De operativo fallido

En dos ocasiones las fuerzas de inteligencia y seguridad nacional del Estado mexicano aprehendieron a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. El jueves en Culiacán esas mismas fuerzas no pudieron hacerlo con su hijo, Ovidio. La causa pública es que hubo fallas en el control de la respuesta armada del presunto delincuente. El jefe del Estado mexicano declaró que privilegió la seguridad de los civiles por sobre el resultado del operativo para detener a Ovidio Guzmán. Ese es el resumen, más menos, de lo que pasó el jueves en Culiacán. La precisión quirúrgica de los dos operativos, más la valentía de unos policías federales en el segundo, permitieron detener a Joaquín Guzmán sin siquiera disparos de armas de fuego. La primera en plena Avenida del Mar de Mazatlán, la segunda en Los Mochis. Los órganos de inteligencia y seguridad nacional involucrados deberán explicar a su jefe, el presidente de la república, los motivos de los errores y él poner los correctivos necesarios.

México es más que un grupo de sicarios manifestándose en las vías públicas. Incluso esa manifestación no tuvo como objetivo la población civil, de haberlo sido la tragedia hubiera enlutado el país entero. Los soldados y civiles asesinados en esas manifestaciones violenta deberán ser motivo de persecución de la Fiscalía General de la República, los cuerpos son la evidencia que se usaron armas exclusivas del Ejército en esos homicidios dolosos.

Culiacán y Sinaloa siguen su acción social y política. El Congreso envió el viernes sus boletines de prensa. El viernes en la mañana en la Sepyc hubo sesiones de trabajo para preparar los trabajos de reforzamiento educativo en el nivel educación media superior en todos los subsistemas que operan en el estado, más de tres horas de trabajo colectivo. El sábado desde temprano la Universidad Pedagógica de Sinaloa estaban iniciando las clases del Diplomado en Educación Inclusiva, en Culiacán, así como en muchas otras extensiones a lo largo del estado. Sinaloa sigue trabajando, soñando y luchando. En la noche del sábado, el estadio de beisbol de Culiacán tenía una entrada de miles (algunos citan más de 15 mil) aficionados, para ver el juego Sultanes contra Tomateros. Los conciertos, fiestas y convivencias siguieron su curso normal.

La tarea fundamental del Estado sigue siendo dar seguridad pública a los ciudadanos. Y en ese objetivo deberán seguir trabajando los tres niveles de gobierno. Ningún homicidio debe dejarse de investigar y encarcelar a los culpables. Ninguna orden de aprehensión deberá de dejarse de ejecutar. Nadie debe de olvidar: CONTRA EL ESTADO, ¡NADIE!

DE POSIBILIDAD DE ALTERNANCIA

Apenas el domingo pasado se escribió aquí: “Desafortunadamente, la construcción democrática no ha permitido construir una cultura política participativa con una orientación evaluativa”. Observar imágenes de jóvenes, armados circulando por las calles de Culiacán, demuestran que aún falta mucho por consolidar esa cultura política participativa. No hay que dejar de repetir, una y otra vez, democracia no es sinónimo de crecimiento económico, de mejorar la distribución del ingreso. No, eso no es democracia. Pero cambiar al gobernante que no cumple lo que prometió como candidato es democracia. La posibilidad de rendir cuentas pasa, precisamente, por la posibilidad de ir a las urnas libremente y votar por quién se decida libremente. Poder cambiar de gobierno y legisladores. Democracia, es ante todo libertad.

La evidencia del fallido ejercicio militar para contener una célula de la delincuencia organizada no deja de ser algo traumático. Es como encontrar a la esposa o esposo que se les sabe infiel, en la cama con su amante. La sociedad puede reclamar en su ejercicio de libertad la rendición de cuentas. Eso lo van a decidir los ciudadanos. No los medios de comunicación. Todos pueden buscar situar su interés. Lo único que no puede ponerse de entredicho es la libertad. Ni por el gobierno ni por los grupos de la delincuencia organizada. Ese es el único punto irreductible. La libertad de los ciudadanos y los grupos de interés mismos.

PÁRRAFOS: DE SANTIAGO DE CHILE

Mi hermano está en Santiago de Chile trabajando en la Comisión Económica para América Latina (Cepal). Por eso me enteré desde temprano, ayer sábado, de los disturbios y de la decisión del gobierno de Chile de decretar un toque de queda. Estado de emergencia, decretado por el general Javier Iturriaga, jefe de Defensa Nacional, a partir de las 10 de la noche. No hay libertad. Punto. Mientras en Sinaloa, había miles de personas en los estadios de beisbol, los restaurantes de moda, buenos y malos, llenos de comensales. La Avenida del Mar en Mazatlán a vuelta de rueda del tráfico. En Culiacán conciertos además del beisbol. En Mochis, Guasave y Guamúchil, igual.

