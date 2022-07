De intereses USA-México

Diversos columnistas mexicanos han señalado la mínima atención de la prensa norteamericana a la visita a Washington del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para reunirse con el Presidente de los USA, Joe Biden. Otros señalaron las faltas protocolarias norteamericanas al mandatario mexicano. Finalmente, el análisis del resultado de la reunión, aún falta más información. Del aumento de visas de trabajo temporal, en el comunicado oficial del gobierno norteamericano hay diferencias con lo que se ha mencionado del lado mexicano: “Primero, lo de las visas. Esto dijo Biden en inglés: “And last year, my administration set a record. We issued more than 300 000 H-2 visas for Mexican workers. We also reached a five-year high in the visas we issued to Central Americans, and we’re on pace to double this in this fiscal year for Central America”. Es cristalino: va a duplicar las visas H2 para centroamericanos.” (Jorge Castañeda, Nexos, 15/Jul/2022). Más allá de traducciones ahí está lo que publica el gobierno de los USA.

Otro elemento a considerar es que, en la correlación política, está la elección presidencial de 2024 en los USA, dónde el presidente Biden puede presentarse a la reelección. Y, está el fin del mandato del presidente López Obrador en 2024. Mientras para el presidente Biden los dos años siguientes son de construcción de su eventual candidatura a reelección, el presidente López Obrador está en el último tercio de su mandato. La elección en México no lo tendrá en las boletas. Sí a su partido, pero no a él. De ahí que la atención de los medios norteamericanos no haya tenido, como un tema de agenda digno de una atención especial, la visita del presidente mexicano al norteamericano.

DE CARO QUINTERO, TRIÁNGULO DORADO Y EDUCACIÓN. En comparación a lo anterior, la captura de Caro Quintero el viernes pasado desató una oleada de noticias que ocuparon la atención de los principales medios de los USA. También, el gobierno de los USA, por medio de su Embajada y Consulados en México publicó, el mismo día, un comunicado con una alerta de seguridad de consideración, para los viajeros y residentes en Sinaloa: “Los ciudadanos estadounidenses deben esperar encontrar una mayor presencia policial mexicana tanto en Sinaloa como en Sonora. Los asesinatos de organizaciones criminales y las disputas territoriales pueden provocar que los transeúntes resulten heridos o muertos”. La descripción de la Embajada norteamericana es suficientemente explicita.

La atención de los intereses de los USA por México está en el narcotráfico y en la violencia, así lo expresa la agenda de los medios de comunicación norteamericanos y el análisis de sus contenidos. Por supuesto, tiene fundamento en los cientos de miles de muertos por sobredosis de drogas ilegales que llegan al país vecino desde México. Es verdad que nadie obliga a nadie a comprar drogas: Es un ejercicio del libre albedrio de cada consumidor. Y, la existencia del mercado de drogas ilegales que produce esos cientos de miles de muertes de norteamericanas y norteamericanos ESTÁ en los USA, no en México.

Además, la Fiscalía General de la República (FGR afirmó el viernes mismo que Caro Quintero fue detenido en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición, que emitió un juez federal en respuesta a la solicitud formulada por el Ministerio Público de la Federación (MPF), y con la presencia de la Policía Federal Ministerial, unidad adscrita a la INTERPOL (El Universal, 15/Jul/2022).

Cómo se puede ver, la detención de Caro Quintero en alguna parte de la zona conocida como el Triángulo Dorado se convertirá en un elemento importante en las relaciones bilaterales USA-México. Los comunicados de la Directora de la DEA, del embajador y otras fuentes del gobierno norteamericano, así lo demuestran. A ver si siguen las ocurrencias cambiar de nombre a un lugar que la historia del pueblo mexicano ha denominado así. Por decreto no se cambia la cultura popular.

Es de esperar que en ejercicio de su función legislativa los diputados locales de Sinaloa busquen el apoyo al gobernador Rubén Rocha Moya para que en nuestro Estado sí haya Escuelas de Tiempo Completo. Así, con educación, un día otros nombres tendrán de reconocimiento popular las regiones sinaloenses. Lo demás, es palabras y demagogia.

PÁRRAFOS: DE SIRVIENDO A LA PATRIA. 14 marinos de la Armada de México murieron el viernes pasado en la caída de un helicóptero de la Secretaría de Marina. El Presidente de México declaró que ellos venían de apoyar “la misión de respaldar a quienes ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Rafael Caro Quintero”. Esos miembros de la Armada de México murieron en el cumplimiento de su deber, marinos mexicanos al servicio de su Patria. Ahora toca al gobierno mexicano explicar las razones y responsabilidades de ese accidente.