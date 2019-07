De muertes y homicidios

Más allá de la estridencia. De lo trágico de una muerte. Los homicidios dolosos son materia de publicidad de los medios de comunicación. Es una afición que la humanidad tiene de siempre. Otelo mató a Desdémona, su esposa. Edipo mató a Layo, su padre. Brutus a César, su líder. En fin, el homicidio es siempre un motivo de adoración, es lo que enceguece: mirar a la muerte es como mirar al sol (La Rochefoucauld). En México ha servido como un argumento de legitimización política, se ha investigado, comprobado y publicado en otros estudios académicos. En los primeros meses de este gobierno federal todo parecen los versos que canta Vicente Fernández: la misma canción…

Van pues las estadísticas, a ver si esta vez, quizá, sólo quizá, alguien lee y presenta una política pública diferente: Tomando como referencia las estadísticas del Inegi de mortalidad, en México hubo entre 2012 y 2017: 146,440 muertos por homicidios; 579,171 muertos de diabetes mellitus; 523,741 muertos por enfermedades isquémicas del corazón; y, 76,782 muertos por enfermedad alcohólica del hígado. Esto más allá de que en cada rubro pueda haber diferencias. Por ejemplo, los miles de muertos por males renales que en general están relacionados con la diabetes, los desaparecidos que pueden ser homicidios dolosos, los accidentes en los que está relacionado el consumo de alcohol. En fin, las estadísticas son referencias. A partir de estas se puede observar como de alcoholismo mueren la mitad de mexicanos que por homicidios. Los homicidios sólo representan el 13% de los muertos por diabetes mellitus y colesterol en la sangre. Es decir, por cada 100 muertos por homicidio, mala alimentación y sedentarismo: 87 fallecen por lo primero y sólo en 13 la causa es homicidio.

DE APPEAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Sin embargo, la diabetes mellitus y las enfermedades isquémicas del corazón tienen menos atractivo (“appeal”) para los medios de comunicación. Apenas ayer en primera plana en EL DEBATE, edición Culiacán, prácticamente toda la primera plana, lo llenó este encabezado: “Matan y hieren a uno en la Santa María”, junto con una foto de un cadáver en una camilla empujada por dos personas. En el cuerpo de la nota se dice que hubo la percusión de más de 88 balazos y que las personas acribilladas portaban armas de fuego amartilladas. Hasta este momento no se ha publicado que fueran miembros de las Fuerzas Armadas o de algún cuerpo policiaco. Se puede decir que eran al menos infractores a la ley por la portación de ese tipo de armamento. Ayer mismo, las estadísticas del Inegi muestran que hubo más de 571 muertes en México de diabetes mellitus y de enfermedades isquémicas del corazón (promedio en 2017). Y, la misma fuente muestra más de 11 muertes por las mismas causas en Sinaloa (promedio en 2017). Pero la primera plana de la edición de Culiacán en EL DEBATE ninguna de esas más de 11 muertes de sinaloenses o el conjunto fue noticia a destacar. No, la decisión editorial fue que es más atractivo la muerte de una persona con un arma de fuego en las manos que las más de 11 que pudieron haber sido reporteadas por EL DEBATE, de ciudadano sinaloenses muertos por mala alimentación. Las más de 11 y la del muerto a balazos fueron decisiones de los ciudadanos muertos. Uno por andar en negocios que requieren de portar armas de fuego y tienen el riesgo de recibir hasta 88 balazos. Los otros más de 11 por no ser responsables con lo que se meten a la boca. Pero, pues, es de más “appeal” una primera plana de balazos, como en el lejano oeste, que muertos por diabéticos y de colesterol en la sangre. Y usted amable lector, voltee al lado, cuénteme: ¿Cuántos diabéticos y malos del colesterol hay en su familia, entre sus amigos, en su lugar de trabajo? Pero siga empujándose unas chorreadas con asientos y carne asada, por supuesto con un refresco bien helado y de postre un pastelito de esos que venden las empresas de la familia Servitje. Eso sí, esos empresarios fundan asociaciones muy preocupadas por la educación de los mexicanos. Por supuesto, esos que aún quedan vivos y pueden hacerlos diabéticos y llenos de colesterol con sus productos.

PÁRRAFOS: DE CHATS FILTRADOS EN PUERTO RICO

En todas las oficinas públicas y privadas se ha vuelto una costumbre hacer grupos de chat en WhatsApp o Telegram, supuestamente más seguro esté último. Ninguno de los dos lo es, pues hay más de uno en ese grupo. Cada uno de los miembros puede ser intervenido o dar información de celulares o computadoras. No necesariamente el Estado, puede ser un rival político, de negocios, incluso de amores. Es muy fácil que alguien de un grupo copie o le copien una serie de mensajes de chat. En el caso del gobernador de Puerto Rico y su dimisión, el tema es preguntarse ¿qué grupo de interés hizo accesible el historial de más de 800 páginas de chats entre los integrantes del equipo del gobernador? La filtración se hizo a un grupo de reporteros y después se desató una crisis política. ¿Quién estuvo detrás de la filtración? Esa es la pregunta fundamental.

