De ironía y voto

En su pequeño gran libro, “Diez cartas a un joven poeta”, Rainer María Rilke hace una explicación de lo que debe ser la ironía en el arte. En la carta número dos le dice al joven poeta: “Sobre la ironía: no se deje arrastrar por ella, especialmente en los momentos no creativos. En los creativos, intente utilizarla como un medio más para captar la vida. La ironía, utilizada con autenticidad, es también auténtica y usted no tiene por qué avergonzarse de ella. Y si se siente demasiado confiado en su compañía, tema esa creciente confianza y vuélvase entonces a objetos grandes y serios, ante los cuales usted se sentirá pequeño y débil. Busque lo hondo de las cosas. Allí no desciende la ironía. Y si la lleva al límite de lo grandioso, compruebe si esa forma de comprensión surge de una necesidad de su ser. Porque, bajo la influencia de lo que es serio, le abandonará (cuando sea fortuita) o, de lo contrario (si pertenece verdaderamente a algo nacido en su interior), se fortalecerá como una herramienta muy firme que usted pondrá entre los medios con los que configurará su arte”.

La ironía puede ser un simulacro burlesco en manos de aquellos que no han buscado en lo “hondo” de las cosas. Una vez que se llega al análisis de las cosas: a la descripción, clasificación y explicación. Entonces, el discurso no sólo puede ser bello, arte, sino un pedazo de conocimiento que devela cualquier misterio o mentira. La burla sólo es un divertimento. La ironía es arte llevada en la esencia del discurso. En estos tiempos de campañas, discursos y debates, es tiempo de observar en dónde la ironía y en dónde la burla.

Lo único que develará si se logró “una herramienta muy firme”, serán las cifras de los resultados preliminares el siete de junio. Entonces, se sabrá la tendencia de la mayoría de los votos. Así es la democracia: el ciudadano va a votar en la intimidad de la mampara, ahí revisa “hondo” a quién le da su voto.

DE REDEFINICIONES PARTIDISTAS

Van unas líneas sobre este tema, publicadas aquí en Lecturas, EL DEBATE, allá en el lejano 2006: Una amiga que trabaja en el sector empresarial se pregunta, ¿qué pasa con los políticos cuando ya no están en las planas de los periódicos? ¿Cuándo no están en los lugares de la administración pública? Son interrogantes que llevan a aquella referencia atribuida a un viejo político mexicano: “es más peligroso un político desempleado que un guerrillero armado”, al menos como un ejercicio de advertencia y chantaje en aquellos años del autoritarismo mexicano. Ahora la pluralidad ha hecho que pierda cierto atractivo esta sentencia, pues lo más que puede pasar es que algunos políticos desempleados decidan hacer un cambio de siglas partidistas, y habida cuenta de la posibilidad de alternancia en los diferentes niveles de gobierno, su acción política, ante el desuso en un partido, puede encontrar acomodo en otro sin mayor problema. De repente, con el régimen democrático en México se dio la migración de los políticos entre las filas partidistas. Esto es una realidad de la pluralidad, la posibilidad de alternancia y por lo tanto de la democracia en nuestro país (Lecturas, EL DEBATE, 26/Feb/2006).

La normalidad democrática ha consolidado, 15 años después, esta movilidad de los actores políticos en la arena partidista. Es gobernabilidad. No es necesaria la lucha armada, la violencia. No. Los actores siguen en la contienda democrática, observando la ley. Y, sobre todo, el resultado de las elecciones, donde la mayoría decide quién gana una elección.

PÁRRAFOS: DE MEMORIA Y POLÍTICA

Hoy, 25 de abril de 2021, cuando se discuten reformas en el Legislativo federal mexicano. Permíteme, amable lector, citar otra entrega, ahora sobre las diferencias en la democracia y la gobernabilidad mexicana: En la política no se puede olvidar lo que dice Joaquín Sabina en “19 días y 500 noches”: “Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta”. Al iniciar los trabajos de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, el pasado 18 de febrero de 2013, donde se declaró la constitucionalidad de la reforma energética, el coordinador priista, Manlio Fabio Beltrones, dijo en su intervención: “Los problemas no se van a resolver por arte de magia, ni menos abogando resistencias absurdas… El mayor riesgo que tenía México era no hacer nada o seguir a aquéllos que no proponen nada y que se quedan paralizados por el tiempo y por la derrota… Hoy nuevamente avanzamos aquellos que quisimos construir y atrás se quedaron los que no tienen otra cosa que ofrecer más que su amargura… Hoy… estamos construyendo verdaderamente lo que le debemos al país y sabemos… que los problemas no se van a resolver por arte de magia, ni menos abogando por resistencias absurdas… Lo haremos caminando juntos, dialogando y construyendo, respetando nuestras diferentes visiones sobre el México que tenemos; pero no es simplificando el debate, no es con descalificaciones, ni con consignas maniqueas entre pretendidos nacionalistas hipócritas”. Muchos leyeron estas referencias a políticos que militaron y detentaron el poder por el PRI. Si no fue así, como lo parece (Lecturas, EL DEBATE, 22/Dic/2013). Hoy, ocho años después, no deja de tener actualidad esa cita del político sonorense, Manlio Fabio Beltrones. De nuevo, así es la democracia. Y quién decide la rendición de cuentas es el ciudadano con su voto. Y legislará en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a partir del 1° de septiembre de 2021, el que gane la mayoría. Punto.