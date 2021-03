De inicio de registros

Como se ha comentado en este espacio, la fecha fatal de inicio del registro de candidaturas para las elecciones locales en Sinaloa está próxima a llegar. El próximo viernes 12 de marzo iniciará el registro de candidatos a ayuntamientos (presidentes municipales, regidores, síndicos procuradores y regidores de representación proporcional) y diputados al Congreso del Estado (de mayoría relativa y de representación proporcional). Inicia el próximo viernes y concluye el plazo el domingo 21 de marzo. El próximo miércoles, 17 de marzo, iniciará el registro de candidatos a gobernador. Ese registro concluye el viernes 26 de marzo.

En estas fechas se conocerá a detalle quiénes serán los candidatos de los diferentes partidos políticos a las diferentes posiciones de elección popular el 6 de junio en Sinaloa. Es decir, quienes estarán en las boletas electorales. En los próximos días se podrá saber si hubo viabilidad a las candidaturas comunes que se han manejado en diversos trascendidos. Asimismo, el tiempo se habrá agotado, para todos los partidos, a efecto de registrar en el órgano electoral sus candidaturas. Serán días de intensas negociaciones en todos los escenarios de la acción política del Estado. Habrá que seguir a detalle no sólo los anuncios de los actores, sino de las solicitudes de registro que hagan ante el órgano electoral.

DE RESOLUCIÓN DE REGISTRO

Después del 26 de marzo, última fecha para el registro de candidatos a gobernador, vendrá la siguiente fecha fatal: El Instituto Estatal Electoral de Sinaloa (IEES) tendrá a más tardar hasta el 31 de marzo para aprobar la “Resolución de registro de candidaturas a gubernatura, diputaciones y ayuntamientos de mayoría relativa y aprobación de listas a diputaciones y regidurías de representación proporcional”. El miércoles 31 de marzo será el “término del plazo para resolver, respecto a la aprobación del registro de candidaturas a la gubernatura, diputaciones por el sistema de mayoría relativa, presidencias municipales, síndica o síndico procurador y regidurías por el sistema de mayoría relativa. Así como para aprobar las listas estatales de candidaturas a diputaciones por representación proporcional y listas municipales a regidurías por representación proporcional” (Calendario Electoral Proceso Electoral Local 2020-2021 del IEES). En ese Calendario se hace la referencia a todo el proceso de verificación que deberá solventar el IEES de los registros de candidaturas a efecto de emitir el acuerdo con la resolución correspondiente.

De ahí se pasará a la siguiente etapa del proceso electoral: el inicio de las campañas de proselitismo de candidatas y candidatos a la gubernatura, diputaciones y presidencias municipales, síndica o síndico. Estas serán del domingo 4 de abril al miércoles 2 de junio 2021 (60 días). Para finalmente llegar a la jornada electoral, el día de las elecciones: el domingo 6 de junio. Esas son las fechas que resumen, técnicamente el proceso electoral. Ahora el tema será seguir en el análisis político todas esas fechas y la acción política de partidos, candidatos y grupos de interés. Especialmente estos últimos.

DE PUBLICACIÓN DE UN AMIGO ERUDITO

Hace varios años, un colaborador de EL DEBATE, Guadalupe Robles, publicó unas citas del filósofo italiano Francesco de Guicciardini. Ese artículo llevo a buscarlo y leerlo. “Contemporáneo de Maquiavelo, sus “Recomendaciones y advertencias relativas a la vida pública y a la vida privada” reflejan un intelecto atento a la realidad, fino al percibir instantáneamente los diversos cambios de opinión y de acción, no indigestado de ideologías abstractas, libre de todo moho eclesiástico, dispuesto a recibir las lecciones de las cosas y a sacar de ellas un tesoro” (Presentación de la edición del FCE de su libro “Historia de Florencia. 1378-1509”).

En estos tiempos de acción política, vale la pena recordar una de esas citas de Guicciardini, una de las “recomendaciones y advertencias”. La que se reproduce aquí es, sin duda, una advertencia que debe tomarse en cuenta en todos los aspectos de la acción social, política y economía incluidas. Va la recomendación y advertencia: “No hay cosa más frágil y caduca que el recuerdo de los beneficios recibidos; por consiguiente, es mejor apoyarse en personas tan sujetas a uno que no puedan desasirse y no en quienes uno ha favorecido, porque éstos con frecuencia o bien no se acuerdan, o bien creen que los favores recibidos son poca cosa, o incluso les parece que uno se los otorgó porque era su obligación”.

PÁRRAFOS: DE LEALTAD

Ante esta sentencia de Guicciardini queda sólo la lealtad en las relaciones sociales. Es un atributo de estas, entre los seres humanos, que se funda en la fidelidad de las partes al acuerdo al que se llegó. Es una cualidad que es de dos vías. Una parte le es leal a la otra y viceversa, porque se cumplen la palabra una y otra parte. Cuando no es así, simplemente el compromiso de lealtad se acaba y cada parte decide tomar su camino. Cada uno sabe su compromiso y cada uno tiene el atributo, o no, de cumplir. Y, por supuesto de asumir cada uno las consecuencias. Esto es válido para todas las esferas de la acción social. Y, en la política es fundamental. Quizá sólo en la religión es diferente, la lealtad es para quienes creen en el más allá, infinita.