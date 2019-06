De narcocorridos

La expresión de los corridos a los presuntos narcotraficantes es una expresión de la cultura sinaloense. Hay muchas bandas de música regional que han logrado establecer récords de audiencia con alegorías a estos personajes al margen de la ley. Incluso ha sido una línea de acción social que se ha trabajado en las instituciones de educación superior a partir de investigaciones que se han publicado como libros, van algunos ejemplos mexicanos y extranjeros: José Manuel Valenzuela Arce (2002), “Jefe de jefes. Corridos y narcocultura en México”, COLEF, 2002. Mark Cameron Edberg (2009): “El Narcotraficante: Narcocorridos and the Construction of a Cultural Persona on the U.S.–Mexico Border”, University of Texas Press. Rubén Tinajero Medina, María del Rosario Hernández Iznaga (2004). “El narcocorrido: tradición o mercado?” Universidad Autonóma de Chihuahua. Elijah Wald (2001): Narcocorrido: Un viaje dentro de la música de drogas, armas, y guerrilleros, Ed. Rayo. Nery Cordova (2011) “La narcocultura: simbología de la transgresión, el poder y la muerte: Sinaloa y la “leyenda negra””.

El recurso al narcotráfico como actividad económica al margen de la ley tiene dos aspectos centrales: Por un lado, el comercio con substancias prohibidas por las leyes y reglamentos médicos y sanitarios. Y, por el otro, la evasión fiscal de los ingresos obtenidos por ese comercio ilegal. Por ejemplo, en la pesca del camarón o atún puede haber ocasiones en que se haga de manera ilegal, pero se presenta una contabilidad de venta de productos con la documentación requerida y se enteran los impuestos correspondientes. Inclusive se ha logrado instrumentar durante décadas programas de subsidio a esa producción pesquera. Pero se entera a las autoridades fiscales de ingresos y egresos y se pagan impuestos. En el caso del narcotráfico lo que se persigue es la evasión fiscal y los mecanismos de lavado de dinero. Es decir, los medios por los cuales ese dinero, que no pago impuestos, logra incorporarse al sistema financiero y el mercado. Para eso hay profesionistas del derecho fiscal, civil y mercantil que logran ese tipo de procedimientos de incorporación, del dinero del narco, al sistema financiero y económico. Es tal la envergadura de los montos de dinero que el Estado han promulgado leyes como: La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Tiene además unidades especializadas en detección de este tipo de actividades: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Y, el gobierno federal tiene sistemas como: El “Portal de Prevención de Lavado de Dinero” y el “Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD)”. Eso sólo desde la perspectiva fiscal, es decir del combate al narcotráfico en su esfera económica.

Al lado, la acción social presenta un canto a este tipo de comerciantes. Es una realidad. Por ejemplo, rumores que recorre cualquier reunión social: ya supiste que el tío de aquel ya compró carro y casa nueva, dicen que anda en malos pasos...aquella ya consiguió quién le pagará las deudas y comprará carro. En cada familia, en cada grupo social. Y los narcorridos sonando en taxis, carros, camionetas, antros, banquetas de avenidas donde se hacen concentraciones sociales.



DE CAMBIAR ESA REALIDAD

Para eso está la acción del Estado en la educación. Para que los alumnos lean. En el universo están las estrellas y los planetas. En el planeta hay otros lugares. Descubrir que su cuerpo es algo maravilloso. Saber que el mar y las olas no dejan de moverse. El Sol y la Luna de brillar. Eso es lo que cada semestre debe repetirse a los alumnos. A los pocos que desean seguir leyendo. A los que dejan de lado una pantalla para intercambiar mensajes mal escritos. Se debe insistir en esa labor a los profesores que no dejan de lado ese aparato con pantalla que los sumerge en la legión de idiotas (dixit Umberto Eco). A ellos el Estado los invistió en esa posición de poder, en el nivel educativo que ellos hayan decidido impartir, para educar a sus alumnos. Para enseñarles el planeta y el universo, su historia, lengua materna y extranjeras, matemáticas y lógica, y, sobre todo, que son partes de una sociedad y serán mañana, o son ya, ciudadanos con derechos y, sobre todo, con obligaciones. Una de esas es respetar las leyes y pagar sus impuestos. Así como es su derecho, si el que les cobra esos impuestos no les da lo público que la ley marca, pueden cambiarlo por otro en la siguiente elección. Eso es el fundamento del Estado: ciudadanos libres con derechos, obligaciones y respeto a la ley.

PÁRRAFOS: UN SEMESTRE MÁS

De nuevo se llega al fin de curso en maestría y licenciatura. Ahora fueron menos los alumnos que leyeron. En un curso sólo uno realizó los pasos metodológicos trabajados y leídos, la fuente sigue siendo un clásico: Maurice Duverger, “Métodos de las ciencias sociales”. Los otros siete no. En el otro curso, fue una alegría observar a los alumnos, incluso con problemas de salud, hacer un esfuerzo de inteligencia y tenacidad para logar un examen final de acuerdo a lo estudiado. Y, los alumnos de maestría siguen trabajando su investigación. Con firmeza sus profesores exigiéndoles, y, su director insistiendo en cruzar las exigencias. Ellos son ese aliciente para continuar. Para iniciar el siguiente semestre. Van estas líneas para ellos. Porque seguramente ellos, mañana van a enseñar el universo, el planeta, su cuerpo y a ser ciudadanos libres con derechos y obligaciones a tus hijos, amable lector. Ellos serán los que cambien México, Sinaloa y cada uno de sus municipios, ciudades y comunidades.

