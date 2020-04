De noticias falas y compañía

Se les denomina “fake news” en las redes sociales. Son mentiras. Punto. Va para alertar de los idiotas que mandan mentiras, el adiós a Umberto Eco: “Un profesor en la preparatoria enseñó que ante la soledad bastaba leer para sentir compañía de personas que estaban ahí, para darnos cuenta que eran los únicos que estaban para siempre…El mismo viernes que me robaron la camioneta, murió Umberto Eco. Autor de compañías en diversos momentos de la vida: “Cómo hacer una tesis”, desde finales de los ochenta del siglo pasado. “El nombre de la rosa”, antes de partir al doctorado. “El Péndulo de Foucault” ya de estudiante en París. Recientemente, “Número Cero”, tan recomendado para entender los intereses que representan los medios de comunicación. Eco seguirá acompañando la vida de muchos, seguirá en los temarios de los años que queden como Profesor…Un epílogo de Eco (Lecturas 13/Sep/2015), que acompañará los próximos años, es su cita al tonto del pueblo: “La televisión ha promovido el tonto del pueblo, con respecto al cual el espectador se sentía superior. El drama de Internet es que ha promovido el tonto del pueblo a portador de la verdad.” Y su advertencia de la invasión de los imbéciles, nos deja un recuerdo de Dostoievski, Dickens, Marx, Nietzsche, Lenin, Thomas Mann y tantos otros que han lidiado con ellos: “Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente, mientras que ahora, tienen el mismo derecho de hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas.” Va un recuerdo y gracias a Eco, para siempre” (Lecturas 21/Feb/2016).

En esta epidemia del coronavirus, la primera de la segunda década del siglo XXI, es deber de cada uno atender y cuidar la información que se usa en redes. No es una cantina. Es la arena pública. La libertad nunca puede coartar la libertad del otro. En medio de la emergencia sanitaria difundir mentiras puede poner en riesgo a los otros. Cada uno debe leer, analizar y discriminar textos. Aislar noticias falsas. Dejar los idiotas expresarse, tienen libertad. Cada uno los desechará. Para eso está la ironía. Van unas líneas también de 2016.

DE LA IRONÍA

La ironía es ante todo una simulación. La definición de la RAE dice: “Expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como burla disimulada”. Es, también: “Burla fina”. Pero siempre, una simulación, que no engaño, no mentira, sólo una máscara. Uno de los principales recuerdos y lo que es para el arte la ironía está en la obra de Rainer María Rilke, “Cartas a un joven poeta”, en la segunda:

“En primer lugar, algo acerca de la ironía. No se deje dominar por ella, y menos que en cualquier otra ocasión, en los momentos de esterilidad. En los que sean fecundos, procure aprovecharla como un medio más para comprender la vida. Empleada con pureza, también la ironía es pura, y no hay por qué avergonzarse de ella. Pero si usted siente que le es ya demasiado familiar y teme su creciente intimidad, vuélvase entonces hacia grandes y serios asuntos, ante los cuales ella quedará siempre pequeña y desamparada. Busque la profundidad de las cosas: hasta allí nunca logra descender la ironía… Y cuando la haya llevado así al borde de lo sublime, averigüe al mismo tiempo si ese modo de entender la vida brota de una necesidad propia y esencial. Pues entonces, bajo el influjo de las cosas serias, acabará por desprenderse de usted -si es algo meramente accidental-; o bien -si es que realmente le pertenece como algo innato- cobrará fuerza, y se convertirá en un instrumento serio para incluirse entre los medios con que usted habrá de plasmar su arte.

PÁRRAFOS: DE TRES RECUERDOS

Al final está en la creación. Allí el secreto de los autores de canciones populares que permanecen en el tiempo, más allá de vertiginosa información y legiones de idiotas. Es una gran ironía el verso que dice: “Diciembre me gusto para que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad…”. En el centro la ironía: el dolor que sólo lo cruel puede infligir. Un primer recuerdo es: la tarde de un 31 de diciembre, hace décadas, escuchando esa canción repetidamente, en la Rocola de La Palapa, frente al mar, la ironía de José Alfredo hacía llegar a lo más hondo del sentimiento por aquel amor, como todos, imposible: porque ella era de una familia aristocrática y uno un provinciano, por más ilustrado que se quisiera. Otro recuerdo, de más adelante en el tiempo, la ironía del Alex Lora y el Tri: “…las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos habremos de encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo…”. Ese consejo amable, pero acompañado de la certeza se iría a otros lados y brazos, aunque hayan compartido el juego, el fuego, el amor, la historia, aun así, en lo hondo sólo queda la ironía: “…cuídate…”. Y, el tercer recuerdo, llega para salir de nuevo a la realidad, la ironía de Los Ángeles Negros que pide: “Déjame si estoy llorando…”. Es que se anda buscando, estando, consiguiendo, sólo olvidar un amor que ya no está. Para lograr dejar atrás la nostalgia, la perdida, lo que, al final, “ya se fue”. (Lecturas, 11/Sep/2016).