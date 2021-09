De informes y mandatos

Este miércoles, 1° de septiembre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentará su tercer informe de gobierno. El 5 de septiembre el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, presentará su quinto y último informe de gobierno.

En dos años 10 meses habrá elecciones presidenciales y el pueblo elegirá un nuevo presidente. En dos meses, será investido el nuevo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Así es una democracia. La única certeza es que cada mandato tiene un inicio y un fin. Este septiembre será el mes del informe presidencial y del gobernador.

DE HURACÁN NORMA

El paso del huracán por tierras sinaloenses muestra tangiblemente como el ser humano es parte del planeta. Junto con la tierra, el aire y el agua rueda al lado de todo lo que está sobre esta parte del planeta. Sí, mucho de lo que está es basura que no se degrada, y va atropellando a los mismos seres humanos. Cuando ellos están en una zona que fue ganada al mar o al cauce de los arroyos y ríos, simplemente se lleva muebles, ladrillos, paredes y techos. El ir de esa agua, tierra y viento arrastra a su paso a los humanos, sus pertenencias y desperdicios. Sin discriminar. Esa fuerza de la naturaleza es eso, natural. No hay moral, es simplemente un arrastre físico de la fuerza del agua y el viento aunado a la tierra que se une a esos dos primeros elementos. No hace más que desnudar las injusticias de la sociedad. Deja al descubierto las diferencias de ingresos y de bienes de cada familia y grupo de nivel socioeconómico. También queda la muestra en las fotos de los medios de comunicación y redes sociales de la inequidad en las construcciones de las habitaciones de cada persona y familia. La lucha de años por tener una casa se llena de agua en unas horas. Esta fuerza natural es un regreso al estado natural del ser humano: luchando por protegerse de la naturaleza.

No puede dejar de subrayarse, gritar, insistir, que el paso del huracán en tierra adentro es también un llamado de atención de la naturaleza. O los seres humanos respetan su forma de cohabitar con su entorno natural en el planeta o la fuerza de la naturaleza lo puede destruir. Punto.

PÁRRAFOS: DE LO ÍNTIMO

Ver desde la playa acercarse las nubes, remontar a la sierra y bajar en caudales por los ríos, arroyos y canales es la naturaleza que grita: ¡Hey tú, aquí estás, y aquí estoy! Es un recuerdo al grito de The Beatles, Hey Jude… Van unas líneas publicadas aquí en Lecturas, EL DEBATE, hace ya más de dieciocho años, y, siguen ahí para decir: “Ese llamado recuerda momentos del pasado y la búsqueda de dejar de lado la soledad, The Beatles no podían dejar de ocupar un lugar. La elección es “Hey Jude”, el canto a lo de adentro, a la compañía que no abandona, a la que estará siempre ahí, la única salvación de verdad, la que deja de lado el más allá y el miedo a la muerte. La solución “heideggeriana” al ser y la nada. No es el simple y banal nerviosismo, o bien, temores al infierno dantesco y miedos a la condena de designios religiosos. Los versos de “Hey Jude” son la búsqueda de la existencia y el inconsciente, al que reclamamos, “don’t let me down”, no dejarnos abajo pues. Y el reclamo sigue, más bien, el consejo: el mirar para adentro, el grito ¡hey tú! Sigue, sostiene que entonces “tú” puedes comenzar a hacerla mejor: “Then you can start to make it better”. Por supuesto, que será mejor si recuerdas que todo está ahí, adentro, y recapacitas: Y que no sabes que es sólo tú, ¡hey tú!, tú la vas a hacer (“And don’t you know that it’s just you, hey Jude, you’ll do”). Cosas de recordar los llamados pues, a uno mismo, en los momentos de soledad y recordar los párrafos de “Hey Jude” de The Beatles. Los versos que insisten, que recordando, bajo la piel, entonces las cosas van a estar mejor, mejor, mejor: better, better, better...” (Lecturas, EL DEBATE, 6/Abr/2003). El lunes, con Riguito, se pudo ver el huracán de frente, pasando por el mar. Luego, a volver a resguardarse en la casa, a esperar que terminara de vaciar la lluvia en las montañas. Ya ayer, el sol volvió a salir. Y en el atardecer, gritó de nuevo: “Adiós señor sol, nos vemos mañana”.