escoger y consolidar.

DE VERSE

R. Ocampo: Has sido secretario de Estado en cinco ocasiones, con dos presidentes de la República: De Energía, de Hacienda, de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social, y de nuevo, actualmente de Hacienda. Hay muchos sectores que te ven como el hombre preparado para enfrentar los retos de México. Jóvenes, académicos, empresarios, periodistas. Lo lees en la prensa, lo ves en las encuestas, me imagino lo percibes. Déjame preguntarte: ¿Qué opinas?

J. A. Meade: Yo he sido un afortunado. En muchos sentidos. He tenido pasión por el servicio público. Lo vi en la casa, lo vi en mi papá que fue servidor público, lo vi en mi mamá que es educadora. Nos lo inculcaron: la vocación de servir, desde muy jóvenes. He tenido la posibilidad de hacerlo en muchos sectores. He tenido la posibilidad de cuidar el buen nombre de México y hacerlo desplegándome en el mundo. Me ha tocado cuidar, en ocasiones, nuestro buen crédito, y, el trabajo y la oportunidad de preservarlo. Me ha tocado imaginarme el futuro de como debieran ser la construcciones, el transporte y las formas en cómo le damos energía a este país. Y, me ha tocado ver a los mexicanos que a diario hacen esfuerzos, a quienes el gobierno acompaña en esos esfuerzos, pero que todavía se despiertan, con esperanza, pero con angustia y con preocupación. Esa posibilidad, que con generosidad se me ha dado, de ver los muchos Méxicos, sus muchos retos, sus muchas potencialidades, lo mucho que hemos logrado, me inspira. Sobre la base de eso que hemos logrado, lo mucho que podemos construir hacia adelante, a mí me inspira. Y, me inspira cumplir, todos los días, con quien me ha dado esas oportunidades.

PÁRRAFOS: DE 8 MESES Y MEDIO DESPUÉS

En febrero de 2018, cuatro meses después de la entrevista J. A. Meade fue designado candidato presidencial del PRI. El 1° de julio de 2018, a las pocas horas de haber cerrado las casillas de votación reconoció que “las tendencias del voto no nos favorecen…De acuerdo a las tendencias, fue Andres Manuel López Obrador, quien obtuvo la mayoría”. En una elección, en la que se trata de ganar, lo que cuenta es contar con la estructura y preferencias electorales. Punto.