De julio y septiembre

El primer domingo de junio del año que entra en Sinaloa habrá elecciones federales y locales. En las primeras se elegirán 7 diputaciones federales. En las locales se elegirá gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del Estado. En el ámbito local la convocatoria a elecciones la hará el Poder Legislativo local en la primera quincena de diciembre de este año. En el caso de la elección federal, a partir de septiembre de este año, los partidos políticos nacionales deberán determinar los procedimientos de selección de candidatos y darle aviso al INE con los diversos mecanismos que determinen los partidos. Luego, en octubre, se instala el Consejo General del INE en proceso electoral. A partir de entonces ya los partidos deberán de informar la forma en que van a seleccionar sus candidatos. De tal manera que los militantes y aspirantes a ser postulados a candidatos a diputados federales por los partidos nacionales con registro puedan iniciar sus precampañas durante la primera semana de enero.

Finalmente, cabe hacer mención que actualmente hay siete partidos con registro ante el INE y siete agrupaciones políticas esperan el acuerdo de procedencia del INE para tener registro como partidos políticos.

Estos plazos nos muestran como para septiembre de este año ya los partidos estarán en plena ebullición elaborando los mecanismos para sus procesos internos, acreditando la estructura electoral por sección, distrito federal, municipio y distrito local. Baste saber que cada uno deberá contar con representantes ante el INE y el IEES: Al menos 16 en el caso federal y hasta más de 60 en el caso local (propietarios y suplentes). Cada partido, además de su comité estatal, aspirará a tener dieciocho comités municipales y veinticuatro distritales en el caso de la elección local, más siete en las demarcaciones distritales federales. Toda esa organización seguramente ya está en proceso de construcción. La única forma de substituir esa estructura territorial es contar con una fuerza de representación política. Misma que puede ser producto del carisma de un candidato presidencial, a gobernador, o, de una muy mala imagen social del gobierno en turno.

En resumen, en medio de la pandemia del COVID-19 la acción en la esfera política está en ebullición. Todos esos procedimientos están en camino en cada instituto político. Por otro lado, están las concertaciones que hace cada grupo de interés, actor y grupo político. Las reuniones se están multiplicando. Cada uno lo está viendo. Muchos esperan ser llamados. Otros ya se hacen los aparecidos. Unos más, piden ser escuchados. El calendario no se detiene. Ya estamos en julio, a 11 meses de la elección.

DE PROPUESTA EN LA OFERTA POLÍTICA

Una de las principales propuestas que deberán estar en la discusión, de los cientos de candidatos que andarán por todo el estado, es la de una política pública que promueva por un lado, una alimentación saludable, y por el otro, un combate a la obesidad y el sobrepeso. Sin estas dos acciones será muy difícil lograr detener el ya conocido coronavirus, su secuela mortal y de gran impacto económico. Incluso podría ser aún más difícil afrontar futuros virus o enfermedades, críticas para la comorbilidad de sobrepesos y obesidad. Más sus principales consecuencias: la diabetes y las enfermedades del corazón.

Un amigo político local comentaba que los ejes discursivos serían: salud, educación y seguridad. Salud para continuar en el planeta. Educación para poder calificar la propia fuerza de trabajo en el mercado. Seguridad para no perder la vida y el patrimonio que se obtenga con la venta de la fuerza de trabajo. Ahí están los principales elementos de la atención ciudadana. Lo dicen todas las encuestas. Incluso la de la banqueta del barrio o el abarrote. El candidato que pueda dar un aliento en estas tres vertientes de la acción social y presentar alternativas creíbles al ciudadano, puede ser que tenga una alta probabilidad de obtener la mayoría de la representación política. Por supuesto, siempre queda que la orientación de la cultura política no sea evaluativa sino afectiva. Entonces, ganará el más apasionado y el que mejor transmita sentimientos. El grito de la multitud frente a los gladiadores del Dominus sería el centro del debate. No la participación democrática. Al final, de Grecia y Roma la cultura occidental vigente heredó las dos: el circo romano y la democracia. A analizar qué es lo vigente en Sinaloa, para avizorar las preferencias electorales en junio del 2021.

PÁRRAFOS: DEL MAR

Ya mañana vendrán las olas. Se volverá a poder surfear. Regresar a la profundidad silenciosa del mar. Estar, por unos segundos, en el aire dando vueltas junto al Sol, la Luna, el planeta, el sistema solar, el universo y el infinito. Sin más motor que la gravedad mientras caes al mar de nuevo. Es volver al origen. Será regresar al agua y la sal. En ese momento todo es la inmanencia. Después, todos volvemos a la cotidianidad. Sabiendo que ahí estamos todavía girando y girando, cada día. Leyendo, escribiendo, respirando, comiendo, durmiendo, trabajando, sintiendo. Muchos dejan espacio a los otros, y/o, al más allá. En el mar recuerda uno que se es. No hay más allá. Cada ola viene a recordar que el continuo ir y venir es la vida.

