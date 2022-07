De independencia y relaciones exteriores

Mañana se celebra la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica (USA). Ese país canta y festeja la libertad que enarbola, desde 1776, la vida ciudadana en el planeta Tierra. Incluso antes de la Revolución Francesa y la declaración universal de los derechos humanos en 1789. Este año, el festejo de los USA estará enlutado con la muerte de más de cincuenta seres humanos en San Antonio, Texas.

Murieron luchando por querer llegar a donde construir su propia independencia y libertad económica. Entre esos muertos hay decenas de mexicanos. Más allá de 120 mil homicidios dolosos en México, y, de enfrentamiento entre bandas del crimen organizado, esas decenas de mexicanos muertos en la caja de un tráiler en San Antonio Texas, son una llamada de atención para las autoridades de todos los niveles en México. Debe toda autoridad electa o de la administración pública luchar porque no ocurran esas muertes.

Ahora las autoridades de la Secretaria de Relaciones Exteriores, del gobierno de México, deben hacer frente a los retos que representa que los mexicanos que buscan emigrar a los USA no sean víctimas de trafico de humanos: no sean víctimas mortales del crimen organizado.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, es un funcionario público de vasta experiencia, inclusive de formación de licenciatura en relaciones internacionales del Colegio de México, reconocida institución de educación superior de nuestro país. Él debe de entregar una respuesta a los familiares de los muertos mexicanos en el tráiler de San Antonio, Texas. Dar a conocer si hubo una organización criminal que haya intervenido en ese tráfico de humanos.

En caso positivo, pedir a las autoridades correspondientes actúen y se presente a las instancias del Poder Judicial Federal las demandas que procedan. Y, finalmente, decir cuál será el que hacer, de las autoridades mexicanas, para que los connacionales no mueran si desean emigrar a los USA.

De pragmatismo de Marcelo Ebrad

El Diccionario de la RAE define así el término: “…busca las consecuencias prácticas del pensamiento y pone el criterio de verdad en su eficacia y valor para la vida”. Prueba del pragmatismo político del Secretario Ebrad son sus declaraciones políticas el jueves pasado: “Marcelo Ebrard…sostuvo que respaldará a quién gane la encuesta de Morena para elegir al candidato presidencial de 2024..."Si hay un ejercicio claro, transparencia, hay que respaldar a quien gane, si gano yo exigiré que me respalden y si no quien gane hay que respaldarlo porque no se vale hacer otra cosa", declaró” (Radio Fórmula, 30/06/2022). Dice que apoyará a sus compañeros del gobierno federal o de la Ciudad de México, a quien la encuesta de su partido señale. Incluso se deslindó de algo que sólo las autoridades electorales pueden determinar: “No (hay una infracción a las leyes electorales) porque no estamos en campaña propiamente...Lo único que tienes que hacer es por supuesto hacerlo en día inhábil, cuidar muchos detalles, no usar recursos públicos”. Aquí sí está fallando su pragmatismo político: el jueves pasado era día hábil.

Pero, en su función pública debe actuar para que la verdad de quienes fueron los homicidas de las decenas de mexicanos y más de cincuenta latinoamericanos, en San Antonio, Texas, sean llevados a la justica. Es su FUNCIÓN hacer que la verdad de valor a la vida de los mexicanos en el exterior. Seguramente encontrará las explicaciones de la muerte de esos mexicanos. Presentará a las autoridades correspondientes a los responsables de ese grupo del crimen organizado.

En caso contrario su pragmatismo habrá vuelto a fracasar. Y quizá, los millones de mexicanos que tienen familiares en los USA, sin mayor ejercicio de análisis filosófico, sólo atienen a señalarlo de omiso, encubridor de los responsables, y, en el peor de los casos hasta de cómplice de traficantes de vidas humanas. Es de esperarse que el funcionario público, Marcelo Ebrad, ponga la verdad en “eficacia y valor para la vida” de las familias mexicanas que enlutaron por las acciones del crimen organizado en San Antonio, Texas.

Párrafos: De internalizar respeto a la mujer

Llena de orgullo ver, en una piñata, a Riguito defender a sus compañeras de kínder, cuando las aventaron en un brincolín unos niños más grandes. Subirse y enfrentarlos. Aunque duele y preocupa verlo caer de espaldas por el empujón de los niños mayores.

Y, más orgullo da verlo volver a subir, a enfrentar a los grandes. Hasta que esos aprendices de gandallas se van, sin duda por perdida de interés en seguir empujando de espaldas a Riguito (no hay que ser papá cuervo). Pero él ya está arriba con sus amiguitas sonriendo y jugando. Más tarde, comiendo tacos y pastel dice a su orgulloso papá, cuando le explica porque se subía: “NUNCA SE LE PEGA A UNA MUJER”.