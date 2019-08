De mujer ser humano

La posibilidad de que un hombre trate a una mujer como animal pasa por dos acciones: no la considera ser humano y la considera su propiedad. La noticia en pleno 2019, siglo XXI, en la era en que la accesibilidad a la información está en la palma de la mano y prácticamente de manera instantánea, se antoja fuera de todo orden: un hombre marca con hierro a una mujer como si fuera un animal. Los feminicidios son asesinatos, es la privación de la vida a una mujer. El marcar con un hierro a una mujer es devolver el reloj de la historia a las cavernas o a los episodios más sórdidos y obscuros de la humanidad. La noticia en EL DEBATE nos traslada a la prehistoria: “Abusan de mujer y la marcan como ganado en Guasave, Sinaloa” (19/Ago/2019). No, no fue en tiempos de la inquisición, en los tiempos prehispánicos, ni en la conquista. No. Pasó en Guasave, Sinaloa, a fines de la semana pasada. En la redacción publicada hay un error garrafal: “Una mujer fue agredida tanto física, como verbal y sexualmente por su expareja…”. El sujeto agresor no puede ni pudo ser parejo, nunca, con su víctima. Ningún ser humano puede llegar a herrar a otro ser humano. Nadie parejo puede marcar con hierro a otro ser humano. No es parejo. Eso no es haber sido parejo, ni ser parejo. Es lo más disparejo que hay: el agresor utilizando su fuerza y capacidad para someter a la víctima como animal.

Muy diferente hubiera sido si los dos compañeros deciden después de tener relaciones sexuales consentidas ir a un salón de tatuajes y un tatuador les marca la piel a los dos parejo. Si sólo ella se marca, ahí empieza la desigualdad. O bien, puede un ser humano, sin importar el sexo, ir a ese mismo salón a tatuarse una imagen o leyenda. Esos son actos consentidos en libertad, individualmente o acompañados.

DE JUÁREZ Y EL DERECHO

La viabilidad de una sociedad se basa en el respeto a los derechos de los otros. Bien dice la sentencia del presidente Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. La construcción de una sociedad justa, democrática y equitativa pasa por la internalización de esa máxima juarista. Por el respeto al derecho del otro. No es sólo el Estado frente al ciudadano. No. Sobre todo entre los ciudadanos con ellos mismos. Una sociedad que tiene las noticias de mujeres herradas como animales no es una sociedad democrática, mucho menos justa. No es un asunto del Estado solamente. Es imposible que éste entre a la privacidad de cada ciudadano. Como, muy bien, eso sí publicó la nota: El agresor a la mujer víctima “la subió a la fuerza a su vehículo y la encerró en una vivienda para luego abusar de ella.

Lamentablemente tras lo ocurrido su agresor procedió a marcarla en su cuerpo con un artefacto caliente”.

Piensa, amable lector, que un día un animal como ese, con vivienda o viviendas, tuviera relación con una de tus hijas. Imagina que una de ellas conociera en una fiesta de la escuela a un animal como esos. O bien, que en su rol de animal conquistador en celo se disfrazará de ser humano agradable y cariñoso. Para una vez en la intimidad con tu hija saliera la violencia del animal y tu ser amado fuera herrado como ganado. ¿Qué harías, amable lector?

PÁRRAFOS: DE CONSTRUIR CIUDADANOS

La única posibilidad es la de una cultura política participativa con una orientación evaluativa. Es decir, un cultura de los ciudadanos en dónde en primer lugar esté el respeto a los derechos humanos del otro. En donde cada ciudadano es igual, no importa el sexo. Todos somos iguales. En la familia. Entre los amigos. Entre las relaciones que buscan placer. En cada espacio específico de interacción entre seres humanos cada uno tiene, en el respeto a sus derechos, la igualdad como principio irrenunciable. De ahí que en el respeto a la diferencia está la igualdad. Por ejemplo, en el aula los profesores deben ser diferentes, ellos tienen el conocimiento que en el transcurso del ciclo escolar van a compartir con sus alumnos. Y, cada alumno es igual, no importa su nivel socioeconómico, complexión física, sexo o inteligencia. Todos los alumnos son iguales. Igual, en las relaciones laborales se dan entre un desigual, con medio de producción y capital, con otros que no los tienen. Pero todos los trabajadores son iguales ante el propietario del medio de producción.

Lo que se vende es la fuerza de trabajo. No la intimidad, ni la privacidad. Ninguna persona que compra fuerza de trabajo de otro puede condicionar al trabajador a una preferencia política, sexual o de consumo. Lo único que se vende es la fuerza de trabajo, no la voluntad, individualidad y libertad de un ser humano. En la diferencia de cada ser humano se da la base de la sociedad igualitaria: somos iguales en la posibilidad de ser diferentes, todos, los unos de los otros. El único límite es la seguridad del otro. Ninguna cajera de banco puede dar claves de acceso a la caja fuerte, por más pasión que sienta por un hombre. Ningún médico puede dar a su compañera las medicinas que no necesita su salud. La seguridad es el límite de la libertad, de nuevo: “el respeto al derecho ajeno, es la paz”.

