De medio año

Llegó a su fin junio de 2021. Es la mitad del año. Empieza la segunda parte. Para muchas cosas. Por ejemplo, en la acción de gobierno y legislativa en Sinaloa, habrá un nuevo gobernador, nuevos alcaldes y nuevos diputados al Congreso del Estado. Con esos cambios, habrá también muchos funcionarios públicos que dejarán de serlo y otros políticos que se incorporarán a la función pública. En el Congreso del Estado se conocerán los coordinadores de las fracciones legislativas y quienes presidirán los órganos de gobierno: la Junta de Coordinación Política y la Presidencia de la Mesa Directiva. Asimismo, las presidencias de las comisiones legislativas, expresión del control y dirección de la agenda legislativa. Igual, pasará en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, llegará una nueva legislatura federal.

En el sector educativo, habrá miles de estudiantes que empezarán su próximo nivel escolar. Otros miles pasarán de año. En este segundo semestre, de 2021, muchas personas serán vacunadas contra el covid-19, todos los sinaloenses esperamos que sean muchos más que los que ha habido hasta ahora, de tal manera que logremos la inmunidad natural o conocida como “de rebaño”. También, es el inicio de la segunda parte del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sus propuestas de política económica como de políticas públicas serán presentadas a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante este segundo semestre 2021. Ahí, el presidente buscará dar continuidad a sus propuestas de gobierno que ha ejecutado en los primeros tres años de su sexenio. El resultado del debate parlamentario y las votaciones del paquete económico para el 2022 en la Cámara de Diputados permitirá conocer si hay continuidad, consolidación o cambio en las políticas económicas y públicas del gobierno del presidente López Obrador. La votación del paquete económico será lo que muestre cuál de estas tres posibilidades será la que viva la realidad económica y política de México en 2022.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

DE ACCIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA

Igual, en la segunda parte de 2021 los sectores empresariales del país y los del extranjero con inversiones en México van a mostrar su propuesta de inversión. Los sectores económicos que pueden tener un aumento o disminución en los niveles de inversión privada. Esto estará muy ligado a la votación del paquete económico en la Cámara de Diputados y a lo que finalmente apruebe la mayoría. Otro aspecto que se va a detonar en esta parte del 2021 son los reacomodos de la esfera de los partidos políticos. Es muy probable que se den cambios en las dirigencias nacionales, en las estatales, en Sinaloa sin duda. El Instituto Nacional Electora (INE) y el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa definirán el financiamiento público que tendrán los partidos políticos que lograron el registro en la pasada elección. Sin duda, en Sinaloa, iniciarán las negociaciones e intermediaciones de grupos políticos que buscarán el registro de partidos políticos estatales.

En algunos partidos no se han esperado a que finalice junio. Ayer, EL DEBATE publicó amplios reportajes sobre enfrentamientos en la sede nacional del PRI: “Desde temprana hora, decenas de seguidores de la exsecretaria de Vinculación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Nallely Gutiérrez Gijón, y del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, iniciaron la toma pacífica de la sede priista en protesta por los resultados de las pasadas elecciones, que calificaron de ser “la más grande y triste derrota” del partido”. El PRI hace menos de tres años, era aún el partido del presidente de la República. Tenía la mayor fracción legislativa en la Cámara de Diputados y el Senado. Tenía el mayor número de gobernadores. Aún no eran las elecciones del 2018, fueron el 1° de julio. Menos de tres años después, balazos y golpes afuera de la sede nacional del PRI. Cuando aún no pasa la mitad del 2021.

En fin, el segundo semestre de 2021 traerá muchas novedades en la política, gobierno, economía y acción social en Sinaloa y México. A estar atentos para seguir con el análisis de ese acontecer.

PÁRRAFOS: DE LA REALIDAD DESDE EL EXTRANJERO

Lo que leemos de México y Sinaloa en los medios internacionales es lo que allá se publica. Lo que se vive y estudia en Sinaloa es lo que aquí pasa. La realidad se construye en la ciudad. Nadie logra con un doctorado, una maestría, una licenciatura, un diplomado, un artículo en un medio de comunicación que la realidad de Sinaloa cambie. Son análisis de la realidad, y la realidad se cambia en la cotidianidad con la acción social, política y económica. Lo que se publica puede ser investigación científica, o, la representación de los intereses de los medios. Si alguien tiene aún dudas, vaya a la librería y consiga la última novela de Umberto Eco: Número Cero. Luego, quizá, sólo quizá, pueda entender. Lo que es innegable es que en una democracia la libertad de escribir y publicar logra informar al ciudadano. Y, al llegar el día de la elección decide por quién votar. Punto. Para eso es la libertad, en un régimen democrático, para que cada interés y cada ciudadano tengan su acción política. Y, en México y Sinaloa vivimos una democracia.

Síguenos en