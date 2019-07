De labor cumplida

Las vacaciones están en curso. Los padres, amigos, hijos, compañeros, vecinos, en fin, hasta los de las oficinas públicas se van de asueto. Los que pueden viajan. Los que no, duermen hasta tarde. Es un momento para ver a los más pequeños de las familias con un año más de escuela cumplido. A los más grandes con un año menos en la universidad o ya con trabajo. O bien, la preocupación de que ya la familia creció, porque la muchacha se adelantó en la maternidad y los tiempos de bebé vuelven al hogar. De muchas maneras, estos días serán los de una labor que culmina. Viene un descanso para continuar con la tarea cotidiana en unas cuantas semanas.

Algunos se trasladan fuera del país. Otros fuera de la ciudad. Los más, en la casa, buscan hacer algo diferente. Los niños son los más alegres en estos días. Aun cuando haya precariedad, poder ver la casa del día al anochecer permite la repetición freudiana. Es pues, al final, un espacio de internalización que permite espacio para pensar, en medio de la vorágine cotidiana. Lo primero es, para todos, la satisfacción de una labor cumplida. Se llegó a un ciclo más. Se sigue en el planeta y se podrá descansar para volver a la lucha. Aunque para muchos, que sufren, serán días de continuidad, pero acompañados o dejados en paz, por los que salen de vacaciones,

DE URGENCIA

Un amigo comentó la urgencia como método de la acción política. Eso puede ser un reflejo de los tiempos de las redes y el acceso inmediato a la visión de las mercancías. El ansia de consumo hace que las acciones se vuelvan urgentes. Hay en ese espacio entre la aparición de lo que ocurre y la decisión de la acción un espacio que pocas veces logra el análisis, indispensable para enfocar la acción. Foco, es el “segmento sintáctico del enunciado al que se otorga mayor relieve informativo” (RAE). Es decir, sino se quita la urgencia a las decisiones, no hay posibilidad de revisar cuál es el mayor relieve. Sólo en la omnipotencia se puede ser urgente. El ejercicio de la representación política puede ser un espacio para este tipo de acción. Lo que se hace es sujeto de un derecho que le trasladó el otro. Como el Papa, de la Iglesia católica, es en esa religión la representación de Dios en la tierra, el representante político es la voz de sus conciudadanos, cuándo es un régimen democrático. Por lo tanto, puede adjudicar el derecho a que toda su acción sea urgente, pues toca sólo una parte de sus representados. Mientras que hay, más allá, otros que esperan su acción. El balance final viene con la elección siguiente. En una democracia. En otros regímenes, como las dictaduras, es con la historia.

PÁRRAFOS: DE TEMBLOR DE LA TIERRA Y CENTRALISMO

Un sismo puede ser algo terrible. Es prácticamente que la tierra se mueva. En 1985 se vivió el temblor de septiembre en la Ciudad de México. Ayer tembló de nuevo. Es algo frecuente en la capital del país. A pesar de eso, el centralismo de la vida económica y política es un hecho en México. Todos los caminos conducen a la antigua Tenochtitlán. No hay forma en que trámites, negocios, arreglos políticos no lleven a reuniones en la capital del país. La anunciada descentralización del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, afortunadamente en muchos sentidos, no ha logrado echarse a andar. La movilización de recursos humanos tendría consecuencias muy costosas, tanto para el gobierno como para el sector privado. Y, sin duda, para los trabajadores del sector público y privado. En ese sentido, ni aunque tiemble la tierra los que viven en la Ciudad de México se van de ahí. Vaya, ni aunque haga erupción el Popocatépetl o despertara el Iztaccíhuatl se iban a ir los que habitan la antigua Tenochtitlan. Con o sin nuevo aeropuerto. Para eso están, y no se rajan en estas vacaciones, la Central del Norte, Taxqueña, Observatorio y la Tapo. Y quizá, en la cuarta transformación, un día resurge en su esplendor la estación de trenes de Buenavista.

lecturas_eldebate@yahoo.com