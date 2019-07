De llamadas invasoras

La insistencia de llamadas de números desconocidos es una invasión a la privacidad. Se meten al hogar de cada uno. Vienen los bancos, las compañías telefónicas, criminales que buscan extorsionar. Son gente de carne y hueso que violan hablando la privacidad de cada uno. Nadie les abrió la puerta de su casa. Se meten incluso en la cama, debajo de las sabanas. En medio de lo más íntimo. Estar en ropa interior en la cama, rascándose los genitales, por ejemplo. Se oye la voz cínica y falsa educación, buscar un contacto con la víctima para venderle. O, en un peor escenario, empezar un proceso de extorsión. Se hacen réplicas. Reclamo de invasión a la privacidad, primero. Coraje después. Ante la insistencia defensa. Al último, ataque verbal. Uno: Deje de llamarme, por favor, si están grabando, quiero dejar testimonio que no les di mi número, están invadiendo mi privacidad y no me interesa ni quiero lo que ofrecen. Dos: Estás hablándome a mi cama, estoy debajo de mis sabanas, sé que estás trabajando, pero yo no me meto a tu cama cuándo estoy trabajando, dame tu celular privado para que yo te hable a tu casa cuando estés con la persona que compartes la cama y juntos podamos hacer un trio. Tres: Deja de hablarme tú y tu grupo de acosadores, pásame el número de la hija de pu... que te parió, a ella quizá si le contrate un servicio. Cuatro: Ya les dije a ti y al hijo de la chingada que es dueño de esa compañía, que vayan a sodomizarse, o lo que les acomode mejor, dejen mi número, o denme el suyo y el de tu hija de pu..., porque sólo eso pudo parir un paria como tú y al dueño de la empresa en que trabajas. El léxico del barrio da para mucho más. En cada llamada se bloquea el número, pero desde otro se hace la siguiente saga del acoso.

DE LLAMADAS DELINCUENTES Y PEGASUS

Por otro lado, están las llamadas que buscan extorsionar. Los delincuentes, sin ninguna consideración de lenguaje legal: llamadas de delincuentes. Son personas que buscan apropiarse de la propiedad de uno mismo. Con engaños y timos. Se meten al hogar y chantajean con los sentimientos de las personas. A esos, a la primera se les pide el número de su pu... madre. Se les dice que ya se está rastreando su llamada, que quizá algún miembro del Estado mexicano pudiera tener curiosidad de espiar a un editorialista. Ni el extorsionador le da cabida a la muestra de alabanzas al ego. Se les sigue denostando, insultando, recordando que están metiéndose a mi casa y podría darles un tiro si pudiera encontrarlos y nadie me juzgaría, sería legítima defensa. Las llamadas se hacen al teléfono que tiene la línea de Telmex. Se marca el 040 para preguntar el nombre de la persona que contrató esa línea. Contestan que no pueden darla. Les digo que Telmex tiene identificado que me marcaron de ese número. Y saben que yo soy el propietario de la mía. Entonces, porque no me van a decir quién se metió a mi hogar. Ese delincuente se metió a mi casa, pasó al lado del más pequeño de mi familia, Riguito. Y la Constitución de México me obliga a protegerlo. A los más grandes ya no. Ellos son mayores de edad y les sobra fuerza e inteligencia para defenderse ellos solo. Les insisto que me den el nombre del delincuente que me marcó. Se niegan a dármelo. Disque por la ley de protección de datos. Están en un error: saben que el número del que estoy hablando es el mío. Y saben que el número del que me hablaron marcó a mi casa. Por lo tanto tengo derecho a saber quién se metió a mi casa.

Se habla a la Policía a Federal. El agente es educado y atento. Un policía de los que ojala sigan muchos años cuidando a los mexicanos. En otras entregas se ha reconocido a elementos de ese cuerpo policiaco del Estado mexicano en la lucha contra la delincuencia organizada. El agente nos dice que no puede saber de donde es la línea. Que él sólo está facultado para anotar el reporte. Su amabilidad y atención sólo dejan lugar al agradecimiento y reconocimiento porque las reglas no le permiten hacer otra cosa. S le pide permita decir lo siguiente para que dejarlo grabado: “Porque el gobierno mexicano no utiliza programas como el Pegasus para encontrar a los delincuentes que se meten, vía la línea telefónica, a los hogares de ciudadanos. Este programa de espionaje vía telefónica que adquirió el gobierno mexicano puede intervenir una línea y saber todo de un ciudadano. El New York Times publicó un reportaje descubriendo el espionaje que realizaba el gobierno contra periodistas”. No se sabe que el gobierno lo haya utilizado para detener delincuentes que se meten a tu casa, amable lector, vía tu línea de teléfono.

PÁRRAFOS: DE UN GANADERO

Un amigo de racho señaló una persona que se bajaba de una camioneta Land Rover, con precio de entre 2.2 y 4 millones de pesos. “Es un ganadero”, sentenció. Se le contestó, no. Ese señor tiene un auto lavado de carros. No, insiste el amigo de rancho: “Puso una engorda de borregos en unas parcelas en la sierra y empezó un ganadero de lana, velo, no le para el ganadero, le digo amigo, es un ganadero”.

