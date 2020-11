De más de noventa y nueve mil muertes

La cifra llega en México en un momento en que la sociedad está fatigada. Las niñas y los niños ya están cansados. Los jóvenes quieren regresar a vivir su juventud. Algunos piensan, en su corta edad, que esta pandemia nunca va a acabar. Los adultos miran con incertidumbre los derroteros de la economía. Aquellos que son padres cada día sienten angustia de un eventual fin, más cercano que lo esperado. El verano pasó, el invierno se acerca y el fin de año se recuerda cuándo se menciona la fecha. Se fue un año. Pocos recuerdan que pasó en el primer bimestre. Todo lo llena la pandemia. No hay recuerdos de bodas, bautizos, fiestas de cumpleaños, kermeses, ferias. Esos festejos no se dieron. Los más pequeños son los más afectados, verlos solos es triste. Los adultos saben que esto se va a acabar. Las noticias, de los avances en las investigaciones de las vacunas para el COVID 19, son cada vez más alentadoras. Habrá que seguir resistiendo, cuidando a los seres queridos. No deben de relajarse las medidas de seguridad, prevención y cuidado sanitario. Lavarse las manos. En lugares de trabajo, hogares y en las relaciones sociales cuidar todas estas medidas.

La pandemia sigue. No se ha ido. El COVID 19 sigue ocasionando muertes y enfermos que quedan con secuelas. Ya se acerca la cifra oficial a 100 mil muertos. Lo que es indiscutible es que hay que seguir cuidando la alimentación, hacer ejercicio. Alejar del cuerpo el sobrepeso y la obesidad. El uso de cubrebocas es esencial. Para el cuidado de los otros y de uno mismo. La sana distancia debe ser un ejercicio cotidiano.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acción social contra obesidad y sobrepeso

En los supermercados cada que se ve la etiqueta negra con la leyenda exceso de azucares, grasas saturadas, etcétera, se siente malestar. Pero también un alivio. Ahora ya no los llevaré. Es un esfuerzo, pero se está buscando un cambio en el consumo. Es difícil, sin duda. La acción social debe llegar a privilegiar esa transformación. Se va a construir otro México. Esta política al consumidor es quizá uno de los aspectos que habrá que visualizar en el futuro del país. Puede ser una contribución a la construcción de un México diferente.

Para el año entrante habrá las evaluaciones de masa corporal y se conocerán los efectos en esta política para el consumo. Lo importante es que es la libertad de cada uno la que decide. Sigue siendo México una nación con ciudadanos que actúan en libertad. Es la acción social la que va a construir un México con menos obesidad y sobrepeso. Ahí están casi 100 mil muertos que nos están anunciando que estas afectaciones al cuerpo pueden llevar a la muerte.

De acción política y recesión económica

En medio de la pandemia las elecciones no se pararon en los Estados de Norteamérica. Se realizaron y hubo un ganador. Hay protestas y recursos legales. Pero la normalidad democrática se mantiene. En México el proceso electoral federal para elegir diputados sigue su curso. En Sinaloa en menos de 23 días se publicará la convocatoria a elecciones de gobernador, presidentes municipales y diputados locales. Ya las manifestaciones de aspirantes se dejan conocer de una u otra manera. Todos buscan cuidar las leyes y reglas electorales, unos arriesgando más que otros. Así como en el país vecino el régimen democrático está consolidado en México y Sinaloa. El día de la elección, 6 de junio, puede llegar cuando ya esté la vacuna contra el coronavirus. Entonces los efectos económicos de la pandemia se van a dejar sentir con mayor profundidad. Además, ya habrán pasado cinco meses del ejercicio del presupuesto 2021, con lo que la contracción del gasto público habrá dejado sentir sus efectos en la población y el sector productivo. Y el círculo de baja económica se cerrará con la consecuente baja en los ingresos fiscales.

El reto de los candidatos todos será presentar a la sociedad alternativas a esa recesión económica. ¿Qué hacer? Será una tarea para la construcción de las ofertas políticas de los partidos y candidatos. Los que no observen esto verán reflejada esa ausencia en sus resultados. Los ciudadanos están cansados, no querrán discursos y promesas. No son expertos en econometría. El reto será presentar ofertas de reactivación económica con elementos comprensibles y realistas. No será fácil. Pero quién lo logre tendrá importantes puntos a su favor en la contienda electoral. Sin duda serán de los primeros elementos a presentar por los aspirantes de los diversos partidos políticos, una vez que se publique la convocatoria a elecciones por el Congreso de Sinaloa.

Párrafos: De todos los días

En medio de la tarde poder oír el grito infantil: ¡Adiós sol, nos vemos mañana! Y oír más tarde: ¡Ahí está, ahí está! Señalando el dedo infantil la luna. Son las cotidianidades que nos permiten seguir cada día cuidando la sana distancia. Seguir con el cubrebocas. Lavarse las manos muchas veces al día. Para amanecer y ver el sol, y, en las tardes despedirlo con un grito infantil. Saludar a la luna y las estrellas. Releer a Octavio Paz, Efraín Huerta, Cavafis, Youcenaur, en fin, saber que ahí siguen ellos, como buenos amigos esperando que esta pandemia se acabe, ahí sus libros fieles a su amistad de más de tres décadas. Todos los días. Esperando que esto se acabe, para volver a donde nos quedamos. Y seguir lo que no se ha detenido, ni debe detenerse.