De igualdad

El martes pasado el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó las reformas legales, al Código Familiar del Estado de Sinaloa, para que se puedan realizar contratos matrimoniales y se reconoce el concubinato a las personas del mismo sexo. Asimismo, se ordenó al Registro Civil realizar las adecuaciones necesarias para el reconocimiento legal de estas uniones. En este mismo espacio, en EL DEBATE, realizamos un análisis sobre el matrimonio igualitario en Sinaloa el 9 de junio de 2019, previo a la votación de un proyecto de reforma en el Congreso del Estado. Después, la mayoría votó en contra de ese proyecto ese año, y se publicó el 19 de junio, en EL DEBATE, que el voto en contra iniciaría un proceso en los órganos jurisdiccionales. Lo cual pasó. Y el martes 15 de junio, el Congreso de Sinaloa aprobó la reforma, por mandato del Poder Judicial de la Federación.

En este sentido es importante destacar que el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel ha declarado que no vetará esta reforma. EL DEBATE publicó el 16 de junio sus declaraciones: “Respetuoso. Al dictamen favorable de la iniciativa de matrimonio igualitario en Sinaloa, el gobernador Quirino Ordaz Coppel, no le interpondrá un veto. A pregunta expresa, durante la entrega obra de pavimentación hidráulica en Mercado de Abastos ayer, horas antes de que iniciara la respectiva sesión en el Congreso del Estado, el mandatario fue claro, preciso y conciso en su respuesta: por haber, de por medio un mandato judicial para la votación de dicha iniciativa, el cual debe acatar. Insistió en que, por ser una disposición de la corte él será respetuoso, más allá de las posturas de los grupos, a favor y en contra. De hecho, abordado por los medios, pidió que no se le involucrara “en ruidos” pues, como gobernador, insistió, será respetuoso”.

Esto demuestra que Sinaloa es un estado de la República donde priva la libertad, el respeto a los derechos humanos, y sobre todo, los gobernantes y legisladores cumplen y observan la Constitución y las leyes que de ella emanan. Lo demás, amables lectores, es lo que cada ciudadano va construyendo en libertada para su bienestar, educación, familia, salud, trabajo y diversión.

DE PANDEMIA Y NO BAJAR LA GUARDIA

El repunte de casos de contagio de covid-19 en Sinaloa es una realidad. El semáforo epidemiológico, de la Secretaría de Salud del gobierno federal, en Sinaloa estará en color amarillo para la quincena del 21 de junio al 4 de julio. Esto mantiene al estado en color amarillo ya por un mes, después de haber logrado estar en color verde. La única posibilidad de que no avance más la pandemia en contagios es un esfuerzo conjunto de autoridades y ciudadanos. Nadie puede pretender, en un régimen democrático, que la autoridad controle a los ciudadanos, como en un régimen autoritario o dictatorial.

Cada ciudadana y ciudadano, así como las niñas, niños y adolescentes que estén bajo su custodia y guarda, deben de observar las medidas de seguridad e higiene que dictan las autoridades de salud, federales, estatales y municipales: lavarse las manos, usar cubrebocas, mantener la sana distancia. Independientemente de que se esté vacunado, los cuidados deben seguir. Es ya un lugar común escuchar comentarios de personas que ya estaban vacunados, inclusive con dos dosis, y cayeron contagiados de covid-19.

Asimismo, las personas cuando observen síntomas no deben dejarlos pasar, sin atención médica. Igualmente vigilarse cuando en su entorno se detecte a un contagiado de covid-19. Y esto es fundamental, primero, por respeto a las otras personas. En segundo lugar, para mantener la posibilidad de sobrevivir a las enfermedades que produce el coronavirus. Sobre todo si se tiene las comorbilidades que más están presentes en las defunciones que se han registrado: diabetes, hipertensión y obesidad.

En ese sentido las recomendaciones que insistentemente repiten los médicos sinaloenses y el Secretario de Salud del Estado, Dr. Efrén Encinas Torres, deben ser atendidas. La vacunación continúa avanzando.

PÁRRAFOS: DE INMUNIDAD CONTRA COVID- 19

De acuerdo al comunicado del 25 de mayo de este año de la Organización Mundial de la Salud (OMS): Hasta el momento, ningún país ha alcanzado la llamada inmunidad natural o “de rebaño” contra la covid-19 advirtió la OMS…”Los estudios indican que se necesita que más del 80% de una comunidad esté inmunizada para interrumpir la transmisión, pero los datos serológicos en todo el mundo revelan que ningún país ha adquirido este nivel de inmunidad natural”, resaltó Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS. Ante esta situación, el organismo consideró que es “muy improbable” que algún país o comunidad alcance pronto el nivel de inmunidad colectiva que se requiere para controlar la transmisión de la covid-19…La OMS estimó que la situación en el mundo sigue siendo “frágil y volátil” y que hay un sub conteo de casos y muertes por la covid-19 en muchas partes del mundo. La OMS continúa resaltando que es fundamental mantener las medidas de prevención como el distanciamiento social, el uso de mascarillas y la ventilación de lugares cerrados; así como, la aplicación de pruebas para detectar el virus y el seguimiento de contactos de las personas que han resultado contagiadas. Y, no relajar las medidas de seguridad de manera prematura, pues esto contribuye al rebrote de casos de infección. Es la OMS, los médicos, quienes lo dicen. Sigamos la indicación, amble lector.

