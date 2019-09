De insistencia

Es algo que nunca pueden dejar de insistir. Ellas van a quedarse en la línea. Buscando la persona con la que van a estar los días que siguen. No quieren ver el fin. Mirar al Sol, dijo Rochefoucauld. Entonces insisten en que sí hay uno igual que está ahí esperando en algún lugar. La primera pregunta es: ¿dónde ha estado todos esos días, meses y años en soledad? El recuerdo de la amiga que dijo: “Doctor, tú matas hasta la esperanza”. Y entonces, vienen otros recuerdos. Y ahora, con eso de las redes sociales, se puede ver a todas esas solas buscando mostrarse en la madrugada.

Ya no es necesario recorrer bares, basta con seguir una red social y puedes observar al instante dónde está la persona que te interesa. Hoy en día ir a un bar de moda en modo voyeur es toda una experiencia. No hay posibilidad de abordar a una persona. Están ensimismadas sacándose fotos y videos, haciendo gestos para demostrar lo divertidos que están, y, bailando para la cámara del teléfono. Viene el recuerdo de las líneas de Arjona: “Ya te vi en el celular. En tus fotos de Insgtagram coqueteándole a un espejo. Yo te voy a recordar que la que busca un Superman, termina con un pendejo”. La insistencia se hace presente. Ellas siguen buscando ese que estará para siempre, aunque ya ese siempre es más pequeño en el tiempo. Y que nunca las va a dejar, aunque el fin está más cercano. Siguen bailando solas, viendo a la cámara de su propio celular.

Coqueteándole a un vidrio. Enfrente, ellos buscando en la pantalla de sus celulares videos de otras mujeres. Cada uno en el bar está enfrascado en un diálogo sordo con su teléfono portátil. La mirada recorre las mesas, revisa la fisonomía de cada uno. Se comprueba que el sobrepeso y la obesidad, algunas veces, son dejados de lado por bulimia y anorexia evidentes. Pocas son las que se encuentran en un balance físico. Aun así, casi todas están en otro lado. Buscando a ese que será la nueva “pareja”. Aunque nunca volverán a ser parejas de otro. Compañeras, cuando mucho. Compañías hasta que el tiempo no comience a cobrar factura.

DE IGUALDAD

No es necesaria más de media hora para ver ese grupo social de gente sola. Es más cómodo hacerlo desde la comodidad de la privacidad con bienestar y navegar las redes sociales. El tema a analizar es que surge de esa vorágine de mujeres y hombres ensimismados en la pantalla de sus celulares. Son iguales. Ellos y ellas con sobrepeso. Ambos sin aproximar a un contacto físico con otro. Alienados observando las imágenes y palabras que salen del aparto.

¿Acabar con la esperanza? Quizá. Mientras las estadísticas siguen su curso, eso parece ser lo más honesto. Las estadísticas del Inegi muestran como ya casi 4 de cada 10 mujeres en México “no unidas de 15 a 54 años que han tenido al menos un hijo nacido vivo, son solteras. Se considera como soltera a aquellas mujeres que no se casaron o vivieron en unión libre, es decir, nunca cohabitaron con el padre de sus hijos”. A eso habría que sumar las dejadas, abandonadas, engañadas, separadas, divorciadas (el segmento de las hadas, diría una amiga sarcásticamente, que por cierto, hoy es una hada). Y siguen las estadísticas del Inegi: “En 2018, de la población de 15 y más años: 58% se encuentra unida, 32% es soltera y 11% es separada, divorciada o viuda”.

Entonces, a los 4 de cada 10 mujeres, hay que sumarle ese 11% de “hadas” que se le fue el que prometió estar para siempre y nunca dejarla.

Después de esta cruda realidad, vuelven las líneas de Arjona: “Aprovéchate de mí, estoy de oferta para ti, yo no estoy aquí pa' ver si puedo. Porque puedo estoy aquí”. Pero no. Todo es virtual. No hay nadie enfrente. Es sólo una luz artificial que depende de una batería y del saldo que traiga en el celular. Y entonces la pregunta y respuesta son: ¿Qué quieres? Saldo en mi celular.

PÁRRAFOS: DE LOS FUTUROS PROFESORES

Después de la reforma constitucional al artículo 3°, siguen las leyes secundarias. Entre ellas está la nueva Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. A reserva de un análisis más a detalle de los resultados de este nuevo marco normativo hay un elemento que resalta. Los profesores normalistas serán quienes decidan el futuro de la educación. Ellos, con su calificación en el aula de la normal, decidirán si un alumno va lograr tener una plaza de maestro. El llamado pase automático de egresados de Normal, Universidad Pedagógica Nacional y Centros de Actualización del Magisterio, a una plaza de profesores del sistema de educación pública de México, dependerá exclusivamente de eso. Que los alumnos de las normales sean egresados y hayan acreditado sus cursos. Es decir, que los profesores de las normales los hayan aprobado. El reto para la educación pública en México tendrá un eslabón de gran importancia en eso profesores normalistas que van a formar a los futuros profesores de los niños, niñas y jóvenes mexicanos.

