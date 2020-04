De necesidad de aislamiento

El aislamiento al que están confinadas las familias mexicanas es una necesidad. Es necesario porque la población enferma de diabetes y enfermedades al corazón son más de 20 millones de mexicanos. Además de que hay una prevalencia de sobrepeso y obesidad muy alta en los diferentes segmentos de edad de la población. Estas pandemias no respetan edad, sexo, ni siquiera clase social. En caso de no cumplirse el aislamiento y el contagio de coronavirus se expanda a población abierta las consecuencias serían catastróficas. Las cifras de muertos comenzarían a aumentar estratosféricamente.

En el informe de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensatu) 2018, publicado en 2019, se informa que a nivel nacional, en 2018, el porcentaje de adultos de 20 años y más con sobrepeso y obesidad era de 75.2% (39.1% sobrepeso y 36.1% obesidad). De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi en México había 119.5 millones de habitantes y según las Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2016-2050 de la Secretaría General del Conapo en 2019 había 126.5 millones.

Si a este último dato se aplica el dato de distribución poblacional de la Encuesta Intercensal de que la población de 20 años y más era del 64%, se puede proyectar una población con obesidad y sobrepeso de 20 años y más, para 2019, de 80.4 millones, según los resultados de la Ensatu 2018.

La población con diabetes de 20 años y más según la Ensatu 2018 es de 10.3% lo que en el informe representa 8.6 millones. Si se utiliza la proyección poblacional citada de Conapo el número aumentaría, para 2019, a 13 millones. En la misma Ensatu 2018 se resalta que: “En ambos levantamientos visión disminuida es la complicación mayormente reportada por los diabéticos en México”. Este es el tamaño del reto al que se enfrenta el país frente a una epidemia viral que afecta particularmente a obesos, diabéticos y personas con enfermedades del corazón (hipertensión en particular).

En la presentación de la Ensatu 2018, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, hizo las siguientes declaraciones en la revista Expansión (9/Dic/ 2019):

El subsecretario “calificó como una “mala noticia” que en enfermedades crónicas, México continúa con una trayectoria ascendente, lo que impacta en la mortalidad y reducción de esperanza de vida de un país. Señaló que casi la mitad de las muertes del país se relacionan con enfermedades crónicas y éstas, a su vez, se asocian con problemas como mala nutrición, ingesta de alimentos con exceso de sal, altos contenidos de grasa, azúcar y calorías totales, aspectos que son condicionantes estructurales de estos problemas de salud…“Las enfermedades crónicas, sobrepeso, obesidad, diabetes y múltiples cánceres, enfermedad cardiovascular y neurovascular ocupan los lugares predominantes de frecuencia y además de transcendencia en la medida que aun los casos que no terminan en desenlaces fatales pueden terminar en desenlaces con discapacidades muy importantes con graves impactos en calidad de vida y de su productividad, por lo tanto en desarrollo social y económico”, alertó.

Cómo se puede ver el ahora multicitado y diario presentador del informe de la situación de la epidemia COVID-19, Hugo López-Gatell, preveía un escenario muy desalentador para México en materia de sobrevivencia y salud debido a la alta prevalencia de obesidad y diabetes en la población mexicana.



La única salida para estas epidemias de obesidad y diabetes es que en México se empiece a HACER algo para disminuir estos dos flagelos. Es algo que cada uno de los ciudadanos mexicanos debemos HACER. No es sólo responsabilidad del Estado, es parte de la constitución de la nación mexicana que forma cada ciudadano mexicano. No será viable un México libre y democrático si su población no pone un alto a las epidemias de obesidad y diabetes.

