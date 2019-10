De intromisión en la privacidad

La ruta para mantener la privacidad de una persona es la seguridad con que mantiene sus comunicaciones con los otros. Actualmente, las redes sociales permiten que cualquier comentario ahí vertido pueda ser retomado por otros y hecho público. Es tan sencillo como presionar un botón y hacer una foto, de una comunicación que antes se consideró privada. En un instante lo privado se vuelve público. No es nada nuevo. Sólo que hoy llega con una vertiginosidad sorprendente. Ya Violeta Parra en su canción, Volver a los 17, sentenció: “Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente”. Así, en ese instante que cada uno piensa está en privacidad, se quiere olvidar que en realidad se está en una vitrina. El periodista Joaquín López-Dóriga es muy elocuente al respecto, cuando en sus programas de radio y televisión dice a un entrevistado: “Aquí en privado, entre nosotros, dígame, platíqueme, ¿cuál es…, así, en privado, entre usted y yo”. Y el periodista está en cadena nacional televisiva o de radio. Pues igual de público es un chat de WhatsApp. Un click y la foto, del chat, se hace pública en otro medio, o en la misma red social. No es intimidad un chat. Hay en algunos casos ciertos niveles de seguridad. Pero hasta las más seguras pueden ser fotografiadas por otros dispositivos. La única forma de preservar la privacidad es hablar en persona, sin aparatos celulares cercanos. Cuando mucho algún papel para tomar nota.

DE CHATS COLECTIVOS

Aspirar a confiar en el respeto de la privacidad implicaría calificar que el otro no es otro. En una reunión de trabajo se preguntó a los participantes si aceptarían estar en un chat colectivo para dar seguimiento a los acuerdos. Algunos dijeron que sí. Incluso la mayoría. Al preguntar a los que manifestaron su negativa, explicaron que los chats de ese tipo se desvirtuaban en su fin, en el objetivo de su creación. Pusieron ejemplos. Algunas veces en los chats colectivos de trabajo se empiezan a mandar hasta felicitaciones de cumpleaños, incluso hasta con imágenes de pasteles y serpentinas. Seguramente, amable lector, te ha tocado alguno de eso chats y esas expresiones. La explicación siguió. No hay necesidad de recibir ese tipo de notificaciones en un chat que está dedicado a asuntos de trabajo. Ya de por sí es arduo el trabajo. Ante esa negativa a permitir la intrusión en la vida privada de lo público se decidió no formar ese chat colectivo. Respetar lo privado de cada uno.

PÁRRAFOS: DEL ÚLTIMO BIMESTRE

El año se acerca a su fin. Quedan dos meses para que acabe. El otoño inexistente en nuestra latitud sólo se deja sentir por el cambio de horario. Ni siquiera se puede decir que el calor se fue. La familia comienza a preguntar si hay algún conocido que ayude a conseguir cuartos. Baratos, eso sí. Como, si son negocios y se rigen por la ley de la oferta y la demanda. Es tiempo de pedir balances de lo hecho. De dar un esfuerzo por cerrar los pendientes antes de que acabe el año. La mirada triste por los que ya no están aquí. El coraje de enfrentar a los que no entienden que ya no son, que fueron. Se les pierde hasta el respeto con que alguna vez se les vio. La alegría de ver a otros que quieren sumar, ayudar a nuevos proyectos su experiencia. En fin, el último bimestre del 2019, empieza la cuenta regresiva. Va un párrafo publicado en EL DEBATE hace más de 10 años, aquí en Lecturas (17/05/2019), para poner en perspectiva esto del último bimestre:

DE ARREBATO

La pasión puede volver todo un instante, ya Violeta Parra decía “todo lo cambia el momento cual mago condescendiente” en su canción Volver a los 17. Las consecuencias del arrebato pueden ser inclusive fatales. El arranque y el sentimiento de omnipotencia pueden estrellar el cuerpo y la consciencia con la realidad. En ese momento, sin embargo, el sentimiento de plenitud existencial es único. La certeza que sólo de esa manera puede pasar el siguiente minuto no deja un solo espacio para otra alternativa. Vivir sin la posibilidad de actuar ante el sentimiento de la pasión es como dejar la vida pasar de lado. Todo vuelve a la normalidad con el amanecer. La rutina despeja la ansiedad. La vida, de nuevo, sin embargo, ya cambió. Se dejó de lado a la familia, si se es casado (nunca la responsabilidad). La novia se quedó esperando y no quiere tomar la llamada de nuevo. Los amigos y en general el círculo social deja ver cierta conmiseración. A pesar de todo hay una sola certeza: la experiencia no podía dejar de ser. La borrachera en plena plaza pública, la intromisión y agresión, el arribo intempestivo, no importa, vives ese momento y todo cambia.

Amaneces y a pesar de que esa mirada en los otros se quiere compasiva, sabes, a ciencia cierta, que es sólo de amenaza por lo plano de sus vidas, cuando no de plena envidia. Madame Bovary, Julian Sorel, Werther, Cordelia, Fausto, Dorian Gray, Lady Chatterley, son protagonistas inmortales que viven el momento y su vida se transforma. Una vez que esos instantes de arrebato pasaron y sólo queda la cruda de la pasión, volver la vista a estos personajes da certidumbre de que mañana volverá, y sólo así vale la pena seguir. Lo demás, de verdad, es lo de menos.

lecturas_eldebate@yahoo.com