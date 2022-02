De lo profano y lo sagrado

audima

Desde 2007 se publicó, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS y otras instituciones, una serie de artículos sobre el análisis de la acción política del Presidente Felipe Calderón Hinojosa (FCH) de enfrentar al narcotráfico en México como una política pública de su sexenio. En ese análisis se presentó la fundamentación, entre otras, de la sociología de la religión de Emile Durkheim. La hipótesis central fue que el narcotráfico, como elemento profano de la sociedad mexicana, contaminaría lo opuesto, lo sagrado, que es el Estado y el gobierno mexicanos: “….prácticamente desde el inicio de su sexenio el presidente FCH centró su agenda pública en la lucha contra el narcotráfico. Esa fue una decisión tomada. No hay elementos para suponer que fue una estrategia planeada y cuyas consecuencias estuvieron delimitadas y aseguradas dentro de los marcos de la gobernabilidad e institucionalidad. Las secuelas de esta alternativa de política pública pueden ser variadas, pero hay una que es altamente peligrosa: la contaminación profana del centro de autoridad…”

“El problema del tráfico de drogas ilegales en México está ligado directamente con la posición geográfica del país: ser el vecino de la frontera sur de los Estados Unidos de Norteamérica (USA). Ante las cifras de dinero que están involucradas, cualquier esfuerzo estatal contra el narcotráfico palidece. El tamaño del mercado de las drogas ilegales es muy grande y la capacidad de las fuerzas policíacas y legales para luchar contra esta actividad ilícita son irrisorias, inclusive de ambos lados de la frontera México-USA. De este tráfico ilegal el de la cocaína es uno de los más lucrativos y define la actividad del narcotráfico en nuestro país…A partir de estos datos se puede constatar que la convivencia del narcotráfico con la sociedad y economía mexicana no es nueva, es algo que ha estado presente, al menos, desde mediados del siglo pasado. Esta cohabitación no es privativa de México, se da y en una mucho mayor escala en la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica. A pesar de esa constatación, en ese país no ha habido ningún presidente que inicie su gestión atacando el narcotráfico…”.

En el caso del sexenio del Presidente Calderón Hinojosa la contestación política que tuvo de parte del actual Presidente López Obrador llega incluso a nuestros días, quince años después. En lo cual podía sustentarse la hipótesis de que usaba el tema de lucha contra el narcotráfico para enfrentar ese cuestionamiento político electoral. A riesgo que lo profano (el narcotráfico y su combate) contaminara lo sagrado el gobierno y el Estado. Al final el resultado electoral 2012 demostró que sí se contaminó.

De tótem y núcleo sagrado

La representación es que los invasores llegan a la tribu y lo primero que hacen es destruir el tótem sagrado. Dejando a quién detentaba el poder sobre los otros por su vínculo con lo sagrado (el más allá) sin ese poder. Esta es la representación política de lo sagrado. En el caso de las personas un núcleo sagrado es la familia. Incluso en el caso del diferendo político entre los presidentes Calderón Hinojosa y López Obrador, no se tiene registro que el segundo haya hecho alusión a la presentación de los hijos del primero vistiendo indumentaria tipo militar.

Esto nos lleva a la afectación del núcleo sagrado del Presidente López Obrador: su hijo y su nuera viviendo fuera de la austeridad republicana que ha sido uno de sus principales puntos discursivos y de acción política. Nadie que lo conozca personalmente duda: él es así, realmente. En una ocasión se pudo conversar personalmente: él es así. La revelación de que su hijo es ajeno a esa moral y acción social, sin duda, ha sido un fuerte golpe a su núcleo sagrado.

Párrafos: De interpretación fuera de sesión e institucionalidad

Una máxima del psicoanálisis es que toda interpretación fuera de sesión es una agresión. Limitemos, pues, en el caso de la afectación del núcleo sagrado del Presidente López Obrador que esta ha ocasionado efectos físicos, ya dados a conocer oficialmente y por diversos columnistas políticos (Salvador García Soto ha sido de los más explícitos). De los psicoanalíticos y psiquiátricos, se apunta que una destrucción del núcleo sagrado puede ocasionar, según especialistas, un brote psicótico o una emergencia psiquiátrica. Lo que sí es un hecho es que hay un gran dolor. Afortunadamente, ayer, en su conferencia matutina, el Presidente López Obrador tuvo un ejemplo de institucionalidad que debe subrayarse y seguir de cerca: AMLO admitió que no hay respaldo suficiente para concretar la reforma para eliminar órganos autónomos, aunque insistió en que deberían desaparecer “Ya estamos viendo lo de las propuestas para que se mantengan estos órganos, ya no nos va dar tiempo a nosotros y además genera mucha polémica y se requiere de reforma constitucional y los del bloque conservador ahorita no aprueban nada, pero la verdad que son organismos que deberían de desaparecer”, dijo el Presidente (EL DEBATE, 15/Feb/2022). Reconoció la realidad, afortunadamente, de su representación política. A seguir analizando.