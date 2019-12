De la cena de Navidad

La cena de Navidad es una fecha familiar. Pero también es una fecha en donde los recuerdos se acumulan. Unos, dan resentimiento, otros, alegría. Es una noche en que alrededor de una festividad religiosa judeocristiana se reúnen los mexicanos a compartir una cena. De acuerdo a las posibilidades de cada uno, habrá pavo, pollo, mariscos, pescado, o sólo un poco más en la mesa.

Se hacen esfuerzos y se ponen regalos a los más chicos de la casa en la noche. Es tiempo en que los recuerdos se agolpan y hacen salir lágrimas.

Un amigo recordó que su abuelo le pintaba su bicicleta de regalo de Navidad. Entonces, se recuerda que el mayor arreglaba y pintaba bicicletas oxidadas y las avituallaba hasta poder venderlas, para ir juntando dinero y ayudar en la casa. Cada uno tiene sus carencias. Pero entonces, vuelve ese coraje y voluntad de lucha. Ese enfrentar a los otros y defender los ideales del padre por sobre la crítica social. Recordar a papá contando las historias de la Revolución Cubana.

Escuchar a papá recitar los versos onomatopéyicos de Nicolas Guillen de Songoro Consongo: ¡Yambambó, yambambé! / Repica el congo solongo, / repica el negro bien negro; / congo solongo del Songo / baila yambó sobre un pie”. El recuerdo de subir con papá a la azotea a oír Radio Habana Libre, en su radio Hitachi, los interminables discursos de Fidel Castro. Recibir la bicicleta mediana para los tres hermanos. No la de cambios de carreras. No. Una chapulín y para los tres.

Recordar la lección de que en casa no había fosa séptica, que los sanitarios tenían agua y cuando venían los ciclones, la casa no se la llevaba el viento. Mientras señalaba la bicicleta que otros sí tenían, en casas que sí se llevaba el ciclón. O la visita a la fosa séptica para que no olvidar nunca su esfuerzo por darnos un techo resistente y un hábitat seguro y saludable. Esas enseñanzas van cayendo una por una en estas noches. La noche dominical que teníamos que llevar a papá la boleta semanal, porque mamá no firmaba boletas con ochos. Papá aceptaba firmarla, regañando si bajaban a siete o seis.

Esos recuerdos van formando una educación. Una exigencia. El calor del amor paterno. La lucha por construir y dejar una herencia cultural. Un esfuerzo para que cada uno de sus hijos pudiera construir su propia familia y su propias condiciones.

DE UNA HISTORIA DE NAVIDAD

Hoy, los grandes andan en su propia vida. El menor, Riguito, estará en casa. Hay árbol de Navidad. Llegarán regalos. Mamá vendrá a la cena. El Principito, sigue siendo la referencia para explicarle al más pequeño que los que ya no están son estrellas. Allá arriba nos ven y sonríen. El Fantasma de Canterville, da la lección de que la luz apaga las tinieblas, que un poco de jarabe alivia el dolor de garganta que hace gritar al fantasma, o, un poco de aceite quita lo enmohecido que hace rechinar las cadenas del fantasma. El viejo y el mar, muestra que la lucha es todos los días, de frente al universo, al planeta, para llegar en la mar a la costa. Esa es la real historia de navidad. Esos amigos que van a acompañar siempre y nunca se irán. Esos gestos que están ahí para comprender el dolor y la alegría de los años infantiles. Para entender que hay que seguir cada mañana. Que todos los días, en la tarde, hay que gritarle al sol lo que se le enseñó a Riguito: “Adiós señor sol, nos vemos mañana”.

PÁRRAFOS: DE SALUDOS

No queda más que agradecer, a los amables lectores, seguir en este espacio cada semana. Mientras ellos estén ahí, nosotros estaremos. Compartir las reflexiones políticas y académicas es parte de la labor de difusión de un profesor universitario, pero también es una pequeña colaboración individual para construir una cultura política participativa con orientación evaluativa.

Es una tarea semanal que EL DEBATE ha permitido compartir con los amables lectores. Va desde este espacio, saludos y felicitaciones para los amables lectores, que en estas fiestas estén con sus familias, cerca, desde lejos, pero como escribió Juan Gabriel, “siempre en mi mente”. La tarea debe seguir, sin dejar de luchar, sin desmayar, sin dejar de saber que mañana, ahí estará el Sol al aclarecer.

