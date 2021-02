De lo sagrado y lo profano

En estos momentos de análisis de la escena política. En tiempos de la pandemia es momento de volver la vista a lo que es el fundamento de la sociedad. Van unas líneas publicadas en la investigación científica, en el número 14 de la revista Arenas, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS, en 2007: “Uno de los desarrollos teóricos del siglo XXI de la sociología es el neofuncionalismo y uno de sus principales exponentes es Jeffrey Alexander. En su libro “Sociología Cultural. Formas de clasificación de las sociedades complejas” (Madrid, Anthropos, 2000), este autor hace una presentación de la dicotomía de lo profano y lo sagrado en la sociedad contemporánea. La posibilidad de encontrar una explicación a la coexistencia de elementos modernos, premodernos y, acaso, posmodernos en una misma sociedad puede abordarse a partir de tomar esta dualidad presentada por Alexander: “Mientras lo sagrado suministra una representación social del bien en relación al cual los actores pretenden construir las comunidades, lo profano define una imagen del mal y establece una esfera de contaminación de la que los humanos intentan desembarazarse” (Alexander, 2000:17).

A partir de lo planteado en los niveles de investigación por Maurice Duverger podemos sostener que la búsqueda de una descripción, clasificación y explicación puede tomarse a partir de la paridad expuesta por Alexander. Desde esta perspectiva la descripción de fenómenos como la identidad y el narcotráfico pueden ayudar a clasificar la acción social en una comunidad específica, en el caso del presente trabajo la de Sinaloa, asimismo, puede ayudar a dejar las bases para una aproximación a explicar la acción del Estado ante esta bifurcación social entre los profano y lo sagrado.

DE IDENTIDAD NACIONAL

Uno de los ensayos del texto de Alexander, hace un recorrido por los estadios de la evolución en la teoría social después de la segunda guerra mundial. Valga enumerarlos. Primero, un racha de modernización; luego, una radicalización como consecuencia; después se pasa al postmodernismo; en seguida, al neomodernismo; y finalmente, se llega al momento actual en donde lo sagrado no tiene problema descriptivo, es un elogio a la democratización y la “sociedad civil”, los movimientos sociales, ecologistas y en general, alternativos, mientras que lo profano se define como las identidades nacionales.

Bajo esta perspectiva, Alexander se mofa de aquellos que apenas hace unos años eran troskistas, radicales leninistas, y que sin mediar ninguna autocrítica ahora abrazan, con igual fervor religioso (sagrado), el credo de la democratización y la loa a la “sociedad civil”. Pero más allá de lo jocoso que esto puede parecer al autor, el asunto es que la falta de profundidad en la discusión y el traslape ideologizante de estas visiones produce una miopía que no permite observar la parte profana de lo social y, sobre todo, determinar las rutas lógicas de análisis. De ahí que Alexander proponga la identidad de lo nacional como el nuevo flagelo.

DE CIUDADANÍA

Esta visión de la llegada a la sociedad civil, más allá de la idea de lo colectivo que avasalla al individuo, presenta ante todo al ciudadano y la cultura política. Ahí es el único camino para la construcción de un régimen democrático. Y entonces es el momento, en que los ciudadanos deciden cada uno, con su voto, quién los gobierna. Y sobre todo, al término de cada periodo de mandato, vía la rendición de cuentas deciden su voto, y la alternancia o el refrendo del mandato a la misma fuerza política. De eso, tratamos en otra entrega de Lecturas, EL DEBATE.

PÁRRAFOS: DE UN RECONOCIDO BANDERO SINALOENSE

En medio de las medidas sanitarias que pide observar las secretarías de salud federal y estatal, un reconocido bandero sinaloense hizo una recomendación: Las manos hay que tenerlas sin tocar el rostro, como si estuvieran engibadas de estiércol (el bandero uso otra coloquial palabra). Continuando con su consejo, dijo: Y a cualquier otra persona, hay que tenerla a una distancia suficiente que no alcances a oler a excremento si tiene una flatulencia (igual, el bandero uso otras dos coloquiales palabras). E insiste, en su sabiduría popular, este reconocido bandero sinaloense: Verás que así mantendrás lejos al COVID-19 y no te vas a contagiar. Es un tema de higiene y sana distancia. No hay que bajar la guardia. Sobre todo ahora que las cifras oficiales muestran más muertes y contagios en Sinaloa.