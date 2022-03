Lecturas De mujeres

audima

En México según el INEGI los habitantes del país son 126 millones. De los cuales las mujeres son el 51.2% y el 48.8% son hombres, de acuerdo al Censo 2020. Los derechos humanos son para todos los seres humanos: mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes. Es obligación de la autoridad que los derechos humanos se observen, se respeten y se cumplan. Desde el orden nacional, estatal y municipal. Nada ni nadie puede poner en duda, ni cuestionar, esos derechos para todos los seres humanos en México y Sinaloa.

Es fundamental señalar que ninguna religión, ni ningún orden moral, pueden poner en duda la libertad e igualdad de todos los seres humanos en México y Sinaloa. Cuándo una mujer y un hombre deciden vivir juntos, en unión libre o matrimonio, los dos son iguales. En obligaciones y derechos. Así lo establece la ley y los derechos humanos.

En la acción social, en la economía, en la política o las relaciones sociales, hay una realidad que aún DEBE continuar cambiando: la igualdad entre todos los seres humanos debe ser una constatación, así como la estadística poblacional. Sin duda llega un momento en que las capacidades y calificaciones de la fuerza de trabajo o de actividades intelectuales y artísticas definen la selección de cada uno de los integrantes de cada actividad humana. Lo que no puede SER en México y Sinaloa es que sea el género una condición para que se defina esa selección.

De grupos de interés, narcotráfico y elecciones

En toda democracia hay grupos de interés que tienen influencia en los procesos electorales. Lo que no es elemento de una democracia es que esa influencia coaccione la libertad de elegir de los ciudadanos. Mientras eso no ocurra, todos los grupos de interés buscan y pueden apoyar a quién podría ganar una elección, para después poder influir en su ejercicio de poder.

El tema central es si los grupos de interés observan y cumplen con la ley. Mientras lo hagan, pueden participar en las elecciones. Incluso, dentro de las especificaciones que establecen los órganos electorales, en el financiamiento de las campañas y partidos políticos. Por ejemplo un candidato puede recibir un monto establecido por el órgano electoral de financiamiento privado para su campaña. Es tema de la autoridad hacendaria del gobierno federal determinar si los aportantes están en una situación legal y fiscal dentro de lo que marca la ley.

Si en los USA hay grupos de interés, que sus empresas están ligadas al narcotráfico en las ciudades norteamericanas, y deciden participación en la elección de un alcalde, gobernador, legislador o presidente, las autoridades fiscales son las que determinan si es legal o no su participación. Igual pasa en México, si hay grupos de interés ligados al narcotráfico y sus empresas participan en el financiamiento de un partido político o candidato, es deber de la Secretaria de Hacienda del gobierno federal que esas empresas sean incautadas y no puedan funcionar en las actividades económicas del país: hotelería, agricultura, pesca, comercio, entretenimiento, servicios financieros y fiscales, en fin, cualquier registro económico no puede llevarse a cabo si hay un financiamiento ilícito. Pero para eso es la autoridad federal hacendaria la que debe de determinarlo. Igual que en los USA, en cada una de sus ciudades y procesos electorales.

Párrafos: De aborto legal y un 8 de marzo

Finalmente la mayoría de los diputados del Congreso del Estado de Sinaloa aprobaron “con 28 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones, el pleno aprobó en lo general la interrupción legal del embarazo hasta las 13 semanas de gestación” (EL DEBATE, 8/Mar/2022). Esta reforma legislativa que despenaliza que una mujer decida interrumpir su embarazo es un reconocimiento a la libertad de las mujeres, es la expresión que ninguna creencia, religión o moral, puede estar por encima de la libertad y los derechos humanos de una mujer en Sinaloa. Después de muchos año, finalmente la bancada de Morena, coordinada por el diputado Feliciano Castro, hace un cambio histórico en la lucha por la libertad y la igualdad de todas y todos los sinaloenses. No podía haber mejor acción política y legislativa en Sinaloa para hacer realidad lo que se conmemora el 8 de marzo, que lo que hizo el Congreso del Estado de Sinaloa.