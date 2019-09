De infidelidad de una niñera

Unos padres tuvieron la confianza en la fidelidad que iba a tener una empleada con su hija. Se equivocaron y fue traicionada la fidelidad ofertada. Esa empleada contratada de niñera y sus cómplices secuestraron y mataron a su hija de cinco años. Los asesinos no eran secuestradores experimentados. Mataron a la niña al quererla dormir con una sustancia química. Utilizaron una motocicleta. Seguramente fueron jóvenes con ansia de consumo frustrada. Las huellas dejadas permitieron a las autoridades dar con cómplices y niñera (EL DEBATE, 16/Sep/2019). El contrato de fidelidad que debe tener una persona encargada del cuidado de un infante no debe ser tomado a la ligera. En estos tiempos de recesión económica lo primero que se reduce es el consumo de satisfactores no esenciales. Pero en jóvenes con el apoyo paterno, comida y techo, esa frustración se hace sentir de manera superlativa. Además, el acceso a la información de los otros hace que la posibilidad de sustraer el bienestar ajeno se piense fácil y posible.

La fidelidad es un principio esencial del contrato matrimonial y en cualquier contrato que involucre el cuidado de infantes. No tiene por qué privar de la libertad de pensamiento, expresión y circulación. Tampoco con creencias o participación política. Nadie debe ser coartado en su libertad política o de creer en lo que desee. Mientras no afecte la libertad de otros. Pero la fidelidad, por ejemplo, en un contrato matrimonial viene aparejada a la seguridad del origen de la procreación de los hijos y la seguridad misma de los infantes y su fuente de subsistencia. Más allá de la libertad sexual de cada individuo. Eso es un contrato privado en dónde cada persona decide si acepta o no.

DE UN PEDERASTA

Muchas veces, como tutor, profesor, padre o amigo, se expone como ejemplo que inclusive algunas palabras coloquiales tienen su origen, en español, en El Quijote de la Mancha. Se muestra el origen de la mención a la madre como prostituta. Se va a la referencia del autor Miguel de Cervantes Saavedra, el libro “El Quijote de la Mancha”, el tomo 1, el capítulo 52, el nombre del capítulo “De la pendencia que don Quijote tuvo con el cabrero”. Y se lee el origen de esa expresión, escrita en las hojas: “…yo estoy más lleno que jamás lo estuvo la muy hideputa puta que os parió”. Pues, así debe de ser denominado el salvaje animal al que hace referencia el reportaje que publicó El Universal el pasado 15 de septiembre. Una nota escalofriante:

“Un juez federal sentenció a seis años nueve meses de prisión a Raúl Armando Moreno Ochoa, exprofesor del Kínder Marcelino Champagnat, por el delito de pederastía. Mediante un procedimiento abreviado en el que Moreno Ochoa se declaró culpable de haber cometido este delito en agravio de un alumno de dicho colegio, el Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Federal con sede en el Reclusorio Norte determinó imponerle también una multa equivalente a 45 mil 337 pesos con 50 centavos, la destitución de cualquier cargo público y ejercicio del mismo, inhabilitación para desempeñar la función de maestro en cualquier escuela pública o privada, además del pago de la reparación del daño. El exprofesor fue denunciado el año pasado por la mamá de un alumno del kínder ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR). La FGR…solicitó la apertura del procedimiento abreviado, en el que Moreno Ochoa aceptó haber cometido el delito que se le imputó.”

Ese tipo no merece el título profesional de profesor es un simple hijo de puta, de la hija de puta que lo parió, así como explica Sheridan, hijo de puta al cubo, a tres generaciones. En esos seis años y nueve meses en la cárcel el tipo ese va a sufrir lo que es perder su libertad. Como la que les privó a esos infantes de los que abusó. Es de esperarse que en el encierro encuentre el mismo infierno (Dante Alighieri, La Divina Comedia) a que sometió a esos infantes mexicanos. Y, que siguiendo a Dante, se quede la eternidad en el fuego del castigo, no en la temporalidad que le dio la justicia mexicana. Es de esperarse que ahí adentro encuentre el infierno de Dante, para siempre.

PÁRRAFOS: DE PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO

El viernes los mexicanos empezamos el puente. Inclusive el sistema financiero no operó, ni los bancos abrieron. Ese viernes el precio del barril de petróleo de la mezcla mexicana (MME) cerró en 55.49 dólares el barril. Muy por encima de los 49 dólares que prevén los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) del Paquete Económico 2020 del gobierno federal presentado a la Cámara de Diputados. Derivado de los ataques a campos petroleros de Arabia Saudita, el lunes los precios de dos referentes internaciones del barril de petróleo el crudo europeo Brent, rompía la barrera de los 70 dólares para cerrar en 68.57 dólares, y, el barril de West Texas Intermediate (WTI) cerró en 62 dólares. A pesar de la corrección del martes, los dos referentes internacionales continuaron manteniendo un alza importante con respecto al viernes pasado. Mientras que la mezcla mexicana tuvo un incremento del 20% con respecto al viernes, situándose al cierre en 63.66 dólares. Y si se compara con el precio de referencia de los CGPE el aumento es del 30%. Es decir, 30% más de los ingresos proyectados por petróleo en el paquete económico del gobierno federal para 2020. Muchos más recursos el 2020 para el gobierno federal.

