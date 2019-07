De nueva normal

Ayer, en Concordia, la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa y la Universidad Pedagógica de Sinaloa (UPES) firmaron un convenio de comodato para que se instale en uno de los edificios del sector educativo público de Sinaloa una extensión de la UPES en Concordia. Esto fue el logro de la concertación de este organismo descentralizado, las autoridades educativas sinaloenses y de una gestión del alcalde de ese municipio. No se puede dejar de lado, y fundamental en la concreción de este esfuerzo educativo, la colaboración institucional del director de Cobaes en Sinaloa, Sergio Mario Arredondo y de la Coordinadora de descentralizados, Lorena Álvarez.

En el evento el discurso del presidente municipal, Felipe Garzón, explicó la forma en que esa acción de gobierno va a redundar en que muchas familias de Concordia puedan ofrecer educación superior a sus hijos. La rectora de la UPES, Alma Hortensia Olmeda, expuso la oferta educativa que van a poder acceder no sólo en el nivel superior los estudiantes de educación superior de Concordia, sino también en enseñanza de idiomas sabatinas y vespertinas, escolares de educación básica. El secretario de Educación, Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía, les expresó a los asistentes el cumplimiento del compromiso del Gobernador con ese municipio y con la educación en Sinaloa. Al observar en el evento a los estudiantes sonriendo y emocionados cuándo el secretario les dio la voz, al observar a los padres orgullosos atestiguando el acto. Al ver el edificio pintado de verde olivo y rotulado con las siglas de la UPES, es en los momentos, que hay que reconocer, públicamente, que hay logros que aunque se pueden perder en la cotidianidad y la vorágine informativa, que el dicho del gobernador Quirino Ordaz, suena adecuado, y esas acciones, sin duda, son ¡Puro Sinaloa!

DE UNA NOCHE EN PARÍS

En 1990, la llamada de mi padre fue en la noche de París, para avisarme que mi abuela materna había sufrido un accidente cerebral. No alcanzas a llegar, me sentenció. A la mañana siguiente, su llamada fue para anunciarme el deceso de mi abuela. Esa tarde, una psicoanalista ante mi queja dolorida: ¿qué voy a hacer? Me contestó, muy freudianamente: Ella no está más en el campo del hacer. Recuérdala, dedícale tu tesis de Doctorado, piensa en ella, haz lo mejor que te enseñó. Esa sentencia me dejo tranquilo. Esa enseñanza me ha servido para hacer frente a la muerte y no mirarla (Rochefoucauld). Pensar y recordar a los amados que ya no están.

En 1995 que terminé mi Tesis de Doctorado, se la dediqué a ella. La primera vez que me casé con la madre de Riguito, fue allá en el Registro Civil de Concordia, donde mi abuela Julieta ayudaba en esa oficina a mi bisabuelo. Y en ese registro se casó con mi abuelo paterno, el profesor Anselmo Alcántar. Él fue formador de normalistas. Uno de los constructores de la institución normalista y de lo que se conoce, hasta nuestro días, como las normales rurales. Terminó sus días en la Normal Rural de Xalisco, Nayarit. Siguió siendo profesor normalista, incluso más allá de los días en que su vista ya estaba mermada. El día de ayer, pude recordar a mis abuelos en ese evento en que el gobierno de Sinaloa, abrió, me permito una licencia literaria en medio del lenguaje administrativo, la primera Normal de Concordia Sinaloa. ¡Felicidades a Concordia! Y, un recuerdo siempre para mi abuelita Julieta.

PÁRRAFOS: DE LA PALABRA SE HONRA Y CUMPLE

Un logro adicional de los sinaloenses fue la inclusión de Florentino Castro como uno de los cinco integrantes de la Junta Directiva del Organismo para la Mejora Continua de la Educación. Esta nueva institución nace con la reforma al artículo 3° constitucional. Será la encargada de sentar las bases para la formación de los docentes, así como, para hacer las evaluaciones de la educación pública en México. La presidencia de la comisión de educación del senador Rubén rocha Moya logró presentar propuestas que satisficieron a los senadores. Y, al final la concertación política funcionó en esa Cámara, donde el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, se hace sentir cada vez más en la escena política nacional. Es una lección de intermediación política la nota publicada ayer en EL DEBATE: Ante la negativa en la primera ronda de votación, el senador Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, solicitó a la Asamblea conceder a Florentino Castro la oportunidad de integrarse a ese cuerpo colegiado, debido a que ese era el compromiso. “La palabra debe honrarse y los compromisos se tienen que cumplir. Nosotros vamos a sostener la propuesta de Florentino Castro porque fue el compromiso y lo vamos a seguir honrando”, expresó, el senador Monreal. Ahí está la lección: la palabra se honra y se cumple. Sino, dejas de ser creíble.