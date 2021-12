De pandemia

audima

Empieza, en unos días, un nuevo año. La pandemia covid-19 lleva ya en Sinaloa 672 días presente. Las defunciones ya son más de nueve mil en el estado. A la tragedia que ha enlutado miles de familias se suman los efectos económicos adversos que la pandemia ha tenido. Un ejemplo muy reciente es la cancelación de la bajada de un crucero en el puerto de Topolobampo debido a que parte de la tripulación está infectada de covid-19. Durante mucho tiempo se estuvo trabajando para lograr que ese sector turístico tuviera derrama en el municipio de Ahome. Afortunadamente, el presidente municipal de Ahome tuvo la misma responsabilidad que el de Puerto Vallarta al negar la autorización del descenso de personas de un crucero, por haber personas infectadas a bordo. Seguramente, así actuará el alcalde de Mazatlán.

Por otro lado, el secretario de Salud de Sinaloa, Melesio Cuen, ha estado informando de manera oportuna la llegada al estado de la variante ómicron del coronavirus. Es de resaltarse que la información oficial ha mantenido al tanto a la ciudadanía, insistiendo, constantemente en el seguimiento de los cuidados que deben seguir teniéndose: lavado de manos, uso de cubrebocas, guardar distancia, evitar aglomeraciones.

DE ECONOMÍA

En su intervención ante los medios de comunicación la directora de Turismo del Ayuntamiento de Ahome resaltó que antes de la actividad económica estaba la salud de los ciudadanos de Ahome. Es decir, a pesar del esfuerzo que se ha hecho para logar el retorno de los cruceros a Topolobampo, se privilegió la salud de todos los pobladores de ese municipio sinaloense. Sin duda la derrama económica es necesaria, pero para que haya quién pueda derramarla necesita haber personas vivas.

La economía sigue viéndose afectada por la pandemia. Aunque cada vez son más las vertientes que han buscado adecuarse a la nueva realidad. Las entregas a domicilio, las ventas electrónicas y recolección en los comercios o bien el envío por paquetería, lo cual ha producido un aumento considerable de la actividad económica en esa prestación de servicios. Al final, la mercancía sigue intercambiándose por el equivalente general, dinero, y el vehículo para la realización de esa mercancía sigue siendo el mercado. El capitalismo sigue adecuándose para seguir siendo el modo de producción que domina la economía del planeta. Y, amable lector, México está en la Tierra. Así que el modelo económico sigue siendo el capitalismo.

PÁRRAFOS: DE REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL

Comentando sobre la acumulación original de capital, un amigo de rancho presumía que él no había quitado nada a nadie. Se le dejó engullir su rol de canela con su café, para que siguiera disfrutando su fantasía. Después de un rato, se le explicó: A ver amigo, usted ahorró trabajando dos turnos en el taxi cuando estaba en sus veinte años. Luego, con ese ahorro compró un primer taxi y le pagó a un amigo suyo por trabajarlo, pagando a otro por conseguirle el permiso. Y así hasta que tuvo varios. Luego, le pagó a otro un proyecto arquitectónico, a otro le dio dinero para que le construyera una cuartería en un terreno que le compró a una viuda, de otro amigo suyo del barrio que murió en una balacera entre miembros del crimen organizado. Entonces, se le empezó a explicar: Al amigo que le dio dinero para conseguir los permisos de taxi le pagó su trabajo, pero usted ganaba dinero todos los días con ese trabajo y de ahí no le daba nada. Al otro amigo, que le hizo el proyecto arquitectónico, le pagó pero no le da nada de la utilidad que ya tiene el terreno y la construcción, además que aumenta cada día. Al contratista y a los albañiles que construyeron les pagó un sueldo, pero no reciben ni un peso de las rentas que tiene años cobrando, menos de la utilidad de su propiedad. Igual pasa con la viuda, ella recibió el precio, rebajado, ante la necesidad que ella tenía por la ausencia de un proveedor para ella y sus hijos, y la oportunidad de alguien que le pagara de inmediato. Mucho menos les cobra la renta a los trabajadores que tiene de inquilinos al costo de la mercancía, sino al precio de mercado. Hasta ahí llegué, para concluir, si sigo aquí sentado con usted es porque no ha aceptado hacer mercancías con el dinero del crimen organizado. Porque ese día, sus propios días estarán contados, por más argucias fiscales y legales que encuentre. A lo que me respondió con mucha certeza: “Ahí sí sé amigo, ahí sí sé que los días comienzan a acabarse, como a muchos del barrio. Ahí sí, que abrazos, ni que abrazos, puros balazos”.