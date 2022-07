De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 (ENSANUT) la pandemia dejó un estrago muy grave en la población mexicana: Se incrementó el sobrepeso y la obesidad en infantes, adolescentes y adultos en México.

En la presentación de la ENSANUT se reporta: “Finalmente, los resultados en materia de estado de nutrición…en niños y niñas menores de cinco años de edad…la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años fue de 19.6 y 18.6%, respectivamente.

En adolescentes, la prevalencia de sobrepeso fue de 26.8%, y 17% tiene obesidad y se observa que continúa incrementando. Por su parte, 76% de las mujeres adultas tienen sobrepeso u obesidad; mientras que en los hombres esta cifra es de 72.1%”.

La presencia de obesidad y sobrepeso están en 40% de infantes. En adolescentes casi 30% de sobrepeso y casi 20% de obesidad. Esto es un aviso de que México va a una tragedia nacional. Para muestra de esta situación están los porcentajes de mujeres adultas lindando en 80% y en hombres superando el 70%.

Una representación de estas estadísticas es que si usted, amable lector, cuenta diez personas del sexo femenino, ocho tienen obesidad o sobrepeso, mientras que diez del sexo masculino, siete presentan esa condición.

De infantes

En el grupo de niñas y niños de 5 a 11 años, que representan a más de 15 millones de escolares de la República Mexicana, la ENSANUT 2020 reporta: “La prevalencia de sobrepeso nacional fue de 19.6%, en hombres fue de 17.7% y en mujeres de 21.6%.

La prevalencia de obesidad se encontró en 18.6% de los escolares, 21.5% en hombres y 15.6% en mujeres. Estas dos prevalencias, al comparar con ENSANUT anteriores se puede observar la tendencia al alza, especialmente en hombres”. Como se puede observar desde la infancia hay más prevalencia de obesidad y sobrepeso en mujeres que en hombres.

A esto hay que adicionar la maternidad como un elemento de riesgo en las mujeres con sobrepeso y obesidad. Repitiendo el ejemplo de representación de las estadísticas, si cuenta diez niñas y/o niños de 5 a 11 años, cuatro tienen sobrepeso u obesidad: CUATRO.

De diabetes

A esos niveles de sobrepeso y obesidad se asocian directamente enfermedades como la diabetes y enfermedades del corazón.

En otras entregas se ha analizado la mortalidad de esas enfermedades en México. Hoy, revisemos lo que dice la ENSANUT 2020: Primero, sobre la comorbilidad: “En México, se ha documentado que, en las últimas dos décadas, algunas de las comorbilidades asociadas a la obesidad, contribuyen a un gran porcentaje de mortalidad, discapacidad y muerte prematura en la población.

Debido a esto, actualmente la obesidad es considerada uno de los principales problemas de salud pública en el país”.

Segundo, en particular sobre la diabetes en México se reporta: “La prevalencia de diabetes diagnosticada fue de 11.1%; no diagnosticada, 4.6%; y total, 15.7%. Es decir, 30% de los adultos que viven con diabetes en México desconoce su condición. La prevalencia de diabetes no diagnosticada es mayor en hombres (6.1%) que en mujeres (3.2%).

Esto significa que del total de adultos que vive con diabetes, 39% de los hombres desconoce su diagnóstico, mientras que para las mujeres la proporción es de 20%. La prevalencia de diabetes aumenta con la edad, de 4.5% en adultos con menos de 40 años a 22.8% en individuos de 40 a 59 años, y 28.8% en individuos con 60 años y más.

La proporción de población que desconoce su condición de diabetes es mayor en adultos jóvenes (49%) que en adultos mayores (17%)”. La representación de estas estadísticas es que de cada diez persona que usted, amable lector, cuente en cualquier lugar en la República Mexicana prácticamente dos tienen alta probabilidad de tener diabetes. A estas dos personas habría que sumar las que tienen enfermedades del corazón, pero eso se deja para otra entrega.

Párrafos: De comida chatarra y muertes

Cada adulto es responsable de que se mete a la boca. Es su decisión y el ejercicio de su libertad. Lo que no se puede dejar de insistir es que cada adulto con la tutela, custodia o guarda de un infante DEBE cuidar no hacer que esas niñas, niños o adolescentes, tengan sobrepeso u obesidad, por consumir comida chatarra.

Es imposible que el Estado mexicano pueda, presupuestalmente, hacer frente a las enfermedades que se asocian a esos padecimientos. No hay futuro para México si esto continúa aumentando.

En 2020 hubo: Más de 218 mil muertes por enfermedades del corazón y 156 mil en 2019. Más de 151 mil muertes por diabetes y 104 mil en 2019.

Ahí están los números mortales. Además de las políticas públicas que DEBE tener el gobierno mexicano, en todos sus niveles, es corresponsabilidad ciudadana actuar para detener estas cifras mortales.