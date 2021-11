De lo íntimo, lo público y lo privado

La noticia que ha opacado la visita del Presidente de la República a New York, la posposición de la reforma energética, el inicio de la discusión del presupuesto de egresos de la Federación en la Cámara de Diputados, en fin, de muchas otras noticias, ha sido la boda del exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, con la todavía Consejera del INE. Antes de analizar este hecho hay que revisar las tres esferas de la información que produce el ser humano desde que nace hasta que muere: íntima, privada y pública. Para eso se va a citar a Baltazar Garzón Valdez en su texto “Lo íntimo, lo privado y lo público” (México: 2008, Instituto Federal de Acceso a la Información):

“Consideraré que lo íntimo es, por lo pronto, el ámbito de los pensamientos de cada cual, de la formación de decisiones, de las dudas que escapan a una clara formulación, de lo reprimido, de lo aún no expresado y que quizás nunca lo será, no sólo porque no se desea expresarlo sino porque es inexpresable; es, no pocas veces, el marasmo que tanto suele interesar a los psicoanalistas desde que Freud les enseñara a distinguir entre el ello, el ego y el superego”.

“La privacidad es el ámbito donde pueden imperar exclusivamente los deseos y preferencias individuales. Es condición necesaria del ejercicio de la libertad individual. Parafraseando a Amartya Sen, podría decirse que la privacidad es la “esfera personal reconocida” que tendría que aceptar también todo liberal como punto de partida para la adopción de decisiones sociales que respondan a los ideales del liberalismo. Pero, no es necesario ser liberal para aceptar la esfera de lo privado, para sostener la necesidad de un ámbito reservado a un tipo de situaciones o relaciones interpersonales en donde la selección de los participantes depende de la libre decisión de cada individuo. Susana quería bañarse sola; Diana aceptaba únicamente la compañía de las ninfas, aquellas que, según Ovidio, “al ver entrar a un hombre empezaron a golpearse el pecho” e intentaron protegerla rodeándola. El círculo de estas ninfas fijaba el límite de lo privado, de lo vedado a la mirada ajena. Cuáles sean los límites de la privacidad es algo que depende del contexto cultural y social”.

“Lo público está caracterizado por la libre accesibilidad de los comportamientos y decisiones de las personas en sociedad. Más aún: cuando ellas desempeñan algún cargo dotado de autoridad político - jurídica, la publicidad de sus actos se convierte en un elemento esencial de todo Estado de derecho. Kant la elevó a la categoría de principio trascendental: sin ella (la publicidad de sus actos) ˂˂no habría justicia (que sólo puede ser pensada como públicamente manifiesta) ni habría tampoco derecho, que sólo se otorga desde la justicia˃˃.” (Nota: las citas van sin referencias bibliográficas, ir al texto original para esa consulta).

De la boda

Finalmente, Baltazar Garzón hace esta aseveración, siguiendo precisamente a Kant: “Me cuesta entender por qué toda reducción del ámbito de la privacidad ha de ser ˂inmoral˃ y en cambio me parece obvio que toda intervención en la intimidad de una persona afecta su autonomía y, por lo tanto, su dignidad como ser humano”.

En ese sentido un hombre público ES en sus actos públicos, precisamente público. La celebración de un contrato matrimonial tiene un registro público, el del registro civil. Lo que piensa cada persona, funcionario público o no, es de la intimidad de cada uno. Los sentimientos que un ser humano tiene hacia otro ser humano son íntimos y pueden hacerse privados a otro. A menos, por supuesto, que ese ser humano los haga públicos. En ese sentido si los dos funcionarios públicos no querían que la celebración de su contrato matrimonial se hiciera pública, siempre tuvieron la oportunidad de realizarlo entre ellos dos solamente, con la presencia de los testigos normativamente indispensables.

Párrafos: Del Estado

La función que desarrollaba Santiago Nieto en la dirección de la UIF era una encomienda presidencial. El Presidente de la República es el representante del Estado mexicano. Nada puede contra el Estado. Pero en una democracia el Estado no atenta contra la intimidad y la libertad de los ciudadanos. Y ese el régimen político en México: una democracia. El Presidente López Obrador ha señalado que no se detendrá en su proyecto de transformación. Así que sí hay quienes pueden ser sujetos de investigación por la UIF deberán de saber que la función de esa entidad de la SHyCP seguirá el mandato del Presidente de la República. Pero, que sí vale, el nuevo titular, Pablo Gómez, es un hombre de izquierda de toda su vida, un profesor universitario, un demócrata, y eso, por lo que pude aprenderle en las aulas y recintos legislativos, es una garantía que la UIF no atentará contra la libertad, la intimidad ni la seguridad de otros actores políticos de México. Ese nombramiento, es en sí mismo una buena noticia. Él no va ir en contra de su propia historia. Y sabiéndolo el Presidente es la mejor prueba de esa limitante que debe tener el Estado en una democracia. Lejos y enterrado, afortunadamente, está el fantasma del estalinismo.