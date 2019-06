De matrimonio e igualdad

El Congreso de Sinaloa ha desempeñado una labor de consenso, estudio y análisis para dar voz a todos los sectores sociales en cuanto al tema del reconocimiento legal al matrimonio de personas del mismo sexo. No se trata de hacer como que se arregla. No, los diputados sinaloenses han decidido debatir y escuchar a la sociedad sinaloense sobre la reforma al Código Familiar del Estado de Sinaloa en materia de matrimonio igualitario en persona del mismo sexo. Se realizaron en mayo y junio una serie de foros para analizar y escuchar a todos los interesados en el tema. Además, de este ejercicio del Poder Legislativo, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, no sólo manifestó su apoyo a la libertad e igualdad de todos los sinaloenses, sino que recibió en su despacho, el 3 de junio pasado, a representantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT). El representante del Comité de la Diversidad Sexual de Sinaloa, Tiago Ventura Cárdenas, declaró después de este encuentro: “Es la primera vez que un gobernador nos recibe y muestra su respaldo abiertamente en sus redes sociales hacia la población LGBT, el gobernador está mandando una señal muy importante a todos los sinaloenses” (Portal Línea Directa, 4/Jun/2019). Este respaldo es histórico, muestra a un Ejecutivo estatal dispuesto a escuchar y atender a todos los sinaloenses. La Comunidad LGBT al gobernador Ordaz Coppel, por un lado, le entregó el documento que se analizó en los foros del Congreso con “la problemática en materia de salud, trabajo, educación, familia y población trans y se incluye una guía de qué políticas públicas requieren para solucionar estos problemas de los LGBT sinaloenses”. Y, por el otro lado, le solicitaron “que no ponga ninguna oposición en publicar la reforma en caso de que se apruebe positivamente el matrimonio igualitario en el Legislativo local”.

Quizá lo más significativo de la acción en defensa de los derechos humanos de todos los sinaloenses a su preferencia sexual fue que tanto los diputados del Congreso de Sinaloa como el gobernador del estado hicieron sus agendas y trabajos públicos. Los foros del Congreso fueron públicos y la audiencia del Ejecutivo del estado con la Comunidad LGBT, el mismo gobernador Ordaz Coppel la hizo pública a través de su Twitter: “Por un Sinaloa que acepta la diversidad, hoy me reuní con activistas y representantes de la comunidad LGBTTI... Como me dijo Tiago hace poco, menos promesas y más acciones”. La acción de ambos poderes está demostrando, con hechos, que en Sinaloa se está en el camino para construir una sociedad democrática e igualitaria.

DE RELACIÓN MÉXICO–USA

El pasado viernes el presidente de México, Andrés López Obrador logró un triunfo en las relaciones internacionales más importantes de México: las que tiene con el vecino del norte, los USA. Después de diversas reuniones bilaterales, encabezadas por el canciller Marcelo Ebrard, el presidente de los USA, Donald Trump publicó en su Twitter dos mensajes el viernes pasado: El primero: “Tengo el placer de informarles que Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo firmado con México. Los aranceles programados para ser implementados por Estados Unidos el lunes, contra México, están por lo tanto suspendidos indefinidamente”. En el segundo mensaje publicó: “México, por su parte, ha acordado tomar medidas enérgicas para detener la marea migratoria a través de México y hacia nuestra frontera sur. Esto está siendo realizado para reducir en gran medida o eliminar la migración ilegal proveniente de México hacia Estados Unidos. Detalles del acuerdo serán publicados en breve por el Departamento de Estado. Gracias”. El mismo viernes por la noche el portal del State Department of The USA se publicó una declaración conjunta de los USA y México en dónde se describe las medidas de endurecimiento de la política migratoria de México en su frontera sur y norte ( https://www.state.gov/u-s-mexico-joint-declaration/ ). Finalmente, en ese comunicado conjunto quedó fijado que se seguirían las negociaciones y análisis del flujo migratorio. Y se anunciarían resultados, de ser necesario, en un plazo de noventa días.

Las condiciones impuestas a México serán criticadas por unos. Otros van a aceptar que el presidente logró solventar una de las amenazas más directas sobre la economía nacional que se había observado en la historia reciente ce México. Pero lo real es que los mercados reaccionaron favorablemente, la tasa de cambio mejoró para el peso frente al dólar. No ha habido una corrida de capitales al exterior. Ahora habrá que observar cómo se van a implementar y financiar las medidas comprometidas por México para sellar la frontera sur y mantener a los migrantes que serán devueltos a México en espera de asilo en los USA.

PÁRRAFOS: DE TRANSFERENCIAS DE UN MINISTRO

La publicación del columnista Salvador García Soto (El Universal 5/Jun/2019), de información sobre transferencias financieras en el extranjero del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, está haciendo cimbrar al poder judicial de la federación. Ya el Senado pidió un informe a la Secretaría de Hacienda un informe al respecto. Esto podría ser el preámbulo a un juicio político para el Ministro. Para que haya tango hacen falta dos. Si el Ministro Medina Mora demuestra que no hay tales movimientos de dinero en el extranjero, no hay nada de qué preocuparse. De lo contrario podría ser el inicio de una alteración de la situación de la división de poderes en el país. Ya al día siguiente de la columna de referencia el presidente López Obrador informó, en su conferencia de prensa, que el gobierno de los USA proporcionó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda la información sobre transferencias del ministro Medina Mora.

