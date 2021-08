De la vida siempre

Una certeza de estar en el planeta es que cada día el crepúsculo, y, el amanecer. Hay para muchos la necesidad de decir a un ser querido para siempre, muchos incluso lo dicen sabiendo intelectualmente que no es posible, justificándolo como una licencia literaria. Otros, por intuición saben que no van a estar siempre, pero aceptan decir lo contrario para conseguir la retribución sentimental que produce esa declaración emocional. El escritor francés Frèdèric Beigbeder, relata en un reportaje en el diario español El País cómo él dijo esa mentira que resultó el inicio de su última novela: La novela “Una vida sin fin” parte de una de esas certezas irrevocables que a los 30 años no nos tomamos del todo en serio: todos moriremos algún día. La novela empezó a germinar hace cuatro años, cuando su hija menor le desarmó con una pregunta a bocajarro: ¿Papá, tú y yo también nos moriremos? “Lo cuento en la novela y ocurrió tal cual. Mentí como un bellaco, le di una respuesta que es el colmo de la inmadurez. Le dije que, aunque es cierto que la gente se viene muriendo desde el principio de los tiempos, ella y yo viviríamos para siempre” (El País, 5/Abr/2020).

Para después exponer Beigbeder como expió esa mentira: En cierto sentido, su libro es el intento de justificar esa mentira no del todo piadosa. “La conversación con mi hija despertó mi interés por lo que llamo la ciencia de la inmortalidad. Transfusiones de sangre, secuencias de ADN, células madre, transhumanismo… Identifiqué hasta ocho campos del conocimiento científico en que la inmortalidad o, al menos, una vida mucho más larga que la actual, parecen ahora mismo un horizonte plausible” (El País, 5/Abr/2020).

El paso de los años hace que todos los seres humanos lleguen a esa cuestión, de una u otra manera es el paso ineluctable del tiempo del ser humano: El fin es inevitable. Y en el intermedio se vive. Se disfruta la naturaleza. Se persigue el placer. En algunos casos se busca el conocimiento para ir ahondando en ese ser y estar. Cada elemento que entra en el raciocinio es eso: una forma de apreciar lo que es y está. Por supuesto, hay quienes buscan en el más allá paliar el temor al fin. Es triste ver como algunas personas incluso llegan a dejar de lado el placer porque se opone a reglas morales judeocristianas.

Así van construyéndose los días cerca y lejos de cada persona que uno va definiendo en su tiempo en el planeta, en la vida. Luego, llega el fin. Lo que es indudable es que el amor que un padre siente por su hijo sí es para siempre. Ellos no. Muchas veces el

viaje es largo para ellos. Incluso en algunos tramos hasta dejan de lado a los padres. Quizá, sólo quizá, un día ellos logran volver y reencontrar a esas personas que les han amado, como a sus padres. Ahí hay algo que los hijos jamás podrán entender, incluso cuándo son padres. El amor de padre es tan grande que incluso la distancia y el olvido de ellos es un aliciente, pues se tiene la satisfacción de que ellos lograron encontrar su propio camino. Lo demás, para el sentimiento paterno es, completamente, lo de menos.

PÁRRAFOS: DE LO QUE HAY EN EL ÚLTIMO MOMENTO

Para concluir, van una citas de Beigbeder hechas aquí, antes de la pandemia, lista para estos días de guardar: Puede haber para unos un más allá. Para otros no. Lo que es una realidad es que en el último momento en el aquí y ahora, respirando oxígeno y bombeando sangre, lo que queda es el recuerdo amado. No los miles de horas dedicados a las redes sociales, a la televisión, el radio, o a la cantina. No, entonces queda el uno mismo y lo que lo forjó. Tomemos otra cita de Frèdèric Beigbeder, de su libro, La frivolité est une affaire sérieuse (La frivolidad es un asunto serio): “Y luego una imagen pedagógica me vino como una dulce cólera. “Ve, Alexandra, un día espero muy lejano, tú estará acostado en una cama de hospital, muy enferma, y el médico hará una mueca girando su cabeza cunado revise tus análisis. No protestes, esto nos va a pasar a todos inevitablemente. ¿Y en qué pensarán en el momento de llegar ahí? En tus hijos corriendo en una playa. En las sonrisas de los hombres que has amado. A los paisajes en países lejanos, montañas verdes bajo el sol, pueblos que huelen a pan caliente. A las nubes con extrañas formas. En tus padres. En la cara de tu madre el día de tu cumpleaños dieciocho. En el de tu padre cuando te casaste. En eso pensarás en el momento de partir. Cuando tengas los tubos en tus brazos, no pensarás...” y le dice a Alexandra, en políticos twitters, instagrams, facebooks. No, amables lectores, todos pensaremos en nuestros seres amados. Ni siquiera en pleitos, enojos y desencuentros, con ellos. Sólo habrá espacio para recordar sonrisas, besos y abrazos. Cada uno debe, según su tiempo, decidir, cuánto quiere meter a esos mensajes, y, cuánto a mirar y abrazar a esos seros amados (Lecturas, EL DEBATE, 8/May/2019).

