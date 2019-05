De la posibilidad de crecer

En México la economía deberá reflejar un crecimiento para poder dar viabilidad a las propuestas en materia social del gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La posibilidad de acortar la brecha entre los que menos tienen y los que tienen más sólo se podrá lograr sí hay empleo con remuneraciones que sean capaces de dar a los trabajadores la capacidad de elevar su nivel de vida y de consumo. EL DEBATE publicó el lunes pasado un excelente reportaje, con información del Inegi, sobre las remuneraciones en México. Ahí se señala una evidencia que demuestra el alto nivel de desigualdad del país en materia económica: Sólo el 11.5% de la población ocupada tuvo percepciones de 3 o más salarios mínimos. El resto de los 54.15 millones de personas ocupadas en México reciben salarios menores a 3 salarios mínimos.

Deberá ser una condición para paliar las desigualdades sociales que esos porcentajes aumenten. No es posible aspirar a un México justo e igualitario si no se logra la creación de empleos bien remunerados. Y eso, en un régimen económico capitalista no será posible sin inversión productiva.

La posibilidad de que el estado se vuelva un empleador que de altas remuneraciones se antoja muy difícil. Antes al contrario, la política salarial en el gobierno federal del presidente López Obrador ha sido en dirección de reducir percepciones y prestaciones que tenían antes los burócratas. Ahora, para poder crecer económicamente es necesaria la inversión productiva.

Asimismo, esa inversión podrá ser posible si los inversionistas nacionales deciden invertir en México. La otra opción es la inversión extranjera. En un mercado globalizado la apuesta a ese flujo debe de tener ventajas comparativas para atraer al país lo que pudiera irse a otras latitudes. Ahí está una de las principales apuestas en materia económica para México.

DE MEJORA SOCIAL

De la mano de esa inversión productiva que pudiera promover el crecimiento económico está la posibilidad de empleos mejor remunerados. Es solo una inversión productiva exitosa y comparativamente competitiva la que podría otorgar a los trabajadores mejores niveles de ingreso. Hacer que la diferencia entre el 11.5% y el otro 88.5% se vaya cerrando solo será posible si los empleadores tienen una producción que compita en el mercado nacional e internacional. Sino el elemento productivo a sacrificar, como siempre, será el salario de los trabajadores. Más allá de discursos y propuestas del sector gubernamental, lo que podrá determinar un cambio en la gran brecha de ingresos de los mexicanos es que el salario sea remunerador y permita un crecimiento en el nivel de consumo de los trabajadores. Lo contrario, hará sólo que ese porcentaje que hoy representa 11.5% tienda disminuirse. Pues el mercado de oferta de trabajo se incrementará y el precio de la mano de obra vendrá a la baja.

PÁRRAFOS: DE LA UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera es una entidad de la Secretaría de Hacienda (UIF), primero declaró que bloqueó cuentas del exdirector de Pemex del sexenio anterior, Emilio Lozoya y de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA). Lozoya trabajó en el Banco de México y en el Banco Interamericano de Desarrollo antes de incorporarse al equipo de campaña de Enrique Peña Nieto. Su padre fue miembro del gabinete de Carlos Salinas de Gortari. Al inicio del sexenio anterior fue nombrado director de Pemex. AHMSA se denomina ella misma como “la mayor compañía siderúrgica en México”. La andanada de vigilancia y castigo fiscal está empezando en el gobierno del presidente López Obrador. Luego, vinieron las órdenes de aprehensión contra Alonso Ancira, dueño de AHMSA y del mismo Lozoya. Después, la aprehensión en Palmas de Mallorca de Ancira.

Y la noticia de que Lozoya se amparó. El tema es que ya hay detenido y un exfuncionario de primer nivel del gobierno del expresidente Peña Nieto. Ahora falta observar en que va a quedar el procedimiento penal. Y, por otro lado: ¿Quiénes y cuáles serán los próximos objetivos de esa política de revisión del gobierno? Está por verse, inclusive si habrá más.

