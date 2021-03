De modificar y destacar vacunación

La decisión del gobierno federal de hacer estas dos acciones fueron anunciadas en la conferencia de prensa del jueves 25 pasado: “Informe diario sobre coronavirus covid-19 en México. Conferencia encabezada por Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, desde Palacio Nacional”. En ese evento oficial el subsecretario de Salud expuso lo siguiente:

“…en este momento preferimos hacer una MODIFICACIÓN a nuestra perspectiva original, que era avanzar más rápidamente en la cobertura del personal educativo, y DESTACAR el cuidado en las zonas urbanas densas. Y una que es fundamental es la megalópolis. Hemos hablado muchas veces, la megalópolis son seis estados o cinco estados y la Ciudad de México del centro del país, funcionalmente para fines de la epidemia es como si fuera una sola zona, una sola entidad federativa. Vamos a concentrar esfuerzos para cubrir a esta zona…la que presenta la mayor densidad poblacional y…el mayor riesgo de que pudiera ser el centro de reemergencia de una tercera ola. Si no ocurre la tercera ola, excelente, pero tenemos que estar preparados”.

Más adelante López-Gatell explicó lo referente al cambio en la vacunación contra el covid-19: “Y aquí viene algo que también con respecto a la estrategia general de respuesta a la pandemia ha sido a veces motivo de confusión. ESTRATEGIA es un plan general de largo plazo en el tiempo, varios meses, en algunas situaciones son asuntos que requieren varios años de trabajo, eso es una estrategia. Una TÁCTICA es un componente de la estrategia que se aplica en periodos más cortos, en territorios más pequeños, en condiciones muy particulares o en condiciones que pueden cambiar. Y finalmente, la operación es lo que ocurre prácticamente del día a día. Entonces, cuando hablamos de estos CAMBIOS, estamos hablando de cambios de táctica, no de estrategia”.

“No estamos cambiando la estrategia, la estrategia está definida, es el largo plazo…Entonces, esa estrategia permanece, es la publicada el 8 de diciembre. La táctica o las tácticas son los distintos componentes que pueden ser cambiantes de acuerdo a la realidad que van apareciendo en esa estrategia. El vacunar maestros, por ejemplo, es un elemento táctico de una estrategia general, que corresponde al eje de priorización secundario de la utilización de la vacuna para la normalización social. Entonces, SÍ, SÍ ESTAMOS HACIENDO UN CAMBIO en la táctica”. A la pregunta del tiempo que durará el cambio, respondió López-Gatell: “Lo que sea necesario para lograr proteger empezando por las zonas urbanas densas que pueden ser las que tengan la mayor probabilidad de un rebrote”.

Conclusión, la vacunación va a cambiar para priorizar adultos mayores en la zona que rodea a la Ciudad de México, y luego, seguirán otras etapas y zonas de la República. Así como, grupos profesionales específicos como los trabajadores de la educación. Por supuesto, si mañana el gobierno federal logra una compra de 50 millones o más de vacunas contra covid-19, la vacunación podría hacer que la sociedad mexicana llegara a una acción social parecida a la que conocíamos antes de la pandemia. Mientras eso ocurre, amable lector, habrá que atender los llamados diarios que hace Efrén Encinas, secretario de Salud de Sinaloa: lavarse las manos, usar cubrebocas, “estate quieto”, quédate en casa, mantener la sana distancia. Punto.

